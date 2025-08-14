Ciencia

El estómago también es un “segundo cerebro”: descubren su impacto en los estados de ansiedad y depresión

Según un estudio de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, el hallazgo podría abrir nuevas vías para el diagnóstico y tratamiento de trastornos emocionales, al considerar la interacción entre los ritmos internos del cuerpo y la salud mental

Por Silvia Pardo

Quienes presentaban coincidencia entre actividad cerebral y ondas estomacales reportaron niveles altos de angustia y estrés, según el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El eje intestino-cerebro es una asociación que atrae cada vez más a la ciencia porque la evidencia está demostrando la gran interconexión entre la alimentación, el funcionamiento del sistema intestinal y el sistema cognitivo.

Un estudio reciente añadió un nuevo descubrimiento: una mayor sincronización entre el cerebro y el estómago se asocia con niveles elevados de ansiedad, depresión y estrés, según el mayor informe realizado hasta la fecha sobre la relación entre estos dos órganos.

Investigadores de la Universidad de Aarhus en Dinamarca identificaron que las personas cuya actividad cerebral se coordina más estrechamente con el ritmo natural del estómago tienden a experimentar una mayor angustia mental, un hallazgo que aporta nuevas perspectivas en el campo de la salud mental.

A diferencia de lo que se creía, una conexión excesivamente fuerte entre el estómago y el cerebro podría asociarse con mayor carga psicológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, publicado en la revista Nature Mental Health, analizó a más de 240 participantes para explorar cómo la actividad cerebral se alinea con las ondas eléctricas lentas del estómago.

Los resultados mostraron que quienes presentaban una mayor coincidencia entre ambos sistemas reportaban niveles más altos de malestar psicológico. Leah Banellis, autora principal e investigadora postdoctoral del Departamento de Medicina Clínica, explicó que “la conexión del estómago con el cerebro puede ser demasiado fuerte en las personas bajo estrés psicológico”.

Sistema nervioso y ritmos estomacales

El estómago, de esta forma, también actuaría como el “segundo cerebro”, ya que posee su propio sistema nervioso, el sistema nervioso entérico.

Este sistema genera ondas lentas aproximadamente cada 20 segundos, incluso en ausencia de alimentos, manteniendo un ritmo constante similar al latido cardíaco.

La disbiosis o desequilibrio de la microbiota intestinal puede relacionarse con ansiedad, depresión y otras afecciones mentales(Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de su complejidad e independencia dentro del sistema nervioso periférico, el papel del estómago en la salud mental ha recibido poca atención en comparación con el intestino inferior y el microbioma, que han sido el foco principal de la mayoría de las investigaciones previas.

Para medir la sincronización entre el cerebro y el estómago, el equipo de la Universidad de Aarhus utilizó una combinación de resonancia magnética funcional y electrogastrografía.

Esta metodología permitió observar en qué medida la actividad cerebral de cada participante coincidía con las ondas estomacales. Aunque suele asumirse que una comunicación más fuerte entre cuerpo y cerebro es señal de buena salud, el profesor Micah Allen, coautor del estudio, señaló que “una conexión estómago-cerebro inusualmente fuerte parece estar relacionada con una mayor carga psicológica, quizás un sistema bajo tensión”.

Banellis subrayó que, a pesar de la comunicación directa entre el estómago y el cerebro a través del nervio vago, la investigación sobre el impacto del estómago en el bienestar emocional ha sido limitada. “Nuestros resultados sugieren que los ritmos estomacales también están estrechamente vinculados al bienestar emocional”, afirmó la investigadora.

Consecuencias en la salud mental

El acoplamiento entre el estómago y el cerebro podría permitir diagnósticos y tratamientos personalizados para trastornos psicológicos en el futuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio es de carácter correlacional, lo que significa que no demuestra que la actividad estomacal cause enfermedades mentales, sino que identifica una asociación entre ambos fenómenos. Los autores consideran que este patrón podría convertirse en un nuevo marcador fisiológico de la salud mental, objetivo y medible, basado en los ritmos corporales.

Si en el futuro se confirma que la sincronización entre el estómago y el cerebro es una característica estable de la salud mental, podrían surgir nuevas oportunidades para el diagnóstico y tratamiento de trastornos psicológicos.

Allen destacó que “sabemos que ciertos medicamentos e incluso los alimentos que consumimos pueden influir en los ritmos gástricos”, y planteó la posibilidad de que, algún día, estos hallazgos permitan adaptar los tratamientos según la interacción entre el cuerpo y el cerebro de cada paciente, más allá de los síntomas que la persona describe.

El equipo de investigación planea realizar estudios de seguimiento con poblaciones clínicas para determinar si el acoplamiento entre el estómago y el cerebro puede predecir la respuesta a tratamientos o anticipar crisis de salud mental.

Este avance representa un primer paso hacia la comprensión de cómo los ritmos internos del cuerpo pueden influir en la vida mental, y abre la puerta a nuevas formas de abordar el bienestar emocional desde la perspectiva de la conexión entre el sistema digestivo y el cerebro.

