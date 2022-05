¿De la pantalla a la realidad?: qué dicen los científicos sobre los universos múltiples

En la película, el Dr. Stephen Strange, con la ayuda de viejos y nuevos aliados, viaja a otro universo para enfrentarse a un misterioso adversario/Archivo

“Crees que sabes cómo funciona el mundo. Crees que este universo material es todo lo que hay. ¿Y si te dijera que la realidad que conoces es una de muchas?”, decía Stephen Strange, el neurocirujano que pierde el uso de sus manos tras un accidente de tránsito en la película de superhéroes de 2016. Esta semana, los seguidores de las películas de Marvel están encendidos con el estreno de “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”, un nuevo film que pone en foco la posibilidad de viajar entre universos diferentes. ¿Podrían realmente existir?

Desde la mirada científica, la existencia de diferentes universos paralelos o múltiples ha sido explorada con algunas sutiles diferencias. Hoy hay algunos que la consideran aún como una posibilidad, y otros son más escépticos.

En diálogo con Infobae, el doctor Alejandro Gangui, investigador en cosmología del Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE) de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, contó que la película de Marvel “usa la idea de que seres similares a los humanos pueden aparecer a partir de un universo paralelo al nuestro que existe dentro de un multiverso mayor. No es eso lo que se discute hoy en cosmología, sino la probabilidad de que nuestro Universo observable haya surgido -así como lo vemos- a partir de una distribución infinita de universos, con todos los valores posibles de constantes fundamentales, incluso con esos valores que harían imposible la vida de observadores como nosotros. Es decir, en el campo científico hoy se debaten qué condiciones hicieron que aparezca nuestro Universo a partir de una distribución aleatoria de universos posibles”.

En la ciencia, se debate qué condiciones hicieron que aparezca el Universo a partir de una distribución aleatoria de los universos posibles (Getty Images)

Gangui publicó en 2020 un artículo en la revista Anales, de la Asociación Física Argentina, en el que compiló en qué ha consistido la polémica del multiverso y las diferentes posiciones. Una de ellas es la del científico ruso Andrei Linde, ganador del Premio Kavli de Astrofísica en 2014, quien propuso un modelo que imaginaba una multitud de mini-universos, de los cuales ninguno sería el primero.

“Esos pequeños universos luego producirían otros mini-universos, llamados entonces universos-bebé, y así por siempre. Aunque no todos estos sub-universos habrían de sobrevivir, pues algunos podrían incluso colapsar debido a sus particulares parámetros característicos, el proceso de generación de universos seguiría por siempre (sería “eterno”)”, escribió Gangui sobre la propuesta de Linde. Para esa propuesta, no existiría un único inicio para el universo como un todo, y tampoco habría un final.

También hubo quienes propusieron que los universos miembros de un multiverso deben satisfacer esta dos condiciones: ser completos, incluyendo la posibilidad de albergar formas de vida inteligente; y ser independientes y separados. Otro postulan que podrían tener cierta conexión y se ha propuesto llamarlo “universo multi-dominio”, dejando el nombre “multiverso” para los conjuntos de universos estrictamente disjuntos y causalmente desconectados (y que ni siquiera compartan nuestro mismo espacio-tiempo).

Algunos científicos escépticos objetan que la hipótesis de los universos múltiples puedan comprobarse alguna vez/Archivo

¿Alguna vez se podrá saldar la polémica a través de pruebas?, preguntó Infobae al doctor Gangui. “Una de las condiciones para que estos universos múltiples existan es que no haya conexión causal entre esos universos y el nuestro observable. Eso hace muy difícil poder observarlos y así comprobar su existencia real)”.

Para el grupo de los científicos escépticos, “la idea que queda es que, al no haber conexión causal entre los distintos universos propuestos y nuestros aparatos de observación, la supuesta existencia de un verdadero multiverso es una suposición metafísica”, contó Gangui. Entonces, la comprobación de la existencia de los universos múltiples “no puede ser parte de la ciencia fáctica usual, ya que esta exige pruebas experimentales u observacionales para descartar los modelos erróneos. Muchos autores, sin embargo, no encuentran nada de malo en que existan argumentos metafísicos, ya que ese es un abordaje genuino del problema. Pero no debe confundirse con la metodología de las ciencias experimentales”, comentó Gangui, quien acaba de publicar el libro Tensión cósmica. La energía oscura y la evolución del universo.

También hubo quienes propusieron que los universos miembros de un multiverso deben satisfacer esta dos condiciones: ser completos, incluyendo la posibilidad de albergar formas de vida inteligente; y ser independientes y separados (Getty Images)

Uno de los científicos escépticos es el sudafricano George Ellis, quien cuestionó si realmente existe un multiverso. Su respuesta es que, “simplemente, no sabemos, y probablemente nunca lo sepamos. Ellis escribió. “Al final, la creencia en un multiverso será siempre una cuestión de fe de que los argumentos lógicos propuestos dan la respuesta correcta en una situación donde una comprobación observacional directa es inalcanzable y donde la física subyacente supuesta no es testeable”.

Para el doctor en física de la Universidad Western Sidney de Australia, Luke Barnes, incluir hoy la palabra “multiverso” en el nombre de una película “suena” más científicamente respetable. En un artículo en The Conversation, Barnes comentó la posibilidad de que existan los universos múltiples en relación al nuevo film de Marvel.

Las pruebas sugieren que el universo actual era más caliente, más denso y más suave. Esto se llama la teoría del Big Bang. La teoría de la inflación cósmica dice que en la primera fracción de segundo, el Universo se expandió con extrema rapidez. Un campo de energía hace que se expanda tan rápidamente. “La inflación cósmica podría crear un multiverso. He aquí cómo. Según esta idea, la mayor parte del espacio se está expandiendo, inflando, duplicando su tamaño, momento a momento. De forma espontánea y aleatoria, en pequeñas islas, el nuevo campo energético convierte su energía en materia ordinaria con energías enormemente altas, liberando lo que ahora vemos como un Big Bang”, escribió.

Otro postulan que podrían tener cierta conexión y se ha propuesto llamarlo “universo multi-dominio”, dejando el nombre “multiverso” para los conjuntos de universos estrictamente disjuntos y causalmente desconectados (Getty Images)

“Si estas altas energías revuelven y reajustan las propiedades básicas de la materia, entonces se puede pensar en cada isla como un nuevo universo con propiedades diferentes. Hemos creado un multiverso. En el ciclo del método científico, el multiverso está en fase de exploración. Tenemos una idea que podría explicar algunas cosas, si fuera cierta. Eso la hace digna de nuestra atención, pero aún no es del todo ciencia. Necesitamos encontrar pruebas más directas, más decisivas”, resaltó Barnes.

Algo -señaló Barnes- que “quede de las secuelas del generador del multiverso podría ayudar. Una idea del multiverso también podría predecir los números ganadores de nuestro billete de lotería. Sin embargo, como explica el Dr. Strange -el personaje de Marvel-, “el multiverso es un concepto sobre el que sabemos terriblemente poco”. En diálogo con Infobae por correo electrónico, Barnes contestó: “Puede que nunca sepamos si existen los universos múltiples, porque es casi seguro que no podemos ver lo suficientemente lejos como para observar cualquiera de los otros universos del multiverso. Necesitaríamos algún otro método para poner a prueba esta hipótesis para que sea ciencia, pero todavía no ha surgido nada especialmente definitivo”.

