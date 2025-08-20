Ciencia

El misterio alrededor de la telepatía entre gemelos: lo que la ciencia descubrió hasta ahora sobre este fenómeno

A pesar de la fascinación popular y los numerosos relatos familiares, estudios recientes sostienen que no existen pruebas sólidas que confirmen la existencia de una comunicación mental directa entre gemelos

Por Fausto Urriste

La ciencia descarta la existencia de telepatía entre gemelos tras décadas de investigaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea de una conexión mental inexplicable entre gemelos fue motivo de fascinación durante generaciones. Historias de hermanos que completan las frases del otro, eligen la misma ropa y sienten dolor a distancia forman parte del imaginario colectivo.

Según explicó a National Geographic Joanne Broder, psicóloga y madre de gemelos, abundan los relatos sobre este vínculo especial. Sin embargo, la investigación científica no halló pruebas sólidas que respalden la existencia de telepatía entre gemelos.

Este mito se alimenta, en gran parte, de la popularidad mediática y los relatos familiares que se transmiten de generación en generación. La televisión, los libros y las redes sociales amplificaron historias de gemelos que parecen capaces de “leer la mente” del otro, reforzando la idea de un lazo inexplicable y casi mágico.

Muchos padres y amigos interpretan coincidencias cotidianas como pruebas de una conexión especial, cuando en realidad suelen tratarse de casualidades o de interpretaciones influenciadas por expectativas previas.

Inicios e interés histórico

Los estudios científicos atribuyen la conexión entre gemelos a factores psicológicos, genéticos y ambientales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por el fenómeno empezó a finales del siglo XIX. La Society for Psychical Research (SPR) de Londres recopiló los primeros informes. Frederic W.H. Myers, parapsicólogo británico, acuñó el término “telepatía” y documentó varios relatos entre gemelos. En Estados Unidos, académicos como Horatio H. Newman y los parapsicólogos J.B. y Louisa Rhine también recogieron testimonios similares, aunque sin métodos rigurosos ni resultados concluyentes.

A lo largo de las décadas, varios intentos de investigación buscaron identificar algún patrón científico detrás de la supuesta telepatía. La mayoría se topó con la dificultad de aislar variables y establecer protocolos fiables.

El principal desafío siempre fue diseñar experimentos que diferencien entre coincidencias estadísticas y una verdadera comunicación extrasensorial, algo que hasta ahora no se consiguió superar.

Experimentos modernos: resultados limitados

El mito de la telepatía gemelar persiste en la cultura popular pese a la falta de pruebas sólidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia actual intentó analizar el fenómeno desde nuevas perspectivas. Un estudio de 2013, publicado en el Journal of Scientific Exploration, midió reacciones fisiológicas en un gemelo mientras el otro era sometido a estímulos abruptos. De cuatro pares estudiados, solo en uno se observó una reacción superior al azar.

En 2024, una investigación sueca incluyó 91 pruebas con varios pares de gemelos idénticos. En 18 casos, un juez independiente pudo identificar el momento de la estimulación, una frecuencia superior al azar, aunque insuficiente para demostrar telepatía. Los propios autores sugirieron continuar investigando, pero aclararon que sus resultados no prueban la existencia del fenómeno.

Explicaciones desde la psicología y la genética

Especialistas aportan explicaciones alternativas. Tania Johnson, psicóloga y cofundadora de un instituto en Alberta, sostiene que la llamada telepatía es solo un reflejo del profundo lazo emocional y de las experiencias compartidas desde la infancia. Nancy Segal, directora del Twin Studies Center en California, explica que los gemelos desarrollan estilos cognitivos y emocionales similares, ya que comparten entorno, cuidadores y amigos. Por eso, tienden a reaccionar del mismo modo ante los mismos estímulos.

Expertos destacan la importancia del escepticismo y la evidencia controlada en el estudio de la telepatía (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Eso no es leer la mente, es psicología”, señala Segal. Incluso gemelos criados por separado pueden tomar decisiones parecidas; esto se explica por la genética y no por una conexión extrasensorial.

El efecto de la memoria y los experimentos fallidos

El fenómeno del sesgo retrospectivo contribuye al mito. Muchas historias de telepatía surgen después de los hechos y pueden distorsionar la realidad. Los experimentos de Susan Blackmore en 1993, diseñados para detectar comunicación telepática, tampoco mostraron diferencias frente al azar.

La falta de resultados consistentes y la imposibilidad de replicar hallazgos en diferentes contextos llevaron a la comunidad científica a insistir en la importancia del escepticismo. Los especialistas advierten que, en ciencia, las pruebas anecdóticas no sustituyen la necesidad de datos controlados y reproducibles. Este principio es clave para evitar que creencias populares sin fundamento se tomen como certezas.

La genética y las experiencias compartidas explican las similitudes cognitivas y emocionales entre gemelos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los estudios que intentaron demostrar la existencia de telepatía entre gemelos no lograron replicar los resultados. Segal resume: “No existe evidencia científica creíble de que la telepatía entre gemelos sea real”.

Mito vigente y apertura a nuevas evidencias

A pesar de la falta de pruebas, el atractivo de la telepatía gemelar persiste en la cultura popular. Los expertos consideran fundamental mantener la mente abierta ante posibles hallazgos futuros, aunque ven muy poco probable que la ciencia confirme este fenómeno.

Por el momento, la explicación más sólida sigue siendo el peso de la genética, el entorno y el vínculo emocional, y no una comunicación mental directa. Así, la telepatía entre gemelos permanece como un mito cautivador, pero hasta ahora sin sustento científico.

