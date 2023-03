Los secretos del bagre fantasma, el pequeño pez transparente brilla como un arcoíris

Esta imagen proporcionada por Qibin Zhao muestra un bagre fantasma mostrando iridiscencia (Qibin Zhao via AP)

Se puede ver a través de este pequeño pez de acuario de Tailandia: su piel es casi completamente transparente. Pero cuando la luz le da justo, su cuerpo parpadea con los brillantes colores del arcoíris.

Ahora, los científicos han descubierto cómo este pez, llamado bagre fantasma, crea su brillo iridiscente.

Ese brillo proviene del interior, según un estudio publicado el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. A medida que la luz atraviesa la piel del pez, golpea estructuras diminutas en el músculo que convierten la luz en un espectro colorido.

El bagre fantasma, a veces conocido como bagre de cristal, es una especie pequeña nativa de los ríos de Tailandia, con un promedio de solo unas pocas pulgadas (centímetros) de largo. Se vende en todo el mundo como pez de acuario.

Otras criaturas también son iridiscentes, lo que crea el brillante efecto del arcoíris en el que los colores cambian a medida que te mueves. Por lo general, tienen superficies exteriores brillantes que reflejan la luz, como las plumas de un colibrí o las alas de una mariposa, explicó Ron Rutowski, biólogo de la Universidad Estatal de Arizona, que no participó en la investigación.

Pero el bagre fantasma no tiene escamas, dijo el autor principal Qibin Zhao, físico de la Universidad Shanghai Jiao Tong de China, quien quedó fascinado por el pez después de verlo en una tienda de acuarios.

En cambio, tiene estructuras apretadas en los músculos que pueden desviar la luz en tonos de arcoíris, que los investigadores encontraron después de iluminar su cuerpo con diferentes luces y láseres en el laboratorio. Mientras el bagre fantasma nada, esos músculos se relajan y se tensan, emitiendo una brillante gama de colores.

Y la piel muy transparente, que deja pasar alrededor del 90% de la luz exterior, es esencial: “No podríamos ver los colores si la piel del pez no fuera tan transparente”, dijo Zhao en un correo electrónico.

Algunas especies usan su iridiscencia para atraer parejas o emitir señales de advertencia, pero no está claro si los colores del bagre fantasma tienen un propósito, dijo Rutowski.

(Con información de AP)

