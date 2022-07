Prevenir el deterioro cognitivo: las estrategias más sencillas para todas las edades

La ciencia avanza en la búsqueda de tratamientos para males aún sin cura, también lo ha hecho en el desarrollo de las formas de prevención y el retraso de ese deterioro (Getty Images)

El aumento de enfermedades que afectan las funciones cognitivas, como la demencia, el Alzheimer y el Parkinson ha estado de la mano del incremento de la expectativa de vida de las personas, según los especialistas. Pero en forma paralela mientras la ciencia avanza en la búsqueda de tratamientos para males aún sin cura, también lo ha hecho en el desarrollo de las formas de prevención y el retraso de ese deterioro.

El Día Mundial del Cerebro, que se conmemora cada 22 de julio, es dedicado a un tema diferente cada año. El lema de la edición 2022 es “Salud cerebral para todos”. La elección de la fecha no fue una coincidencia: la Federación Mundial de Neurología (World Federation of Neurology, WFN es su sigla en inglés) fue fundada el 22 de julio de 1957. En su 65º año de existencia, la organización se focaliza en combatir todos los trastornos cerebrales y reconocer lo incapacitantes que pueden ser.

“El aumento de la expectativa de vida en los últimos 100 años estuvo de la mano de mejoras en los cuidados médicos (antibióticos, prevención en enfermedades cardiovasculares, detección precoz del cáncer), la nutrición, la educación y la prevención (vacunas, higiene de manos, y de alimentos, etc.), aunque también de un aumento de la aparición de afecciones relacionadas al deterioro cognitivo, entre ellas la demencia , explicó Ricardo Maiola, médico de planta del Programa de Parkinson y Movimientos anormales del Hospital de Clínicas.

“Es bien conocido que no tenemos terapias modificadoras para este tipo de enfermedades, pero hay un creciente énfasis para adoptar hábitos de vida que están asociados a una menor incidencia de la demencia”, manifestó.

En el caso de la enfermedad de Alzheimer (EA), es la principal causa de demencia en el mundo (casi tres cuartas partes de los pacientes con demencia la tienen)

Deterioro cognitivo y demencia

“La demencia es, por un lado, un grado de deterioro cognitivo que afecta a las actividades de la vida diaria , o sea que el paciente necesita asistencia en la vida de todos los días. Es decir, ambos tienen alteración de las funciones mentales superiores, sobre todo de la memoria. El deterioro cognitivo leve no afecta tanto las actividades de la vida diaria. En cambio, en la demencia el paciente es dependiente para realizar estas actividades, lo cual genera que no pueda vivir sólo”, explicó el profesional.

En el caso de la enfermedad de Alzheimer (EA), es la principal causa de demencia en el mundo (casi tres cuartas partes de los pacientes con demencia la tienen) y el porcentaje de muertes por EA aumentó casi un 90% entre el año 2000 y el 2015. Lamentablemente, no existen tratamientos que la prevengan ni tampoco que retrasen su aparición.

En la demencia el paciente es dependiente para realizar estas actividades, lo cual genera que no pueda vivir sólo”, explicó el profesional (Getty Images)

Actuar para prevenir

Si bien existen factores de riesgo no modificables, como la edad y la genética, es posible actuar sobre los factores de riesgo que sí son modificables.

Maiola detalló algunos de estos últimos:

-En edades tempranas de la vida: Bajo nivel educacional. Estudios demuestran que un alto nivel educativo (personas con escuela secundaria completa o más) se asocia a un bajo riesgo de demencia . Los profesionales suelen usar un término denominado “Reserva Cognitiva”. Existen casos de pacientes fallecidos sin demencia que en el examen de los cerebros post-mortem se encontraron signos de EA, demostrando una mayor estructura neuronal, o una mejor utilización de las conexiones entre grupos neuronales, que no se tradujo en deterioro cognitivo.

El hábito de fumar, la depresión, el aislamiento social, la inactividad física y la diabetes son factores que aumentan el riesgo de deterioro cognitivo (Foto: CUARTOSCURO)

-En la edad media de la vida: El déficit auditivo, la hipertensión y la obesidad.

-En la edad más avanzada: El hábito de fumar, la depresión, el aislamiento social, la inactividad física y la diabetes. A estos factores podemos añadir también el consumo de alcohol, la dieta, varios medicamentos, déficit de vitaminas, las apneas de sueño (detención transitoria de la actividad respiratoria durante el sueño) e incluso una mala higiene dental.

Consumo de alcohol: el doctor Maiola indicó que “impacta negativamente en el desarrollo cerebral. El consumo leve a moderado de alcohol se asoció a bajo riesgo de demencia, mientras que el consumo crónico de altas cantidades se asocia a cuadros neurológicos bien establecidos como el síndrome de Korsakoff, que es un trastorno expresado por desorientación, amnesia para hechos recientes. Con respecto a las presuntas propiedades ‘protectoras’ del consumo de alcohol sobre las funciones cognitivas, un seguimiento de 30 años demostró que eso es falso”.

El consumo de alcohol, dijo el doctor Maiola, “impacta negativamente en el desarrollo cerebral (Foto: Justin Sullivan/Getty Images)

Alimentación: el especialista señala que la dieta mediterránea, basada en el consumo de alimentos de origen vegetal, verduras, legumbres, frutas, frutas secas, semillas, cereal integral, especias, aceite de oliva, con mayor aporte de antioxidantes, se asocia a “un menor riesgo de eventos cardiovasculares y también a una mejora de la función cognitiva. Tiene beneficios en la función ejecutiva, la memoria y el aprendizaje a tal punto que algunos le adjudicaron propiedades neuroprotectoras. La adherencia a este tipo de dietas se asoció a menor riesgo de EA”.

