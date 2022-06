Más del 14% de la población generó anticuerpos contra la enfermedad de Lyme, según un nuevo estudio

El estudio reveló que la seroprevalencia global estimada informada (presencia de anticuerpos contra la enfermedad de Lyme en la sangre) fue del 14,5 % (Foto: Marijan Murat/dpa)

Desde que se identificó por primera vez en 1975, la afección de Lyme se ha convertido en la enfermedad zoonótica transmitida por garrapatas más común en todo el mundo. La borreliosis de Lyme (LB), como también se la conoce, es causada por la bacteria Borrelia burgdorferi sensu lato (Bb), transmitida por garrapatas. Cuando una garrapata infectada muerde a un animal como un ciervo o un ser humano, puede transmitir la bacteria Borrelia burgdorferi.

Una nueva investigación detectó anticuerpos de la enfermedad de Lyme en el 14% de los 160.000 participantes de un estudio, en el que Europa Central tuvo la tasa más alta de infección más alta con un 20% , según datos revelados en un documento que acaba de publicarse en la revista BMJ Global Health.

La enfermedad de Lyme es frecuente aunque no está muy difundida y suele hablarse de ella cada vez que una persona reconocida la contrae. Ocurrió en 2015 con la cantante Avril Lavigne, en 2016 con la top model Bella Hadid, y también se supo de este padecimiento cuando se supo que Thalía y Richard Gere lo sufrían. Más tarde, el astro del pop Justin Bieber contó en su cuenta de Instagram que padecía esta extraña enfermedad, también conocida como borreliosis de Lyme, que es endémica en los Estados Unidos y en Europa.

Las personas que son mordidas por una garrapata infectada a menudo tienen un sarpullido y sufren síntomas similares a los de la gripe, como dolor muscular y articular, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Dichos síntomas pueden aparecer días o semanas después de la picadura de una garrapata.

La infección por Borrelia burgdorferi sensu lato (Bb), más conocida como enfermedad de Lyme, es el tipo más común de infección transmitida por garrapatas (Getty)

La mayoría de los casos se puede tratar con antibióticos, pero producto de su semejanza con otros síntomas de enfermedades menores, es posible que el paciente no tome ninguna acción y, al no consultar, no se produzca intervención médica, sin ella, el patógeno puede causar daño e inflamación duraderos en todo el cuerpo.

Se ha seguido propagando a nivel mundial en los últimos años como una enfermedad crónica. Para averiguar qué tan común es la enfermedad de Lyme en todo el mundo, los investigadores recopilaron 4196 estudios de tres bases de datos (las correspondientes a los resúmenes de PubMed, Embase y Web of Science) , seleccionaron de ellos un total de 89 estudios observacionales (estudios transversales, de cohortes, de casos y controles) que cumplieron con los requisitos de inclusión después de la revisión del texto completo.

La bacteria Borrelia burgdorferi (Bb), que causa la enfermedad, se encontró en la sangre del 14,5 por ciento de los casi 160.000 participantes en total . “Esta es la revisión sistemática más completa y actualizada de la prevalencia mundial” de la enfermedad, señalaron los investigadores en su documento.

Después de Europa Central, las regiones con las tasas de anticuerpos más altas fueron Asia Oriental con 15,9 %, Europa Occidental con 13,5 % y Europa Oriental con un 10,4 %. Mientras tanto, el Caribe tuvo la tasa más baja, con solo el 2 por ciento. América reveló una prevalencia del 9,4 %.

La enfermedad de Lyme ha seguido propagándose por todo el mundo, pero no hay acuerdo científico aún sobre qué tan común es a nivel mundial (Europa Press)

“Nuestros resultados indican que la prevalencia de Bb en 2010-2021 fue más alta que en 2001-2010″, escribieron los autores del estudio. Las posibles explicaciones incluyen cambios ecológicos y factores como veranos más largos e inviernos más cálidos, menos precipitaciones, migración de animales, fragmentación de la tierra cultivable y más tiempo al aire libre con mascotas, dicen.

Investigaciones anteriores habían demostrado que la presencia de enfermedades transmitidas por garrapatas se ha duplicado en los últimos 12 años . Las razones del aumento incluyeron veranos más largos y secos debido al cambio climático, la migración de animales, la pérdida de hábitat y el “contacto cada vez más frecuente con las mascotas”, señala textualmente el estudio.

“Se trata de una enfermedad infecciosa ampliamente distribuida, pero no ha recibido mucha atención -explicó Fukai Bao, autor principal de la investigación y especialista del Instituto de Medicina Tropical perteneciente a la Universidad Médica de Kunming en China-. Uno de los principales desafíos de salud pública con respecto radica en la capacidad de predecir cuándo y dónde existe un riesgo de infección. Una caracterización más precisa de la distribución global de la enfermedad guiaría la epidemiología circulante e identificaría los factores de riesgo de la enfermedad, lo que podría informar el desarrollo de políticas de respuesta de salud pública y programas de control”.

Investigaciones anteriores habían demostrado que la presencia de enfermedades transmitidas por garrapatas se ha duplicado en los últimos 12 años

Según informaron los investigadores, los granjeros y trabajadores rurales que interactúan regularmente con animales huéspedes como perros y ovejas tienen el mayor riesgo de ser picados por una garrapata infectada.

Una serie de vacunas contra la enfermedad de Lyme se encuentran actualmente en diferentes etapas de ensayo, pero aún no se ha aprobado ninguna para su uso en humanos.

