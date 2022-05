Los detalles detrás del dinosaurio “villano” de la nueva película Jurassic World Dominion, según la ciencia

Esta semana se estrena la película Jurassic World Dominion, y uno de los dinosaurios que la protagoniza es un ejemplar de Giganotosaurus carolinii. Este animal -ya extinguido- habitó en el actual territorio de la Argentina más de 96 millones de años

Es “el mayor carnívoro que se haya visto en el mundo”, dice Alan Grant, el paleontólogo que personifica el actor Sam Neill. Se refiere al Giganotosaurus carolinii, el dinosaurio ya extinguido que habitó en el actual territorio argentino hace más de 96 millones de años. Esta semana la película Jurassic World: Dominio, que tiene a Neill como protagoniza junto con Laura Dern y Jeff Goldblum, se estrena en los cines de América Latina. Es la primera vez que la saga de las películas de ciencia ficción del Mundo Jurásico -que empezó en 1994- tiene a un giganotosaurio como “villano” de la historia.

El giganotosaurio fue -en realidad- un animal enorme de América del Sur y no convivió con seres humanos. Se estima que medía 13 metros de largo y 3 metro de alto. Era más grande que el popular Tyranosaurus rex, que habitó en el territorio actual de América del Norte. Aún está en debate si el giganotosaurio fue el más grande en todo el mundo porque se postula que otro dinosaurio, el Spinosaurus -que habitó en África hace más de 93 millones de años- podría haber sido más grande.

Una réplica del esqueleto del dinosaurio Giganotosaurus carolinii se exhibe en el Museo Carmen Funes de Neuquén/Archivo

Los primeros huesos de un giganotosaurio aparecieron ante la vista humana en 1993. El investigador en paleontología Rodolfo Coria fue uno de los científicos que lo describió para el mundo científico. En diálogo con Infobae Coria, quien es el director de la carrera de paleontología de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) recordó cómo fue ese momento, qué tiene de particular el giganotosaurio y cuáles son las preguntas que aún están pendientes.

Coria ha sido director del Museo Carmen Funes de Plaza Huincul. Trabaja como paleontólogo del Ministerio de las Culturas de Neuquén. Entre otras especies, fue uno de los científicos que describió al dinosaurio Gasparinisaura (en homenaje a la paleontóloga argentina Zulma Brandoni de Gasparini) y Quilmesaurus. Junto con su amigo y colega Luis Chiappe, descubrieron Auca Mahuevo, el sitio de anidación de dinosaurios más grande conocido, de donde se obtuvieron los primeros embriones encontrados de saurópodos y la primera muestra de piel de embrión de dinosaurio.

Junto con Leonardo Salgado, el investigador en paleontología Rodolfo Coria (foto) describió al Giganotosaurus en la revista Nature en 1995/Archivo

- ¿Cómo fue el momento en que descubrieron al dinosaurio Giganotosaurio carolinii?

Un vecino de la localidad de Villa El Chocón, en la provincia de Neuquén, Rubén Carolini encuentra unos huesos en el campo a mediados de 1993. Le avisa al paleontólogo Leonardo Salgado, quien inspecciona los huesos y supone que es un dinosaurio saurópodo. Era uno más entre los muchos que se conocían en la zona. Salgado me avisa y vamos a excavarlo en el fin de semana del 17 de agosto de 1993. En los primeros días de excavación lo que parecía un fémur de un dinosaurio herbívoro resulta ser la tibia de un dinosaurio carnívoro, y nos llama la atención el tamaño.

- ¿Por qué?

