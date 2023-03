Nuevos caminos para tratar la anorexia: ¿puede un psicotrópico convertirse en un tratamiento eficaz?

El estudio de San Diego es pequeño para ser concluyente, según los expertos y estudios similares del Imperial College London y Johns Hopkins aún no han informado resultados. Pero los resultados le dieron a los investigadores la esperanza suficiente para comenzar una prueba de fase 2 con 60 participantes

La anorexia es un trastorno de alimentación que hace que las personas pesen menos de lo que se considera saludable para su edad y estatura. Las personas con este trastorno pueden tener un miedo intenso a aumentar de peso, incluso cuando están excesivamente delgadas. Es posible que hagan dietas o ejercicio en forma desmedida o que utilicen otros métodos para adelgazar.

Esta enfermedad se engloba en una problemática más general que la de los trastornos alimentarios en el mundo, situación que afecta a más del 20% de los niños y adolescentes.

El conocimiento médico de la afección se remonta al siglo XIX, pero no se ha aprobado ningún fármaco para tratarla. Los psiquiatras tienden a ofrecer una combinación de terapia, antidepresivos y programas nutricionales destinados a ayudar al paciente a recuperar peso. Pero estos fallan con frecuencia, y algunos expertos estiman que solo alrededor de un tercio de las personas se recupera por completo.

Estudios al respecto mostraron que cuanto más se exhorta en las redes sociales y los medios a buscar la salud, esto desencadena en la población en general una respuesta contraria

Mientras la medicina intenta avanzar en tratamientos para abordarla, un pequeño ensayo médico en San Diego que investigaba los efectos sobre la anorexia de la psilocibina, el ingrediente activo de cierto tipo de hongos llamados “mágicos”.

La doctora Ekaterina Malievskaia, una médica de 56 años y cofundadora de la firma de biotecnología Compass Pathways, a cargo del innovador estudio clínico, se formó como médica en San Petersburgo antes de mudarse a los EEUU en 1991, donde recibió una maestría en salud pública en la Universidad de Nueva York. Conoció a su marido, el empresario estadounidense de software George Goldsmith, en 2008. La pareja se vio atraída por el mundo de los psicodélicos en 2013, cuando Malievskaia buscaba nuevos tratamientos para el trastorno obsesivo compulsivo de su hijo. Leyendo revistas médicas en medio de la noche, encontró un estudio temprano que usaba psilocibina para tratar la condición.

Quedó fascinada por el trabajo de los psiquiatras que habían explorado el potencial terapéutico de los psicodélicos en la década de 1950 y principios de la de 1960, hasta que los experimentos se detuvieron en medio de una reacción política contra el abuso de drogas y el anuncio de Richard Nixon en 1971 de una “guerra contra las drogas”. A mediados de la década de 2010, había regresado el interés médico por las drogas alucinógenas y se estaban realizando ensayos clínicos en universidades de EEUU y Europa.

Los trastornos alimentarios aumentaron significativamente luego de la pandemia (Getty Images)

Goldsmith y Malievskaia comenzaron a financiar de forma privada pequeños estudios. En 2015, crearon el “Centro de vías de salud mental y apoyo para la atención autodirigida”, Compass, como una organización sin fines de lucro y comenzaron a reunirse con académicos en el campo.

El primer estudio de la compañía investigó el impacto de la psilocibina en pacientes que sufrían “depresión resistente al tratamiento”, una condición clínica grave que no responde a la medicación o la terapia. Después de resultados prometedores, comenzaron el primer ensayo de fase 3 para la psilocibina el año pasado. También han lanzado ensayos para el trastorno de estrés postraumático y la anorexia. Malievskaia dijo que los trastornos alimentarios tienen algunas similitudes con el TOC. Ambos pueden ser “ego-distónicos”, comportamientos que persisten en contra de la voluntad y las creencias de una persona. “Entienden que este no es el camino correcto. Y no hay nada que puedan hacer. Entonces estas personas se suicidan, no porque quieran morir, sino porque no pueden seguir así”, precisó.

La psilocibina de Compass se usó en el ensayo de San Diego, que demostró en cuatro de cada 10 pacientes, reducciones clínicamente significativas en los síntomas del trastorno alimentario después de tres meses. El estudio fue demasiado pequeño para ser concluyente, y estudios similares del Imperial College London y Johns Hopkins aún no han informado resultados. Pero los resultados le dieron a Compass la esperanza suficiente para comenzar una prueba de fase 2 con 60 participantes a fines del año pasado.

Los trastornos alimenticios incluyen la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y el trastorno alimentario, no especificado de otra manera

Anorexia, bulimia y pandemia

“Los trastornos alimentarios aumentaron significativamente luego de la pandemia al igual que otros desórdenes de la salud mental, y esto se vio sobre todo en adolescentes”, comenzó a analizar ante la consulta de Infobae la licenciada en psicología María Laura Santellán (MN 18841); para quien “lamentablemente la pandemia con sus características de encierro y falta de socialización provocó parámetros de conductas más obsesivas, entre ellos la alimentación, la búsqueda de poder utilizar ese tiempo en casa en pos de un buen estado físico, la propagación de muchísima información y contenido relacionado con cómo ejercitarse en casa y cómo no aumentar de peso como consecuencia del encierro, provocó un efecto negativo”.

