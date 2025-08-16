Hallan un mecanismo que podría prevenir la pérdida de peso extrema en pacientes con cáncer

El bloqueo del nervio vago mejora la resistencia de ratones con cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

* Este contenido fue producido por expertos del Instituto Weizmann de Ciencias, uno de los centros más importantes del mundo de investigación básica multidisciplinaria en el campo de las ciencias naturales y exactas, situado en la ciudad de Rejovot, Israel.

Casi un tercio de las muertes relacionadas con el cáncer se deben a la caquexia, un síndrome metabólico actualmente incurable que implica una pérdida sustancial de peso, incluyendo la pérdida de masa muscular y grasa corporal.

Investigadores del Instituto de Ciencias Weizmann y del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas han descubierto que una de las razones de esta pérdida es la interrupción de la comunicación entre el cerebro y el hígado.

Cuando la actividad del nervio vago, eje principal de la comunicación cerebro-hígado, se desregula por la inflamación provocada por el cáncer, se produce daño al metabolismo hepático y el desarrollo de este síndrome potencialmente mortal.

El bloqueo dirigido del nervio vago ofrece nuevas alternativas terapéuticas en la lucha contra los efectos metabólicos del cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un estudio publicado el 7 de agosto en Cell, un equipo de investigación dirigido por la Dra. Naama Darzi del laboratorio de la Prof. Ayelet Erez en Weizmann y la Dra. Aliesha Garrett del laboratorio del Prof. Xiling Shen en MD Andreson demostró que el bloqueo dirigido del nervio vago derecho, incluso cuando se realiza por medios no invasivos, previno el desarrollo de caquexia en ratones, mejoró su respuesta a la quimioterapia y mejoró su salud general y supervivencia.

El método, que ya se está probando en ensayos clínicos, ofrece un nuevo enfoque terapéutico que puede conducir a una mejor calidad de vida e incluso la supervivencia de los pacientes con cáncer. Dado que el método se basa en tecnologías aprobadas para uso clínico, es probable que llegue a los pacientes relativamente pronto.

La prevalencia de caquexia en pacientes con cáncer es tan alta como 85% en algunos tipos de cáncer y se encuentra entre las más altas en tumores pancreáticos y pulmonares.

Además de abrir nuevas opciones de tratamiento para pacientes con cáncer, esta investigación demuestra que la comunicación cerebro-cuerpo juega un papel fundamental en nuestra salud y enfermedad.

(izq.) Dra. Elizabeta Bab-Dinitz, Dra. Nataly Rosenfeld, Prof. Ayelet Erez y Dra. Naama Darzi que formaron parte de la investigación (Instituto Weizmann)

La profesora Ayelet Erez es decana de la Facultad de Medicina Miriam y Aaron Gutwirth y directora del Centro Familiar David y Fela Shapell para la Investigación de Trastornos Genéticos. Su investigación cuenta con el apoyo del Centro Oncológico Integrado Moross; el Fondo del Instituto Dr. Gilbert S. Omenn y Martha A. Darling Weizmann del Hospital Schneider para Avances Clínicos a través de Colaboraciones Científicas; y la Fundación Koret.

El Prof. Erez ocupa la Cátedra Sir Ernst B. Chain. La Cátedra de Investigación Familiar Blumberg en Honor a Talia Lynn Steckman apoya a un científico del laboratorio del Prof. Erez.