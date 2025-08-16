Ciencia

Hallan un mecanismo que podría prevenir la pérdida de peso extrema en pacientes con cáncer

Científicos del Instituto Weizmann y la Universidad de Texas detectaron en laboratorio cómo la alteración de la comunicación entre cerebro y el hígado puede revolucionar el manejo de la caquexia

Por Instituto Weizmann de Ciencias*

Guardar
El bloqueo del nervio vago
El bloqueo del nervio vago mejora la resistencia de ratones con cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

* Este contenido fue producido por expertos del Instituto Weizmann de Ciencias, uno de los centros más importantes del mundo de investigación básica multidisciplinaria en el campo de las ciencias naturales y exactas, situado en la ciudad de Rejovot, Israel.

Casi un tercio de las muertes relacionadas con el cáncer se deben a la caquexia, un síndrome metabólico actualmente incurable que implica una pérdida sustancial de peso, incluyendo la pérdida de masa muscular y grasa corporal.

Investigadores del Instituto de Ciencias Weizmann y del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas han descubierto que una de las razones de esta pérdida es la interrupción de la comunicación entre el cerebro y el hígado.

Cuando la actividad del nervio vago, eje principal de la comunicación cerebro-hígado, se desregula por la inflamación provocada por el cáncer, se produce daño al metabolismo hepático y el desarrollo de este síndrome potencialmente mortal.

El bloqueo dirigido del nervio
El bloqueo dirigido del nervio vago ofrece nuevas alternativas terapéuticas en la lucha contra los efectos metabólicos del cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un estudio publicado el 7 de agosto en Cell, un equipo de investigación dirigido por la Dra. Naama Darzi del laboratorio de la Prof. Ayelet Erez en Weizmann y la Dra. Aliesha Garrett del laboratorio del Prof. Xiling Shen en MD Andreson demostró que el bloqueo dirigido del nervio vago derecho, incluso cuando se realiza por medios no invasivos, previno el desarrollo de caquexia en ratones, mejoró su respuesta a la quimioterapia y mejoró su salud general y supervivencia.

El método, que ya se está probando en ensayos clínicos, ofrece un nuevo enfoque terapéutico que puede conducir a una mejor calidad de vida e incluso la supervivencia de los pacientes con cáncer. Dado que el método se basa en tecnologías aprobadas para uso clínico, es probable que llegue a los pacientes relativamente pronto.

La prevalencia de caquexia en pacientes con cáncer es tan alta como 85% en algunos tipos de cáncer y se encuentra entre las más altas en tumores pancreáticos y pulmonares.

Además de abrir nuevas opciones de tratamiento para pacientes con cáncer, esta investigación demuestra que la comunicación cerebro-cuerpo juega un papel fundamental en nuestra salud y enfermedad.

(izq.) Dra. Elizabeta Bab-Dinitz, Dra.
(izq.) Dra. Elizabeta Bab-Dinitz, Dra. Nataly Rosenfeld, Prof. Ayelet Erez y Dra. Naama Darzi que formaron parte de la investigación (Instituto Weizmann)

La profesora Ayelet Erez es decana de la Facultad de Medicina Miriam y Aaron Gutwirth y directora del Centro Familiar David y Fela Shapell para la Investigación de Trastornos Genéticos. Su investigación cuenta con el apoyo del Centro Oncológico Integrado Moross; el Fondo del Instituto Dr. Gilbert S. Omenn y Martha A. Darling Weizmann del Hospital Schneider para Avances Clínicos a través de Colaboraciones Científicas; y la Fundación Koret.

El Prof. Erez ocupa la Cátedra Sir Ernst B. Chain. La Cátedra de Investigación Familiar Blumberg en Honor a Talia Lynn Steckman apoya a un científico del laboratorio del Prof. Erez.

Temas Relacionados

Instituto WeizmannInstituto de Ciencias WeizmannCerebrohígadocaquexiapérdida de pesoCáncerúltimas noticias

Últimas Noticias

Bacterias y virus se pueden combinar para destruir tumores, según la Universidad de Columbia

Se trata de una estrategia que ya dio lugar a un pedido de patente en los Estados Unidos. Fue probada solo en animales y podría abrir la puerta a terapias vivas más seguras y precisas

Bacterias y virus se pueden

Con canciones de Queen y los Beatles, un experimento social mostró cómo el lenguaje moldea las emociones en masa

Más de 4.500 personas participaron en una investigación de científicos de la Argentina y Estados Unidos. El líder del estudio contó a Infobae por qué mostró el impacto de la manipulación lingüística sobre la percepción y el ánimo de grandes grupos

Con canciones de Queen y

Científicos alertan por la subestimación de la presión arterial alta, que puede causar graves problemas de salud

La hipertensión es conocida por ser una enfermedad silenciosa. Científicos de Cambridge aseguran que hasta un 30% de los casos de hipertensión sistólica pasan desapercibidos

Científicos alertan por la subestimación

Diez países en América registraron brotes de sarampión, según la OPS: qué ocurre en Argentina

La mayoría de los contagios se concentra en comunidades con baja inmunización, lo que obliga a reforzar estrategias de prevención y vigilancia, alertó el organismo

Diez países en América registraron

Cómo se forman las ciclogénesis y por qué son un fenómeno recurrente en el AMBA y el centro del país

Un experto del Servicio Meteorológico Nacional anticipa este evento a partir del martes próximo, con abundantes lluvias en la zona metropolitana. Los cuidados y recomendaciones ante esta condición climática

Cómo se forman las ciclogénesis
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Después del 1,9% de julio:

Después del 1,9% de julio: cómo continuará la inflación y cuánto puede trasladarse a los precios la suba del dólar

Resultados del último sorteo de la Lotería de la Caribeña Noche hoy 15 de agosto

El dilema de dividir o no la cuenta: qué conviene hacer según la ciencia a la hora de pagar en un restaurante

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 15 de agosto

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del 15 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Israel informó que sus tropas

Israel informó que sus tropas ejecutaron varias operaciones militares en las afueras de la Ciudad de Gaza

Sánchez preside mañana por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias ante los incendios

Trump recibe a Putin con un enérgico apretón de manos a su llegada a Alaska

El Liverpool FC completa el fichaje de Giovanni Leoni procedente del Parma

Adif confirma que la circulación entre Madrid y Galicia seguirá suspendida durante la primera mitad del sábado

ENTRETENIMIENTO

Ola de robos a celebridades

Ola de robos a celebridades en Los Ángeles: detuvieron a 4 jóvenes acusados del asalto a la residencia de Brad Pitt

‘Scary Movie’: Anna Faris y Regina Hall confirman su regreso a la próxima película de la saga

Así será la biopic que narrará la vida y lucha de Sinéad O’Connor

Director de ‘Mi Pobre Angelito’ aclara los rumores sobre una nueva película: “Sería un error intentar traerla a estos tiempos”

La razón por la que Alicia Silverstone rechazó participar en “Beverly Hills, 90210″