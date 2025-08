Alineación de planetas en agosto 2025: cuándo es y qué podrá verse en Argentina

La alineación de seis planetas será visible en agosto de 2025, y coincide con la lluvia de meteoros Perseidas (Alamy)

En agosto de 2025 tendrá lugar uno de los espectáculos astronómicos más esperados por aficionados y expertos: una alineación de seis planetas observable en el cielo matutino.

La fecha señalada para Argentina es a partir del 10 de agosto, ocasión en la que estos cuerpos celestes comenzarán su despliegue visible a lo largo del horizonte, en una formación que solo ocurre en contadas oportunidades y que despierta gran interés en todo el mundo.

Este evento, protagonizado por Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Urano y Neptuno, coincidirá con la famosa lluvia de meteoros Perseidas, considerada una de las más intensas del año. Aunque las condiciones de observación variarán según la ubicación y el clima, la alineación planetaria promete un atractivo adicional para quienes contemplen el firmamento durante esas noches.

Qué es la alineación de planetas y cuándo sucederá en agosto 2025

La NASA señala que, en astronomía, el término “alineación de planetas” refiere a situaciones en las que varios planetas parecen agruparse en una misma región del cielo cuando se observa desde la Tierra. Esto ocurre porque todos orbitan en un plano similar, el denominado plano de la eclíptica, por lo que sus trayectorias proyectadas resultan en una forma similar, pero no exacta, de una curva o franja que atraviesa el firmamento.

Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Urano y Neptuno formarán una alineación planetaria observable desde Argentina a partir del 10 de agosto (NASA/NIGHT SKY NETWORK)

Según asegura la agencia, los planetas del sistema solar “aparecen siempre sobre un arco en el cielo”. Desde la perspectiva terrestre, esa franja es el resultado de mirar “el disco del sistema solar desde dentro”, de modo que los astros visibles se distribuyen a lo largo de esa curva en diferentes alturas. Además, detalla que este tipo de configuración permite ver varios de estos cuerpos a la vez, aunque el número y la visibilidad dependen de la posición orbital de cada uno y del momento del año.

También advierten que estos espectáculos “no son eventos de un solo día, ya que los planetas se mueven demasiado lento para ello. Generalmente, las oportunidades de observar varios planetas duran semanas, un mes o más”.

Ante esto, el astrónomo Gabriel Bengochea precisó en diálogo con Infobae: “Desde el 10 de agosto ya están bastante visibles a las 6:30 am. Durante todo agosto se van a ver. En septiembre a las 6:30 am ya hay mucha más claridad y no los vas a ver más”. Y aclara que el momento óptimo de observación del firmamento será el 12 de agosto, debido a la conjunción entre dos de los planetas más brillantes: Júpiter y Venus.

La observación óptima de la alineación planetaria requiere un horizonte despejado hacia el este y se recomienda mirar antes del amanecer (AP Foto/Petar Petrov)

“El caso del 12 de agosto es interesante porque ocurre una ‘conjunción’ entre Júpiter y Venus. Una conjunción es simplemente que están muy cerca en el cielo y los ves muy juntos. Eso se verá mirando hacia el este, alrededor de las 6:30 de la mañana”, indicó Bengochea.

Así, estos cuerpos lograrán una de las distancias aparentes más cercanas del año, mientras otros planetas acompañarán la escena en diferentes posiciones sobre el horizonte.

Cómo se podrá ver la alineación de planetas en los países de la región

La mejor forma de observar la alineación de planetas será buscar un lugar con horizonte despejado hacia el este y comenzar a mirar el cielo aproximadamente una hora antes del amanecer. El horario varía según cada país, ya que el momento en que el Sol asciende es determinado por las latitudes en las que se encuentra cada territorio. En el caso de Argentina, como mencionó Bengochea, la hora ideal será alrededor de las 6:30 am.

Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno se observarán a simple vista, mientras que Urano y Neptuno requerirán binoculares o un telescopio para ser detectados. Además, la Luna casi llena aparecerá cerca del grupo de planetas y aportará un brillo distintivo al espectáculo cósmico.

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su máximo el 12 y 13 de agosto, aunque la Luna llena dificultará la visibilidad de meteoros (REUTERS/Ana Beltran)

Factores como edificios, montañas, nubes y contaminación lumínica pueden interferir con la observación de los planetas. Para superar este obstáculo, se recomienda buscar campos abiertos o puntos elevados.

Cómo se combinará con la lluvia de meteoros Perseidas

La lluvia de meteoros Perseidas es reconocida como una de las más espectaculares, con tasas promedio de 50 a 100 meteoros por hora durante el máximo. Para 2025, su pico está previsto durante las noches del 12 y 13 de agosto. La NASA señala: “La célebre lluvia de meteoros anual se verá obstaculizada por una Luna llena del 84% en la noche de máximo esplendor. Es posible que aún se vean algunos meteoros brillantes antes del amanecer, pero las condiciones para su observación no son ideales este año”.

De igual manera, la Sociedad Americana de Meteoros advierte: “En 2025, la luna gibosa menguante comprometerá severamente esta lluvia en el momento de máxima actividad. Tales condiciones reducirán la actividad en al menos un 75%, ya que solo los meteoros más brillantes serán visibles”.

La próxima alineación múltiple de planetas será en octubre de 2028, con cinco planetas visibles antes del amanecer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Perseidas deben su origen al cometa 109P/Swift-Tuttle, y su radiante, que es el punto aparente del que surgen, se localiza en la constelación de Perseo. El fenómeno resulta más pronunciado en el hemisferio norte, aunque en el sur será posible captar algunos destellos brillantes durante la madrugada, especialmente si se busca un cielo lo más oscuro posible.

La coincidencia en fechas entre el máximo de la lluvia de meteoros y la alineación planetaria generará una doble oportunidad para la observación astronómica en la región, aunque el resplandor lunar limitará la cantidad de meteoros visibles.

Cuándo volverá a verse una alineación de planetas

Según la NASA, las alineaciones en las que es posible observar a simple vista cuatro o cinco planetas se repiten cada cierto tiempo, aunque no todos los años.

Después de agosto de 2025, la próxima oportunidad señalada por la agencia será a finales de octubre de 2028. En ese momento, “cinco planetas serán visibles a la vez antes del amanecer”. Seis años después, a finales de febrero de 2034, está prevista otra alineación de cinco planetas, esta vez después del atardecer, aunque la visibilidad de Venus y Mercurio será limitada: “cinco planetas visibles a la vez después del atardecer (Venus y Mercurio serán difíciles de observar)”.