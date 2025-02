El derretimiento del hielo de Groenlandia podría exponer las huellas de la vida más antigua en la Tierra

El derretimiento acelerado de Groenlandia podría exponer huellas de la vida más antigua en la Tierra (Ida Marie Odgaard vía REUTERS/)

El deshielo de Groenlandia avanza a un ritmo acelerado debido al calentamiento global. Aunque sus consecuencias son devastadoras para el clima y el nivel del mar, este fenómeno podría traer un inesperado beneficio para la ciencia.

El retroceso de la capa de hielo está dejando al descubierto rocas que podrían contener evidencia de formas de vida extremadamente antiguas, lo que permitiría retroceder el registro biológico del planeta más allá de los 3.700 millones de años conocidos hasta ahora.

Investigaciones en curso sugieren que los afloramientos rocosos expuestos en la isla podrían albergar rastros de actividad biológica primitiva. Según Forbes especialistas como Paul Bierman, geocientífico de la Universidad de Vermont, consideran que este proceso brinda una oportunidad única para explorar la historia más remota de la biosfera terrestre.

Según los distintos estudios de Bierman, la composición química de estas formaciones podría arrojar luz sobre la existencia de organismos en un periodo en el que la vida apenas comenzaba a surgir en el planeta.

Rocas expuestas por el deshielo: una ventana al pasado

La capa de hielo de Groenlandia, que cubre aproximadamente el 80% de la isla y se extiende por 1,7 millones de kilómetros cuadrados, se está reduciendo progresivamente. En su libro When the Ice is Gone, Bierman explicó que el derretimiento deja al descubierto formaciones rocosas que permanecieron ocultas durante millones de años. Entre estas se encuentra el Cinturón Supracortical de Isua, una de las estructuras geológicas más antiguas del planeta, formada entre 3.800 y 3.700 millones de años atrás.

Groenlandia alberga rocas formadas entre 3.800 y 3.700 millones de años atrás, expuestas tras siglos bajo su capa glaciar (Crédito: MIT/Universidad de Oxford)

Las fuerzas tectónicas que moldearon la Tierra desplazaron estas rocas miles de kilómetros desde su ubicación original. Durante este proceso, experimentaron metamorfismo, un fenómeno en el que la presión y el calor modifican su estructura. A pesar de estas transformaciones, los científicos creen que algunos de sus componentes podrían contener rastros de vida primitiva.

El carbono grafitizado: posible indicio de vida antigua

Uno de los elementos más prometedores en la búsqueda de evidencia biológica es el carbono orgánico grafitizado, identificado por el geólogo danés Minik Rosing en la década de 1990. De acuerdo con Keyron Hickman-Lewis, paleontólogo microbiano de la Universidad de Londres, este carbono posee características isotópicas y moleculares compatibles con actividad biológica. Es probable que se trate de un vestigio de la biosfera primitiva, lo que lo convierte en uno de los argumentos más sólidos a favor de la existencia de vida en ese período.

A pesar de estos hallazgos, la confirmación definitiva sigue siendo un desafío. En los últimos 50 años, múltiples microfósiles propuestos como pruebas de vida en Groenlandia resultaron ser falsos o consecuencia de contaminación posterior. Sin embargo, Hickman-Lewis considera que la retirada del hielo permitirá nuevos descubrimientos que podrían cambiar la comprensión actual del origen de la vida.

Condiciones extremas dificultan la identificación de fósiles

El estudio de posibles restos biológicos en Groenlandia se enfrenta a diversas dificultades. Los materiales orgánicos pueden degradarse con el tiempo debido a las altas temperaturas y presiones del metamorfismo, lo que dificulta la identificación de microfósiles. Según Stephen Mojzsis, geólogo del Observatorio Konkoly de Hungría, las rocas de más de 3.500 millones de años, como las del oeste de Groenlandia y Nuvvuagittuq, sufrieron alteraciones que dificultan la preservación de estructuras fósiles frágiles.

Incluso en los casos en los que se encuentran indicios prometedores, la confirmación de su origen biológico es un proceso largo y complejo. Se requieren análisis detallados para descartar que los compuestos hallados sean resultado de procesos geológicos y no de actividad biológica primitiva.

El impacto del deshielo en el nivel del mar

Si bien el derretimiento del hielo de Groenlandia representa una oportunidad para la ciencia, sus efectos sobre el clima y el nivel del mar son preocupantes. La pérdida de esta capa podría elevar el nivel global de los océanos en hasta 7,4 metros, afectando a millones de personas en todo el mundo.

El deshielo del noroeste de Groenlandia podría elevar el nivel de los océanos en 7,4 metros afectando a millones de personas y agravando la crisis climática (AP Foto/Felipe Dana, archivo)

Bierman advirtió que, incluso si las emisiones de carbono disminuyeran drásticamente, la elevación del nivel del mar continuará durante miles de años. Con un aumento de temperatura de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, el noroeste de Groenlandia y otras regiones de la isla podrían perder una parte significativa de su hielo.

El deshielo de Groenlandia sigue revelando datos importantes sobre la historia del planeta. Sin embargo, la pregunta sobre si en estas rocas se esconde la evidencia más antigua de vida en la Tierra aún no tiene respuesta. Según Mojzsis, es imposible prever qué se descubrirá a medida que el hielo siga retrocediendo. Las próximas investigaciones serán clave para determinar si los indicios hallados corresponden a los primeros organismos que habitaron el planeta o si la búsqueda debe continuar en otros rincones de la Tierra.