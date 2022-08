Viruela del mono: cómo evitar el estigma sobre los pacientes para no repetir lo que pasó con el VIH

Desde abril pasado se han diagnosticado más de 26.000 personas con la viruela símica en el mundo/ REUTERS/Dado Ruvic/

La viruela del mono ya afectó a 26.000 personas este año en el mundo. El país con más casos notificados es Estados Unidos, con 6.598 pacientes y luego le sigue España, con 4.577. En América Latina, también se han detectado casos de personas con el virus en Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Argentina, México, Ecuador, Colombia, Guatemala, Panamá, Venezuela, y Costa Rica. La mayoría de los pacientes con viruela símica se recuperan favorablemente . Pero la desinformación y el estigma han empezado a afectar a algunos y puede producir discriminación.

Desde el 23 de julio la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que hay una emergencia de salud pública por el brote de viruela símica. La mayoría de afectados por la viruela símica son hombres que tienen relaciones con otros hombres. Sin embargo, eso no significa que la infección solo pueda ser adquirida por un grupo de la sociedad. También hay mujeres y niños con la infección, y puede alcanzar a toda persona, independientemente de su edad, su orientación sexual, su identidad de género o su etnia.

Ya se dan situaciones de estigmatización. Una de ellas se produjo en los Estados Unidos, donde técnicos de los laboratorios de pruebas Labcorp y Quest Diagnostics, se negaron a extraer sangre de pacientes que podrían tener viruela del mono. Según la cadena CNN, aún no está claro si se niegan por su cuenta a tomar sangre o si es la política de la empresa la que se lo impide. Las empresas dicen que están revisando sus políticas y procedimientos de seguridad para sus empleados.

El virus de la viruela símica puede afecta a toda persona, independientemente de su edad, su orientación sexual, su identidad de género o su etnia/Archivo

“Esto es absolutamente inexcusable. Es una grave negligencia de sus funciones”, afirmó David Harvey, director ejecutivo de la Coalición Nacional de Directores de ETS, que representa a 1.600 clínicas de salud sexual de EE.UU., algunas de las cuales tienen en sus oficinas al personal de laboratorios comerciales como Labcorp y Quest. Los análisis de sangre son necesarios para diferenciar el virus de otros tipos de infecciones. Harvey contó que los médicos de las clínicas de salud sexual han tenido que encontrar soluciones cuando el personal de los laboratorios se han negado a tomar sangre de personas con síntomas de viruela del mono.

Los casos de viruela del mono en EE.UU. se han dado principalmente entre hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres y cuando un técnico no extrae sangre, se “perpetúa más el estigma y el miedo y la ansiedad” por un virus que ya está estigmatizado, enfatizó el doctor Peter Chin-Hong, miembro del Comité Asesor Científico sobre el Virus de la Viruela del Mono del Departamento de Salud Pública de California.

El virus se transmite principalmente por el contacto cercano con la piel de otra persona afectada. Puede ser durante relaciones sexuales, abrazos, besos, y compartir objetos, entre otras situaciones. Desde los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de EE.UU, había aconsejado que “hacer hincapié en que cualquiera puede contraer la viruela del mono y promoverla como una preocupación de salud pública para todos. Centrarse en los casos entre hombres homosexuales y bisexuales puede estigmatizar inadvertidamente a esta población y crear una falsa sensación de seguridad” entre quienes no lo son.

Este tipo de lesión en la piel es un síntoma de viruela del mono/Archivo

La portavoz Kristen Nordlund explicó que “las directrices de los CDC sobre el aislamiento de la viruela del mono establecen específicamente que las personas deben permanecer aisladas, excepto para recibir atención médica. La obtención de una muestra para su análisis es una atención médica que podría conducir a un diagnóstico o tratamiento si se justifica”. Es decir, las personas que tienen síntomas de la viruela deben ir a la consulta médica y hacerse el testeo y luego mantener un aislamiento en su hogar para no transmitir la infección a los demás.

Ya hay investigadores científicos que habían advertido la posibilidad de que el brote de viruela genere episodios de estigma y discriminación. “ El componente del estigma debe reconocerse y prestarse más atención, ya que los efectos dominantes del estigma son cada vez más difíciles de borrar con el tiempo y pueden perturbar la respuesta al brote de viruela del mono” , escribieron Chee Tao Chang y su equipo del Hospital Raja Permaisuri Bainun, en Malasia en la revista Tropical Medicine & International Health.

El 28 de julio pasado, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo durante una reunión informativa: “Para los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, esto incluye, por el momento, reducir su número de parejas sexuales, reconsiderar las relaciones sexuales con nuevas parejas e intercambiar los datos de contacto con cualquier nueva pareja para permitir el seguimiento, si es necesario”.

Sin embargo, no todos los expertos están de acuerdo. Para Zandt Bryan, director del programa de salud sexual y prevención del Departamento de Salud del Estado de Washington, instar a la gente a tener menos relaciones sexuales, como aconsejó el director de la OMS, hace recaer injustamente en los individuos la responsabilidad de acabar con el brote y distrae la atención de otras posibles fuentes de transmisión, como bailar en clubes con muchas personas.

