El fin de un mito: el entrenamiento de resistencia es efectivo para bajar de peso

Los cambios en el estilo de vida y un plan de alimentación se consideran la piedra angular para el tratamiento de la obesidad (Getty Images)

Los cambios en el estilo de vida y un plan de alimentación se consideran la piedra angular para el tratamiento de la obesidad . Varias pautas recomiendan intervenciones de ejercicio, dietéticas y conductuales para mejorar la pérdida de peso en esta población. En cuestión de actividad física, habitualmente se recomienda el ejercicio aeróbico como actividad principal. Es decir, la actividad que involucra grandes grupos de músculos y se realiza de manera continua o intermitente durante un período prolongado, como andar en bicicleta, nadar, trotar o correr. Mientras que el ejercicio de resistencia (es decir, ejercicio anabólico como realizar series de movimientos repetidos) se ha considerado menos efectivo debido a la evidencia insuficiente sobre los efectos en la reducción del peso corporal o el índice de masa corporal (IMC).

Sin embargo, ahora una nueva investigación reveló que los individuos que luchan con su peso y que no pueden hacer ejercicios cardiovasculares pueden ir al gimnasio y aún ver resultados positivos. A pesar de la percepción generalizada que el ejercicio cardiovascular es importante para perder peso, un estudio de la Universidad Edith Cowan (ECU) realizado en el Instituto de Análisis de Medicamentos para el Entrenamiento (EMRI) descubrió que el entrenamiento de resistencia también puede tener resultados positivos, además de reducir el consumo de calorías.

El investigador principal y estudiante de doctorado, Pedro López, afirmó que los hallazgos, publicados en la revista especializada Obesity Review, confirmaron que el entrenamiento de resistencia puede tener un gran impacto en la masa grasa, la masa muscular y la reducción de peso.

Según los expertos, era necesario que las personas que luchaban contra el peso tuvieran opciones más allá del ejercicio cardiovascular (Getty Images)

“Por lo general, cuando hablamos sobre la obesidad, la composición corporal o la pérdida de peso, solo escuchamos sobre ejercicios cardiovasculares -indicó el especialista-. Este artículo revela que podemos utilizar el entrenamiento de resistencia y obtener resultados significativos con un plan de alimentación basado principalmente en el descuento calórico . Podemos reducir la proporción de grasa corporal, la masa de grasa corporal total, el peso corporal y el IMC. Cuando evalúas la literatura, estos resultados son muy parecidos a un entrenamiento cardiovascular con restricción calórica en adultos obesos o con sobrepeso”.

En este sentido, López dijo que era necesario que las personas que luchaban contra el peso tuvieran opciones más allá del ejercicio cardiovascular. “Este grupo también puede sentirse incómodo ante la perspectiva de 30 o 40 minutos en una caminadora o una bicicleta -afirmó-. Se lesionarán las rodillas, las articulaciones, los ligamentos, entre otros riesgos, porque tienen que mantener todo el peso de su cuerpo durante la práctica de muchos ejercicios cardiovasculares”. El especialista indicó que, según su análisis, “el entrenamiento de resistencia también compromete a otras aristas importantes cuando se trata de perder peso, como desarrollar o preservar la masa muscular. El estudio también demostró que el entrenamiento de resistencia fue efectivo para evitar la pérdida de masa muscular al disminuir el nivel calórico menor que se consume” .

Las intervenciones que involucraron entrenamiento de resistencia y restricción calórica fueron las más efectivas para reducir el porcentaje de grasa corporal y la masa grasa corporal total en comparación con los grupos sin intervención (iStock)

Las intervenciones que involucraron entrenamiento de resistencia y restricción calórica fueron las más efectivas para reducir el porcentaje de grasa corporal y la masa grasa corporal total en comparación con los grupos sin intervención. También se observaron resultados significativos después del ejercicio combinado de fuerza y aeróbico y el entrenamiento de fuerza solo en comparación con los controles de participantes sin entrenamiento.

La práctica de fuerza sola fue el más eficaz para aumentar la masa magra en comparación con los controles sin entrenamiento, mientras que la masa magra se mantuvo después de las intervenciones que incluían entrenamiento de fuerza y restricción calórica. Los resultados se observaron consistentemente en todos los grupos de edad y sexo. También se observaron reducciones en la adiposidad localizada y en las medidas de peso corporal luego de ejercicios combinados de fuerza y aeróbicos y programas que incluían restricción calórica.

Sin embargo, los especialistas insistieron en que la investigación no se centra en realizar una comparación entre el ejercicio cardiovascular y el de resistencia. No importa de qué individuos se trate, “si desea ajustar el peso, es importante reducir su consumo de calorías -continúa el especialista-. No obstante, en conclusión, este estudio proporciona evidencia de que los programas de ejercicio de resistencia son efectivos y deben considerarse dentro de cualquier programa de terapia multicomponente cuando se utiliza la restricción calórica en personas con sobrepeso u obesidad”, concluyó López.

