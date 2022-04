Barbijos o ventilación: qué técnica recomiendan los expertos ante el COVID-19

Ventilar los espacios cerrados y utilizar barbijo en interiores previene el contagio de virus respiratorios como el coronavirus (Getty)

A medida que transitamos la actual pandemia de coronavirus aprendimos que el SARS-CoV-2 es un virus que principalmente se contagia vía aérea, por lo que resulta muy importante ventilar los espacios cerrados.

Pero uno de los cuidados fundamentales que debemos tener y aplicar en la vida cotidiana, no solamente contra el virus que provoca la enfermedad COVID-19, sino también para otros coronavirus que causan por ejemplo la gripe, es el uso del barbijo o tapaboca.

Los infectólogos recuerdan en forma permanente, que una persona infectada con COVID-19 libera aerosoles que contienen el coronavirus cuando habla, ríe o simplemente exhala. Si la persona no usa un barbijo para bloquear esos aerosoles, seguramente diseminará en el aire el virus que podría ser inhalado por otras personas cercanas. Al aire libre, las partículas virales pueden dispersarse incluso con un viento ligero. Pero en el interior de una habitación, donde no hay viento, las partículas tienden a concentrarse y permanecer. Una buena ventilación puede ayudar a romper la concentración de partículas virales, pero no puede hacerlo todo, señalan.

Los tipos de ventilación recomendadas

“La ventilación es excelente, pero sabemos que si estamos al aire libre, los riesgos son menores. Ser capaz de recrear la misma cantidad de flujo de aire que tendría solo con sus patrones naturales de viento en un espacio interior confinado que está muy ocupado es increíblemente difícil hacer”, explicó Krystal Pollitt, profesora de epidemiología e ingeniería química y ambiental en el Instituto de Salud Global de la Universidad de Yale, en Estados Unidos.

Pasados dos años de convivencia con el COVID-19, ahora sabemos que la transmisión más común y probable del virus se da por aerosoles. ¿Qué son los aerosoles? Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son partículas virales que están suspendidas en el aire. Cuando los humanos respiran, hablan, cantan, tosen o estornudan, las gotitas respiratorias emitidas se mezclan en el aire circundante y forman un aerosol. Debido a que las gotas más grandes caen rápidamente al suelo, los aerosoles respiratorios a menudo se describen como formados por gotas más pequeñas de menos de 5 micras, o aproximadamente una décima parte del ancho de un cabello humano.

Las partículas mínimas pueden quedar suspendidas en el aire por mucho tiempo

Es por ello que estos contagios tienden a darse en eventos de superprogación, que se definen cuando una sola persona infecta a muchas otras en un corto tiempo y en un espacio limitado. La mayoría de las superpropagaciones documentadas ocurren en interiores y han involucrado a grandes grupos reunidos en espacios mal ventilados o de asistentes que no utilizaban barbijos ni respetaban la distancia social. Eso apunta a que el patógeno viaja fácilmente por el aire, en contraposición a la creencia inicial de que los encuentros a corta distancia y las superficies infectadas eran los principales riesgos.

“El aire ventilado tiene buena circulación y es relativamente seguro. Pero cuando la ventilación no es tan buena, el aire no está tan bien mezclado y puede haber zonas dentro de una habitación con una mayor concentración de partículas”, dijo Varghese Mathai , profesor asistente en el Departamento de Física de la Universidad de Massachusetts-Amherst, quien ha realizado estudios sobre cómo se propaga el coronavirus en un ambiente.

“ Uno realmente no puede predecir dónde estas zonas no están bien mezcladas en una habitación. Realmente, es un problema multidimensional , y no es fácil predecir en una habitación no tan bien mezclada qué tan seguro es quedarse por un duración prolongada”, agregó Mathai. Y si el sistema de transporte quiere la máxima eficiencia para enfriar o calentar el aire en una cabina, puede cerrar la entrada de aire y usar lo que ya está adentro, explicó Aly Tawfik, directora del Instituto de Transporte del Estado de Fresno y profesora asociada en el Departamento de Ingeniería Civil y Geomática en la Universidad Estatal de California, Fresno, Estados Unidos.

Es clave utilizar barbijio en trasporte público

En mayo de 2020, Tawfik y su equipo realizaron un experimento para ver cómo se podía propagar un virus a través de autobuses con un sistema de ventilación típico. Usando velas de colores no tóxicas y vapor, simularon cómo fluía el aire en una variedad de autobuses. Descubrieron que los sistemas HVAC son extremadamente eficientes y mantienen el aire frío o caliente dentro de un autobús mucho más tiempo de lo que algunos pueden esperar. Cuando el equipo introdujo humo, vieron que se extendía en segundos y llenaba toda la cabina. Incluso cuando abrieron las puertas e introdujeron aire fresco en los sistemas HVAC, el humo permaneció durante minutos. Los investigadores creen que el virus se comporta como lo hizo el humo y podría persistir incluso después de que una persona infectada haya salido del autobús.

“Estos fueron hallazgos desagradables, porque significa que abrir puertas y ventanas no ayuda mucho” , concluyó el experto. Con otro experimento, el equipo trató de ver si podían tratar el aire para hacerlo más seguro. Probaron los autobuses con tres virus similares al coronavirus. Enfriar el aire mitigó un promedio de alrededor del 80 % de los virus, y el calentamiento fue de alrededor del 90 %. “Eso no significa necesariamente que sea seguro, porque este 10% sigue siendo millones de virus”, dijo Tawfik. Por un lado, no está claro cuánto virus se necesita para infectar a alguien. Los filtros HEPA mitigaron alrededor del 94% de los virus. Los ionizadores eran un poco menos eficientes, pero la oxidación fotocatalítica y las luces UV eran mejores. Las luces UV en el sistema HVAC eliminaron alrededor del 99% de los virus.

Viajar en avión sin barbijo

Muchas aerolíneas permiten no usar barbijo en el interior de los aviones, aunque eso puede incrementar los contagios (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

Las personas pueden contraer COVID-19 en los aviones, especialmente cuando una persona infectada no usa barbijo, según han demostrado estudios científicos, pero el sistema de aire de un avión es mucho más importante que el de un autobús o tren.

Los aviones usan filtros HEPA que pueden capturar alrededor del 99% de las partículas en el aire. También tienen una mejor circulación de aire cuando vuelan. El aire generalmente ingresa a través de la parte superior de la cabina, se extrae por las rejillas de ventilación del piso, se alimenta a través de esos filtros y finalmente se envía de regreso a la cabina.

Los aviones traen aire de arriba a abajo unas 20 a 30 veces por hora, creando una mezcla 50-50 de aire exterior y recirculado y reduciendo la posible propagación del virus. Entonces, el riesgo de enfermarse es bajo, dicen los expertos. Sin embargo, las personas generalmente pasan mucho más tiempo en los aviones que en el metro o en el autobús, y más tiempo en un avión lleno de gente puede aumentar la exposición de alguien.

Cuando un avión está estacionado, no tiene esa circulación superior. “Los sistemas de aviones son un poco similares a los sistemas de autobuses cuando están en tierra. Por eso notarás que la temperatura no está tan bien regulada entonces, y lo es también cuando no circula la misma cantidad de aire fresco. Entonces se trata de lidiar con los mismos desafíos”, concluyó Tawfik.

