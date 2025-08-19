Día Internacional del Orangután: 9 datos clave y qué amenazas enfrenta para su supervivencia

El Día Internacional del Orangután busca concienciar sobre la crítica situación de estos grandes simios (Syifa Yulinnas/Antara Foto via REUTERS)

El Día Internacional del Orangután se celebra cada 19 de agosto. Esta efeméride busca no solo reconocer la importancia biológica de estos animales, sino también alertar sobre la dramática situación de sus poblaciones en estado salvaje.

Habitantes de los bosques de Borneo y Sumatra, estos animales enfrentan peligros crecientes debido a la destrucción de su entorno y al tráfico ilegal, factores que los llevaron al borde de la extinción.

La fecha invita a difundir datos clave sobre la vida, ecología y amenazas hacia los orangutanes, con el objetivo de promover la conservación de sus hábitats y la adopción de prácticas responsables.

Los orangutanes solo habitan en los bosques de Borneo y Sumatra, donde enfrentan graves amenazas (Syifa Yulinnas/Antara Foto via REUTERS)

1. Habitan en Borneo y Sumatra

Los orangutanes son endémicos de las islas de Borneo y Sumatra, en el sudeste asiático. Aunque registros fósiles indican que en el pasado ocuparon una extensión mucho mayor, según indican desde la Orangutan Foundation, hoy su presencia en estado salvaje se restringe a estos dos territorios. Su hábitat preferido son los bosques tropicales de tierras bajas, especialmente los pantanos de turba, donde pasan la mayor parte de su vida en las copas de los árboles.

2. “Orangután” significa “persona del bosque”

El término orangután proviene del malayo e indonesio: “orang” significa “persona” y “hutan” se traduce como “bosque”. Así, su nombre refleja la profunda relación de estos primates con el entorno selvático que habitan.

3. Son los mamíferos arborícolas más grandes del mundo

Con un peso que puede alcanzar los 120 kilogramos en los machos y una envergadura de brazos de hasta 2,2 metros, desde World Wildlife Fund (WWF) afirman que los orangutanes ostentan el título de los mayores mamíferos que viven en los árboles. Sus brazos, notablemente más largos que sus piernas, les permiten desplazarse con agilidad entre las ramas y acceder a los frutos más altos.

4. Su dieta es principalmente frugívora y son “jardineros del bosque”

Su dieta frugívora y su papel como "jardineros del bosque" son esenciales para la regeneración de su hábitat (REUTERS/Hasnoor Hussain)

La alimentación de los orangutanes se basa en frutas, que constituyen cerca del 60% de su dieta, aunque también consumen hojas, brotes, corteza, insectos y, ocasionalmente, pequeños vertebrados. Al ingerir frutas y dispersar sus semillas a través de las heces, cumplen un papel esencial en la regeneración del bosque, motivo por el cual se les conoce como “jardineros del bosque”.

5. Construyen un nido nuevo cada noche

Cada noche, los orangutanes elaboran un nido diferente en las copas de los árboles para dormir. Utilizan ramas y hojas para crear una plataforma cómoda y, en caso de lluvia, pueden añadir un techo improvisado. La construcción de estos nidos es tan constante que los científicos los utilizan para estimar la población de la especie en determinadas áreas.

6. Usan herramientas y demuestran gran inteligencia

Estos primates destacan por su capacidad de utilizar herramientas en la naturaleza. Se ha observado a orangutanes emplear palos para extraer insectos o miel de los árboles y hojas como paraguas durante las lluvias. En entornos controlados, aprendieron incluso a comunicarse mediante lenguaje de señas, lo que evidencia su notable inteligencia y adaptabilidad.

La inteligencia de los orangutanes se manifiesta en el uso de herramientas y conocimientos sobre plantas medicinales (Armas, fundación Safruddin/Suaq vía AP)

En el año 2024, un caso llamó la atención de la comunidad científica: un orangután macho de Sumatra, llamado Rakus, fue observado tratándose una herida facial con una planta trepadora conocida como Akar Kuning (Fibraurea tinctoria), utilizada en la medicina tradicional por sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Masticó las hojas y aplicó el jugo sobre la lesión varias veces, luego la cubrió finalmente con el material vegetal.

Este comportamiento, documentado en Indonesia, es el primer caso registrado de un primate que utiliza una sustancia medicinal conocida para curarse de manera intencional, lo que sugiere un grado avanzado de autoconocimiento y capacidad de aprendizaje en los orangutanes.

7. Tienen una de las tasas de reproducción más bajas entre los mamíferos

La reproducción de los orangutanes es excepcionalmente lenta. Las hembras solo dan a luz una cría cada siete a nueve años, el intervalo más largo entre nacimientos de cualquier mamífero terrestre. Este ritmo reproductivo, sumado a la alta dependencia de las crías, dificulta la recuperación de sus poblaciones frente a las amenazas actuales, según World Animal Protection.

8. Las especies que están en peligro crítico de extinción

Las tres especies de orangután están en peligro crítico de extinción debido a la deforestación y el tráfico ilegal (REUTERS/Hasnoor Hussain)

Las tres especies de orangután figuran en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como “en peligro crítico”: de Borneo (Pongo pygmaeus), de Sumatra (Pongo abelii) y de Tapanuli (Pongo tapanuliensis).

La deforestación, impulsada por la expansión de plantaciones de aceite de palma, la tala ilegal, los incendios forestales, la caza furtiva y el tráfico ilegal de crías son las principales causas de su declive. La pérdida de hábitat y la fragmentación de los bosques redujeron drásticamente sus poblaciones en las últimas décadas.

9. El vínculo madre-cría es el más largo entre los primates

El lazo entre la madre orangután y su cría es especialmente estrecho y duradero. Las crías permanecen junto a su madre hasta los siete u ocho años, y aprenden de ella todo lo necesario para sobrevivir en la selva. Durante este periodo, la madre les enseña a encontrar alimento, construir nidos y evitar peligros, lo que refuerza la importancia de la protección de las hembras adultas para la supervivencia de la especie.