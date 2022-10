¿Cuál es la mejor hora para tomarse la presión arterial?

Los pacientes hipertensos deben tener un seguimiento médico permanente

La hipertensión arterial es una enfermedad que preocupa a los médicos, ya que la misma suele ser silenciosa y no presentar síntomas hasta que es demasiado tarde.

Es por eso que muchas de las personas hipertensas no saben de su condición. Sin tratamiento, esta patología genera un deterioro en el organismo que con el tiempo puede desencadenar un ataque cerebrovascular (ACV) o un infarto, entre otras consecuencias.

Según relevamientos realizados por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA), la mayoría de la población desconoce si tiene presión arterial alta. El análisis acumulado de las campañas “Conoce y Controla tu Presión Arterial” de SAHA realizadas entre 2017 y 2021, mostró que una de cada dos de las personas entrevistadas era hipertensa (50,3%) y, entre ellas, el 65,3% no tenían su hipertensión bajo control. Los resultados corresponden a los datos de las cinco ediciones de las mediciones voluntarias realizadas a nivel nacional por SAHA. En las que 232.873 argentinos accedieron a controlarse la presión.

Los expertos recomiendan tomarse la presión a primera hora de la mañana antes de comer o tomar medicamentos y volver a medirla por la noche (Getty Images)

En el mundo hay más de 1.100 millones de personas con hipertensión, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por eso, hay que pensar que en realidad estamos hablando del doble de cifras, ya que la mitad desconoce esta condición. “Año a año las campañas arrojan valores similares, lo que nos hace pensar que reflejan una determinada realidad”, aclaró el doctor Pablo Rodríguez, médico especialista en Cardiología, Medicina Interna e Hipertensión Arterial, Secretario de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA).

“Según la Cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, difundida en 2019 por el Ministerio de Salud de la Nación, el 34,6% de la población presenta presión arterial elevada. En ese mismo año, murieron 97.264 personas en la Argentina por enfermedades cardiovasculares, de las cuales 1 de cada 3 (37,3%) pudo haberse evitado solamente teniendo la presión controlada en valores normales. Esto permite proyectar que fallecen por hipertensión como causa principal en nuestro país más de 36 mil personas cada año, lo que representa un promedio de casi 100 muertes por día”, indicó el doctor Diego Fernández, médico especialista en Medicina Interna y Magister en Hipertensión Arterial, tesorero de la SAHA.

El exceso de presión endurece las arterias, y reduce el flujo de sangre y oxígeno que llega al corazón, lo que puede derivar en complicaciones como dolor torácico, infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca e ictus. De ahí la importancia de algo tan sencillo e importante como controlarse en forma permanente mediante la toma de presión arterial.

La HTA es la principal causa de morbimortalidad en el mundo (Getty Images)

Medirse la presión arterial en el hogar es un aspecto importante del control de la presión arterial alta (hipertensión). ¿Pero cuál es el mejor horario para hacerlo?

Expertos de la Clínica Mayo en EEUU, afirman que lo mejor es hacerlo a primera hora de la mañana antes de comer o tomar medicamentos y volver a medirla por la noche. En cada oportunidad, hay que hacer dos o tres mediciones para comprobar que los resultados sean los mismos. Es bueno tomarla a diferentes horas, debido a que el control de la tensión puede variar a lo largo del día.

La tensión arterial que se considera normal está entre: los 100 y 140 mmHg la presión sistólica y entre 60 y 90 mmHg la diastólica. Lo más recomendable sería tener una presión sistólica que no supere los 120 (máximo 130) y la diastólica por debajo de los 90. Cabe destacar que con la edad la tensión tiende a subir, puesto que los vasos sanguíneos

De cada 4 hipertensos, sólo uno tiene su presión arterial en valores normales (GETTY)

Recomendaciones para un control preciso

Así como los médicos recomiendan controlarse con regularidad la presión arterial, la Clínica Mayo brindó consejos para hacerlo correctamente en el hogar:

1-Verifica que el dispositivo funcione bien. Antes de usar el tensiómetro, pídele al proveedor de atención médica que compare las lecturas de tu tensiómetro con las lecturas del tensiómetro del consultorio. Pídele también que te observe mientras lo usas para ver si lo haces correctamente. Si se te cae o se daña, hazlo revisar antes de volver a usarlo.