Expertos advierten que asociar la viruela con un grupo de personas lleva a recaer injustamente en los individuos la responsabilidad controlar el brote/Archivo

Para algunas organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBTIQ+ el señalamiento sobre los hombres que tienen sexo con hombres en relación a la viruela símica puede estar favoreciendo el estigma. Consultado por Infobae, Marcelo Suntheim, vicepresidente de la organización Comunidad Homosexual Argentina (CHA), comentó: “Que con el brote de la viruela símica se está repitiendo el mismo error que se produjo en los años ochenta y noventa con la infección por el VIH. Desde organismos sanitarios se habla de ´grupos de riesgo´ y se señala a la comunidad LGBTIGQ+ como propagadora del virus”.

Además, Suntheim añadió: “El virus no discrimina: puede afectar a toda la población. El estigma puede favorecer incluso la propagación del virus porque las personas que consideran que no están dentro de la comunidad LGBTIGQ+ pueden creer que no se encuentran en riesgo de adquirir la infección y no tienen en cuenta la información sanitaria que circula ni los síntomas ”.

El experto consideró que si bien hoy la mayoría de las personas con viruela son hombres que tienen sexo con otros hombres, eso no significa que el virus pueda haber ya afectado a otros grupos de personas que conforman la sociedad. “La comunidad LGBTIGQ+ es la que más dispuesta está a hacerse testeos y chequeos médicos. Podría haber un sesgo en los estudios epidemiológicos por eso. Las autoridades sanitarias deberían dejar de hablar de grupos de riesgo. En cambio, deberían enfatizar en cuáles son las prácticas de riesgo para adquirir la infección ”, resaltó.

Las autoridades sanitarias deberían dejar de hablar de grupos de riesgo. En cambio, deberían enfatizar en cuáles son las prácticas de riesgo para adquirir la infección, según la CHA en Argentina/Archivo

En tanto, el ex presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero y del Hospital Muñiz de la ciudad de Buenos Aires, Tomás Orduna, consieró que “si bien la Organización Mundial de la Salud ha informado que la mayoría de los casos se han reportado en varones en contacto estrecho con otros hombres a partir de relaciones sexuales, se debe tener en cuenta que la viruela símica se trata de una patología que puede afectar a cualquier persona , más allá de su orientación sexual, su identidad de género y su edad”.

De acuerdo con el experto “las prácticas sexuales con múltiples parejas o contactos son las situaciones de alto riesgo identificadas en la casi totalidad de los pacientes”. El contacto íntimo con una persona que tiene la infección puede favorecer la transmisión. “Ninguna persona con fiebre, lesión en la piel, u otro síntoma debería tener relaciones sexuales, sino que debe consultar al médico y respetar el aislamiento hasta su recuperación”, afirmó Orduna.

La Ministra de Salud de la Argentina, Carla Vizzotti, sostuvo que no hablar sobre la viruela símica hoy “es una forma de estigmatizar” porque supone que le está afectando solo a un grupo de personas/Archivo

La Ministra de Salud de la Argentina, Carla Vizzotti, sostuvo durante un encuentro con la Red Argentina de Periodismo Científico, que no hablar sobre la viruela símica hoy “es una forma de estigmatizar” porque supone que le está afectando solo a un grupo de personas y permite que la información al resto de la población. La funcionaria comentó que había estado en reuniones con la comunidad LGBTIGQ+ y tuvo una sensación de “déjà vu” porque le comentaron los temores a que las personas sean estigmatizadas como ha ocurrido con la infección por el VIH. “Tenemos la posibilidad de cambiar el rumbo” con respecto a que se puede controlar la transmisión de la viruela”, dijo y abogó por una comunicación superadora para evitar estigma.

“Hay que hablar claramente sobre lo que sabemos y lo que no sabemos sobre viruela símica hoy” , afirmó en diálogo con Infobae doctor Marcelo Losso, director del Servicio de Inmunocomprometidos e investigador responsable del área de enfermedades emergentes del Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires en Argentina. El experto ya atendió pacientes en Capital junto con Guillermo Viloria, médico infectólogo que coordina la Clínica de Salud Sexual del Hospital Ramos Mejía (que recibe consultas gratuitas por Whatsapp 115750-0478).

“Tenemos que dialogar con la comunidad, escucharla e intercambiar información y estrategias. La información debe ser clara, no hay que tener miedo de comunicar que hay prácticas que puede ser de mayor riesgo que favorecen la transmisión. También se debería ofrecer asesoramiento y por supuesto elementos para reconocer la enfermedad, consultar y tomar las medidas necesarias”, agregó Losso.

Los síntomas frecuentes de la viruela símica son lesiones en la piel, que pasan por distintos estadios hasta formar una costra que luego se cae. Las lesiones pueden ser planas o ligeramente elevadas, llenas de líquido claro o amarillento, y luego pueden formar costras, secarse y caerse. Suelen concentrarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies. También pueden presentarse en el área genital o perineal/perianal. Suelen picar y/o doler. También la persona puede tener fiebre, dolor de cabeza, muscular o de espalda, inflamación de ganglios, y cansancio.