Hasta ese momento se conocían pocos dinosaurios carnívoros en Argentina y yo los había visto a todos. Me dí cuenta que no se conocían tibias tan grandes. Terminamos la excavación con varios huesos de un dinosaurio carnívoro de gran porte. Volvemos al campo a las dos semanas para continuar la excavación. Sacamos varios huesos, entre ellos, el fémur. Al terminar la excavación, con más huesos del dinosaurio, y de regreso en el museo, me pongo a investigar en la bibliografía. Verifico que el fémur que teníamos era un poco mas largo (5 centímetros más largo) que el fémur del ejemplar más grande conocido hasta ese momento de Tyrannosaurus rex. Así que supusimos que era un dinosaurio terópodo de los más grandes conocidos. En 1995, publicamos el artículo científico en la revista Nature con una descripción preliminar y una diagnosis que nos permite ponerle un nombre a la nueva especie, Giganotosaurus carolinii. El nombre del género se traduce como “lagarto gigante del sur” y el nombre específico es un homenaje a Rubén Carolini.

- ¿Qué características principales lo diferencian de otros dinosaurios?

El Giganotosaurus forma parte de la familia de Carcharodontosauridae. Entre los miembros de esa familia, Giganotosaurus presenta ornamentaciones propias en el hueso nasal y lagrimal, un mentón en la mandíbula de forma cuadrangular, un proceso obturador del isquión redondeado, y varios otros caracteres óseos en diversos huesos. En comparación con otros dinosaurios carnívoros de otras familias, las diferencias son mayores, básicamente en lo que hace a la robustez de los huesos y vértebras, y los dientes en forma de cuchillos, afilados y con estriaciones transversales.

Los científicos junto con Rubén Carolini, quien encontró los primeros huesos de un ejemplar de Giganotosaurus en 1993/Archivo

- ¿El giganotosaurio solo habitó en América del Sur o estuvo con Tyrannosaurus rex en otras regiones del mundo, como lo muestra la película Jurassic World: Dominio?

El Giganotosaurus carolinii es una especie endémica del sur de América del Sur, al menos hasta ahora. Como no ví la película, no sé cual error pueden haber cometido. Me contaron que hay una escena que transcurre en el pasado en donde se enfrentarían un Giganotosaurus con un Tyrannosaurus. Eso sería un error, ya que ambas formas de dinosaurios vivieron en continentes distintos y en época distinta: los separan 10.000 kilómetros y 30 millones de años.

- Después que publicaron en 1995 el primer trabajo sobre Giganotosaurius con Salgado -hoy investigador del Conicet-, ¿siguieron investigando otros aspectos?

Sí. Se hicieron muestreos de isótopos de oxígeno conservados en los huesos encontrados. Los resultados indicarían que habría sido un animal endotérmico, que significa que mantiene su cuerpo a una temperatura metabólicamente favorable. Se hizo un estudio anatómico en detalle de la caja craneana que evidenció muchas características óseas únicas de la especie: tiene una particular inclinación de la caja craneana y un cóndilo occipital lenticular en vez de esférico. También se hizo un estudio del molde encefálico que mostró un cerebro pequeño y alargado. Con Jorge Calvo, describimos una mandíbula atribuida a Giganotosaurus carolinii que es un poquito más grande que el ejemplar original, lo que indica que el tamaño grande sería una característica de la especie y no una anomalía.

El Giganotosaurio sorprendió al mundo: una réplica se expuso en un museo de Australia (Photo by Lisa Maree Williams/Getty Images)

- ¿De qué se alimentaba el Giganotosaurus?

Sus dientes eran sectoriales, afilados, largos, puntiagudos. Son caracteres que generalmente están vinculados a una dieta carnívora. Entendemos que se alimentaba de otros animales. Por el tamaño, lo más probable es que fuera un oportunista básicamente carroñero, especialmente en la etapa adulta. Los juveniles tal vez serían cazadores más activos.

-¿ Qué preguntas quedan pendientes sobre este dinosaurio?

Hay partes del esqueleto que aún desconocemos, como los brazos y los pies. También algunas partes del cráneo como el hueso yugal que aún no se encontró. Nuevos ejemplares de la especie nos podrían indicar más sobre su distribución geográfica. También el hallazgo de ejemplares juveniles nos permitiría conocer los cambios ontogenéticos sufridos en el esqueleto a medida que el animal crecía o maduraba.

- ¿Habría sido tan villano como lo muestra la película Jurassic World: Dominio?

Como no he visto la película, no puedo opinar, pero la villanía es propia de los seres humanos.