2-Al principio, mídete la presión arterial al menos dos veces al día. Hazlo a primera hora de la mañana antes de comer o tomar medicamentos y vuelve a medirla por la noche. En cada oportunidad, haz dos o tres mediciones para comprobar que los resultados sean los mismos. El proveedor de atención médica podría recomendarte que te midas la presión arterial a la misma hora todos los días.

3-No te midas la presión arterial inmediatamente después de despertarte. Antes de medirte la presión arterial, puedes prepararte para el día, pero no desayunes ni tomes medicamentos. Si haces ejercicio luego de levantarte, tómate la presión arterial antes de ejercitarte.

El avance de la hipertensión arterial provoca daños en órganos vitales y graves riesgos para la salud

4-Evita consumir alimentos, cafeína, tabaco y alcohol 30 minutos antes de hacer una medición. Además, vacía la vejiga primero. La vejiga llena puede aumentar ligeramente la presión arterial.

5-Permanece sentado y en silencio antes y durante el control. Cuando estés en condiciones de tomarte la presión arterial, siéntate durante cinco minutos en una posición cómoda sin cruzar las piernas ni los tobillos. La espalda debe estar apoyada en el respaldo de la silla. Trata de estar tranquilo y de no pensar en cosas que te causen estrés. No hables mientras te tomas la presión arterial.

6-Asegúrate de colocar el brazo en la posición correcta. Usa siempre el mismo brazo para tomarte la presión arterial. Apoya el brazo sobre una mesa, un escritorio o el apoyabrazos de la silla, a la altura del corazón. Es posible que debas colocar una almohada o un cojín debajo del brazo para elevarlo a esa altura.

Un hombre espera mientras le toman la presión arterial. EFE/Alex Cruz/Archivo

6-Coloca el brazalete directamente sobre la piel, no sobre la ropa. Si te enrollas la manga y esta queda muy ajustada alrededor del brazo, la medición puede verse afectada. Es posible que tengas que sacar el brazo de la manga.

7-Repite la medición. Espera entre 1 y 3 minutos luego de la primera medición, y haz otra. Anota los resultados, si el tensiómetro no guarda un registro de las lecturas de la presión arterial o la frecuencia cardíaca. La presión arterial varía a lo largo del día. Con frecuencia, las lecturas son algo más altas a la mañana. Además, en el hogar la presión arterial podría estar ligeramente más baja que en el consultorio médico.

Comunícate con el proveedor de atención médica si tienes aumentos inusuales en la presión arterial o si se mantiene más alta que lo habitual. Pregúntale en qué casos debes llamar de inmediato al consultorio médico.

La tensión arterial que se considera normal está entre: los 100 y 140 mmHg la presión sistólica y entre 60 y 90 mmHg la diastólica (foto: Mejor con Salud)

Seguimiento y beneficios

Algunas personas usan un cuaderno para registrar las lecturas de presión arterial. Si la persona tiene una historia clínica electrónica, se pueden registrar los datos en una computadora o un dispositivo móvil. Esto ofrece la posibilidad de compartir lecturas con los proveedores de atención médica y tus familiares. Algunos tensiómetros cargan estos datos automáticamente.

Si la presión arterial está bien controlada, hay que preguntar con qué frecuencia debe hacerse. Quizá tenga que medirla una sola vez al día o con menos frecuencia. Si acaba de comenzar el control en el hogar o cambia de tratamiento, el proveedor de atención médica podría recomendar que mida la presión arterial a partir de la segunda semana luego de cambiar el tratamiento y una semana antes de la siguiente cita.

El control de la presión arterial en el hogar no sustituye las visitas al médico, y los tensiómetros para el hogar no siempre son precisos. Incluso si obtiene lecturas normales para tu caso, no deje ni cambie los medicamentos ni tampoco la alimentación sin hablar primero con el médico. Diagnosticarla a tiempo, llevar una vida más sana y facilitar el acceso a la medicación son las claves para mejorar estas cifras preocupantes, según los especialistas. El impacto en la salud que tiene esta enfermedad —que afecta el corazón, las arterias, los riñones y el cerebro— la ubica al tope de los factores de riesgo a nivel global.