Medicamentos: el médico advirtió acerca de los llamados anticolinérgicos, que se usan para el tratamiento de problemas urinarios como la incontinencia urinaria. “Todos estos medicamentos anticolinérgicos traen aparejados un alto riesgo de deterioro cognitivo, alucinaciones, delirio y agitación . Síntomas que son preocupantes, pero transitorios. Mucho más en los pacientes añosos. Los medicamentos anticolinérgicos son un factor de riesgo para el desarrollo de demencia”, puntualiza.

A su vez, algunos déficits vitamínicos están asociados al deterioro cognitivo, como la vitamina B, C, D y E: “Todavía está en discusión cuál es el nivel de vitamina C normal. Igualmente, el déficit de vitamina D se ha asociado a mayor riesgo de demencia. Con respecto a la vitamina E, los altos niveles en sangre se asociaron a menor riesgo de EA y si bien tiene propiedades antioxidantes, su administración sólo debería indicarse cuando existe déficit de esa vitamina, y no con criterios preventivos, ya que hay publicaciones en las que se demuestra que altas dosis de vitamina E se asoció a mayor índice de mortalidad por todas las causas”.

El entrenamiento cognitivo mejora el dominio cognitivo entrenado, mejora el razonamiento y la velocidad de procesamiento en el área entrenada (Getty Images)

Homocisteína: “los niveles de homocisteína, que refleja el estado de tres vitaminas del grupo B, y se vio que altos niveles de homocisteína se asoció a mayor desarrollo de demencia , lesiones de sustancia blanca del cerebro, atrofia del cerebro y cambios patológicos propios de la EA”.

Higiene dental: “Este tipo de problemas, como las periodontitis, son más prevalentes con la edad y se asocian al deterioro cognitivo. Los gérmenes de la microbiota dental o gingival están más frecuentemente asociados a los pacientes con demencia”, dijo.

Estrategias de prevención del deterioro cognitivo:

-Entrenamiento cognitivo: En adultos mayores mejora el dominio cognitivo entrenado, mejora el razonamiento y la velocidad de procesamiento en el área entrenada.

-Intervención multidominio: Nutricional, ejercicio físico, entrenamiento cognitivo y monitoreo de los factores de riesgo vascular. Con este tipo de intervención, se presenta a los dos años una mejoría del 25% de algunos dominios cognitivos.

Por su parte, el instituto FLENI, especializado en neurología, neurocirugía y rehabilitación, destacó que los principales pilares del Día Mundial del Cerebro de este año son la toma de conciencia, la prevención, la promoción, la educación y el acceso.

-Conciencia: la salud del cerebro es vital para el bienestar mental, social y físico.

-Prevención: muchas enfermedades del cerebro son prevenibles.

-Promoción: se requieren esfuerzos globales para una salud cerebral óptima.

-Educación: la educación es clave para la salud del cerebro.

-Acceso: el acceso equitativo a los recursos, el tratamiento y la rehabilitación es esencial para la salud del cerebro.

La importancia de cuidar el cerebro

Aunque no lo pensemos en el día a día, como con otros órganos a los que prestamos más atención como la piel o el corazón, la salud del cerebro es fundamental para una vida plena. Nuestra capacidad de comunicarnos, tomar decisiones, resolver problemas, planificar actividades, relacionarnos y hasta nuestra personalidad depende de la salud de nuestro cerebro. Según la WFN, las enfermedades cerebrales, como la demencia y los accidentes cerebrovasculares, son la segunda causa de muerte a nivel mundial.

El ejercicio físico es uno de los factores que contribuye a evitar el deterioro cognitivo (Getty)

Los profesionales de FLENI destacan la complejidad de este órgano y sus múltiples aristas, su salud debe cuidarse ya desde el útero y por eso también las circunstancias ambientales son importantes para su salud y desarrollo . Existen muchas condiciones que pueden afectar la salud del cerebro. Las enfermedades y trastornos incluyen: enfermedades vasculares; enfermedades degenerativas como el Alzheimer; lesiones traumáticas; déficits nutricionales; enfermedades inmunomediadas; enfermedades infecciosas; entre muchas otras.

La doctora Virginia Pujol Lereis (MN 119.987), subjefa del Centro Integral de Neurología Vascular de la organización médica, comparte cinco tips para mantener el cerebro saludable:

-Controlar la presión arterial

-Mantener una dieta saludable, baja en sodio, en grasas, azúcares

-Moderar el consumo de alcohol

-Evitar el consumo de tabaco

-Hacer actividad física de modo regular

-Mejorar el descanso nocturno

Controlar la presión arterial, mantener una dieta saludable, baja en sodio, en grasas, azúcares, moderar el consumo de alcohol, ayuda a la salud del cerebro, dijo Pujol Lereis (Gettyimages)

“Llevar una vida saludable desde la infancia ayuda a prevenir muchas enfermedades neurológicas, entre ellas el accidente cerebrovascular”, resaltó Pujol Lereis.

De acuerdo con datos obtenidos de los estudios SIFHON y EstEPA, realizados por FLENI, en Argentina se registran entre 40.000 y 60.000 ACV por año, así como cerca de 18.000 muertes asociadas a esta enfermedad. Además, se estima que cerca de 340.000 personas (el 2% de la población adulta de Argentina) viven con secuelas de un ACV.

A su vez, la doctora Pujol Leries explicó la importancia de mantener las funciones cognitivas, a través de acciones que desafíen lo que ya se conoce. “Puede ser aprender un idioma, hacer una actividad física que nos ayude con la coordinación y el equilibrio como bailar, y hasta cambiar rutinas como cepillarse los dientes con la mano que no es hábil. Todo lo que implique un reto será un gran estímulo para mantener las funciones cognitivas”.