Según precisó la especialista, “estudios al respecto mostraron que cuanto más se exhorta en las redes sociales y los medios a buscar la salud, esto desencadena en la población en general una respuesta contraria”. “De hecho los algoritmos, si se busca comida saludable o algo por el estilo, remiten a sitios con información poco fidedigna de cómo descender de peso de manera rápida”, destacó.

Un análisis de 32 estudios que incluyeron a 63.181 personas de 16 países halló que más del 22% de los niños y adolescentes de 7 a 18 años mostraban signos de trastornos alimentarios. Investigadores de España y Ecuador encontraron, además, que las niñas son más propensas a presentar estos síntomas que los niños.

Los trastornos alimentarios son trastornos psiquiátricos caracterizados por conductas anormales de alimentación o control de peso (Getty Images)

Según analizaron los autores del estudio, estas altas cifras son preocupantes desde la perspectiva de la salud pública y ponen de manifiesto la necesidad de implementar estrategias para la prevención de los trastornos alimentarios.

En opinión de los expertos José Francisco López-Gil, Ph.D., de la Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca, España, y Héctor Gutiérrez-Espinoza, Ph.D., de la Universidad de las Américas en Quito, Ecuador, autores del estudio, “los signos no tenidos en cuenta de un desorden alimentario pueden transformarse en un trastorno alimentario, que se encuentra entre las afecciones psiquiátricas más mortales de todas”.

Y tras resaltar que “los trastornos alimentarios más comunes son la bulimia y la anorexia”, los investigadores ahondaron que ya en 2019 las cifras daban cuenta de que 14 millones de personas sufrieron trastornos alimentarios. “Y esto incluía a casi 3 millones de niños y adolescentes”, alertaron.

La obsesión por mantenerse delgada puede llevar a una descompensación en la salud (Getty Images)

El tratamiento para la anorexia generalmente incluye terapia cognitiva conductual, cuyo objetivo es abordar la rigidez del pensamiento, aprender nuevas formas de manejar las emociones y permitir que los pacientes se sientan cómodos al volver a un peso saludable. Para pacientes tan enfermos que tienen que ser hospitalizados, el último recurso es la alimentación por sonda.

La anorexia se define por el bajo peso corporal, el miedo a aumentar de peso y la alteración de la imagen corporal. El cuerpo tiene tres sistemas que nos hacen comer: el sistema homeostático que libera hormonas para garantizar que obtengamos la energía que necesitamos para el crecimiento y el movimiento, el sistema hedónico, que obtiene placer al comer, y el sistema de autorregulación en la corteza prefrontal, integrando los valores personales y las expectativas sociales. Este último podría hacernos comer cuando no tenemos hambre, porque estamos en una boda, por ejemplo, o no comer por miedo a tener sobrepeso. En las personas con anorexia, se cree que la corteza prefrontal tiene demasiado poder.

Rebecca Lester es una antropóloga médica y psicológica que casi muere de anorexia cuando era adolescente. Ahora recuperada, es profesora en la Universidad de Washington en St Louis y trabaja como trabajadora social licenciada con personas con trastornos alimentarios. Ella señaló que la enfermedad a menudo está ligada a problemas de moralidad y señaló a uno mismo ya los demás que eres una “persona buena y digna”. Si bien es probable que la anorexia esté infradiagnosticada en los hombres (se estima que el 2,2 por ciento de las mujeres y el 0,3 por ciento de los hombres son diagnosticados con la afección), dijo que no es sorprendente que más mujeres se vean afectadas por la enfermedad.

“Aún así, somos juzgados predominantemente por nuestros cuerpos”, dijo. Las personas vulnerables de hoy se enfrentan a una cultura en línea obsesionada con las imágenes, con Instagram, TikTok e imágenes modificadas con Photoshop que generan una presión sin precedentes en torno a la apariencia y el peso. Los llamados mensajes pro-Ana no son difíciles de encontrar en las redes sociales, con publicaciones como “Lo que como en un día” y “thinspo” (abreviatura de “inspiración delgada”) y hashtags que envían a los usuarios de publicaciones sobre alimentación saludable a profesionales.

Los trastornos alimentarios son trastornos psiquiátricos caracterizados por conductas anormales de alimentación o control de peso, que pueden conducir a problemas de salud graves. Estos trastornos incluyen la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y el trastorno alimentario, no especificado de otra manera.

Se definen según signos y síntomas individuales y con grados de gravedad detallados en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5, quinta edición), así como en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De igual forma, se reconocen dentro de los trastornos mentales incluidos en el Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2019 y actualmente son un problema de salud pública en la mayoría de los países de ingresos medios y altos debido a que su prevalencia en jóvenes aumentó notablemente durante los últimos 50 años.

Además, los trastornos alimentarios se encuentran entre las condiciones de salud mental que más amenazan la vida y representaron 17.361,5 años de vida perdidos entre 1990 y 2019.

