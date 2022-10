Crece el brote de ébola en África y Estados Unidos evaluará a los pasajeros que arriben de Uganda

Cinco aeropuertos de EEUU que reciben vuelos de Uganda someterán a pasajeros que arriben de ese país a controles de salud (REUTERS/Lindsey Wasson/File Photo)

Estados Unidos examinará en los aeropuertos a los pasajeros que hayan arribado de Uganda, luego del repentino brote de ébola que suma cada día más muertos. Además, hará test personales a aquellas personas que hayan llegado a Estados Unidos hasta tres semanas atrás, anunciaron ayer funcionarios federales. En ese país no se han detectado casos.

Al mismo tiempo, el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) del Reino Unido emitió un alerta para los trabajadores del sistema para que estén atentos a posibles casos de ébola en Gran Bretaña en viajeros procedentes de Uganda. En el país de Europa tampoco se ha detectado aún ningún caso. Las autoridades sanitarias instaron a los médicos a permanecer “vigilantes” ante esa posibilidad.

Uganda, una nación en el este de África, está luchando contra un brote mortal de ébola con 63 casos confirmados y probables, incluidas 29 muertes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Si bien, no se han reportado casos de ébola en los EEUU, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las autoridades sanitarias están en alerta para que la terrible enfermedad no llegue a ese país.

El CDC está trabajando en estrecha colaboración con el Ministerio de Salud de Uganda y la OMS para responder al brote. La Embajada de EEUU en Uganda, emitió un alerta de salud ayer en la que dijo que los pasajeros que hayan estado en el país dentro de los 21 días de su llegada a EEUU serán enviados a uno de los cinco aeropuertos: Nueva York JFK, Newark, Atlanta, Chicago O’Hare o Washington Dulles.

Descubierto en 1976 en la RDC -entonces llamada Zaire-, el ébola es una enfermedad grave, a menudo mortal, que afecta a humanos y otros primates (Photo: Matt Taylor)

“Los pasajeros que lleguen de Uganda a esos aeropuertos se someterán a controles de temperatura y verificación de sus datos de contacto. Las aerolíneas enviarán información de pasajeros a los CDC para que la agencia pueda realizar seguimientos de salud”, dijo un funcionario federal de salud. La información de contacto también se enviará a los departamentos de salud estatales para que puedan realizar seguimientos localmente. “Los exámenes de salud se basan en el período de incubación del ébola. Las personas infectadas con el virus no son contagiosas hasta que aparecen los síntomas, lo que puede demorar entre dos y 21 días después de la exposición”, según los CDC. En promedio, los síntomas tardan entre ocho y diez días en aparecer.

Uganda está luchando contra un brote causado por una cepa de ébola llamada ébolavirus de Sudán, que se propaga a través del contacto directo con los fluidos corporales de una persona que se enfermó con el virus o murió a causa de él, así como a través de animales infectados y objetos contaminados. El ébola no se propaga a través de la transmisión aérea, aclaró la agencia de salud. Los síntomas incluyen hemorragia inexplicable, sangrado o hematomas, fiebre, dolor de cabeza intenso y dolor muscular y articular, así como dolor de estómago, diarrea y vómitos. Otros síntomas incluyen ojos rojos, erupción cutánea e hipo.

No existe una vacuna autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos para proteger contra la cepa del ébolavirus de Sudán. La FDA aprobó una vacuna para combatir el ébolavirus de Zaire basándose en estudios con animales, pero no se considera que brinde protección contra la cepa de Sudán. Tampoco existe un tratamiento aprobado por la FDA para el ébolavirus de Sudán. “Todavía no tenemos pruebas rápidas ni vacunas. No podemos usar esas herramientas para controlar este brote”, dijo, por su parte, el director interino de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (África CDC), Ahmed Ogwell. “Pero estamos enfocando nuestros esfuerzos en la prevención de las infecciones, el aislamiento de los pacientes o las personas que han tenido contacto con ellos, la sensibilización de las comunidades”, añadió Ogwell en otra rueda de prensa virtual.

En Uganda el brote es causado por una cepa de ébola llamada ébolavirus de Sudán (REUTERS/Olivia Acland)

El CDC, en una alerta de salud el jueves, dijo que los proveedores de atención médica deben estar alerta ante cualquier paciente sospechoso de tener ébola. Los médicos y otros profesionales clínicos deben obtener un historial de viajes detallado de cualquier paciente que se sospeche que tenga la enfermedad, en particular de las personas que han estado en las regiones de Uganda donde hay un brote.

El virus ha sido confirmado en los distritos de Mubende, Kasanda y Kyegegwa en Uganda. La cepa de Sudán no sólo es menos transmisible sino que presenta una menor mortalidad (40 % - 100 %) que la de Zaire (70 % - 100 %). Países como RDC, Kenia, Tanzania, Ruanda y Somalia se encuentran en alerta para evitar una posible propagación del virus. Descubierto en 1976 en la RDC -entonces llamada Zaire-, el ébola es una enfermedad grave, a menudo mortal, que afecta a humanos y otros primates y se transmite por contacto directo con la sangre y fluidos corporales de personas o animales infectados.

Causa hemorragias graves y sus primeros síntomas son fiebre repentina y alta, debilidad intensa y dolor muscular, de cabeza y de garganta, además de vómitos. El virus asoló varios países de África occidental de 2014 a 2016, cuando murieron 11.300 personas y hubo más de 28.500 casos.

