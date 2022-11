Los secretos del pez arco iris: nace hembra y se convierte en macho

Al igual que otras especies de peces marinos de colores vibrantes y llamativos, los peces con velo de rosa o arcoiris cambian de apariencia y sexo a medida que envejecen (foto: Yi-Kai Tea)

Alrededor del 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, casi toda contenida en los océanos y mares. Gran parte de estos ecosistemas son poco explorados, en especial los arrecifes de coral. Debito a esto, si bien cientos de especies de peces que se encuentran frente a las costas de las islas Maldivas, recientemente y por primera vez, investigadores describieron un nuevo y hermoso ejemplar en la zona: el pez hada con velo de rosa o pez arco iris.

Estos peces, del tamaño de un dedo, se encuentran a unos entre 40 y 70 metros de profundidad y nunca se aventuran a subir a los arrecifes de coral en la superficie. El pez arco iris (Cirrhilabrus finifenmaa) es también una de las primeras especies en tener su nombre derivado del idioma local Dhivehi, finifenmaa que significa rosa, un un guiño a sus tonos rosados y a la flor nacional de la isla.

Científicos de la Academia de Ciencias de California, EEUU, la Universidad de Sídney, Australia, y el Instituto de Investigación Marina de Maldivas (MMRI) colaboraron en el descubrimiento como parte de la iniciativa Hope for Reefs de la Academia, cuyo objetivo es comprender mejor y proteger los arrecifes de coral en todo el mundo.

"Es inquietante cuando un pez ya se comercializa antes de que tenga un nombre científico", advirtió uno de los investigadores (foto: Yi-Kai Tea)

“Siempre han sido los científicos extranjeros los que han descrito las especies que se encuentran en las Maldivas sin mucha participación de los científicos locales, incluso aquellas que son endémicas de las Maldivas”, dice el coautor del estudio y biólogo del Instituto de Investigación Marina de Maldivas, Ahmed Najeeb. “Esta vez es diferente y ser parte de algo por primera vez ha sido realmente emocionante, especialmente tener la oportunidad de trabajar junto a los mejores ictiólogos en una especie tan elegante y hermosa”.

Para el hallazgo, los científicos utilizaron equipos de buceo especializados que hacen circular el aire exhalado en lugar de soplar burbujas directamente en el agua como hacen los buzos típicos para tomar fotografías. Con este método, pudieron extender sus inmersiones a 100 metros de profundidad regulando cuidadosamente la mezcla de gases, eliminando el exceso de dióxido de carbono y agregando oxígeno adicional.

Así pudieron sumergirse aún más y descubrir especies que antes eran desconocidas para la ciencia en esta zona del océano Índico.

El pez arcoiris o pez hada con velo de rosa ( Cirrhilabrus finifenmaa) es una especie descubierta hace menos de un año (foto: Yi-Kai Tea)

El pez hada con velo de rosa recibió su nombre en 2022: finifenmaa significa rosa en el idioma local Dhivehi, un guiño doble al pez de colores y a la flor nacional de Maldivas, que lleva el mismo nombre de especie. Uno de los científicos involucrados en encontrar y nombrar al nuevo pez es Ahmed Najeeb del Instituto de Investigación Marina de Maldivas. Esta es la primera vez que un investigador maldivo describe una nueva especie nativa de la región.

Al igual que otras especies de lábridos, la familia de peces marinos de colores vibrantes y llamativos, los peces con velo de rosa o arco iris cambian de apariencia y sexo a medida que envejecen.

Comienzan su vida como hembras, se transforman gradualmente y maduran hasta convertirse en machos, volviéndose considerablemente más coloridos. Los machos se adornan con impresionantes colores nupciales durante la temporada de apareamiento.

Todas las especies descriptas por el fotógrafo marino Yi-Kai Tea, quien participó de la investigación del pez arco iris (foto: Yi-Kai Tea)

Recopilada por primera vez por investigadores en la década de 1990, originalmente se pensó que C. finifenmaa era la versión adulta de una especie diferente, Cirrhilabrus rubrisquamis. En este nuevo estudio, sin embargo, los investigadores observaron más detalladamente tanto a los adultos como a los jóvenes de la especie multicolor, midiendo y contando varias características, como el color de los machos adultos, la altura de cada espina que sostiene la aleta en la espalda del pez. y el número de escamas que se encuentran en varias regiones del cuerpo.

La información de estos datos junto con los análisis genéticos, confirmó que C. finifenmaa es una especie única. “Aunque la especie es bastante abundante y, por lo tanto, actualmente no tiene un alto riesgo de sobreexplotación, todavía es inquietante cuando un pez ya se comercializa antes de que tenga un nombre científico”, dijo el autor principal y curador de Ictiología de la Academia de Ciencias de California, Luiz Rocha, quien codirige la iniciativa Hope for Reefs. “Habla de cuánta biodiversidad queda por describir de los ecosistemas de arrecifes de coral”.

El esfuerzo de la iniciativa Hope for Reefs se centra en los arrecifes mesofóticos y busca comprender mejor y conservar los arrecifes de coral del mundo, incluido el descubrimiento.

