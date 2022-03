Cuál es la lista de países de mayor riesgo COVID según los CDC

Azerbaiyán, Bielorrusia, Comoras, Polinesia Francesa, San Pedro y Miquelón y Corea del Sur son los nuevos países que entran en la lista

El 21 de noviembre de 2020, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) adaptaron su sistema de notificación de 3 niveles a un sistema de 4 para COVID-19 y actualizaron los criterios utilizados para determinar los niveles de THN. El sistema se actualizó para alinearse con la misma tasa de incidencia o umbrales de conteo de casos adoptados por organizaciones de salud pública reconocidas y comparte una estructura común de 4 niveles con el Aviso de viajes del Departamento de Estado de EE. UU.

Recientemente la entidad, en su última actualización, agregó seis destinos a su lista de recomendaciones de viaje con el ‘Nivel 4: Muy alto’ que ya supera las 140 . En esa nueva información aconsejan a los ciudadanos que eviten viajar a Azerbaiyán, Bielorrusia, Comoras, Polinesia Francesa, San Pedro y Miquelón y Corea del Sur, independientemente del estado de vacunación.

Responsables de los CDC también están desaconsejando los viajes no esenciales para los estadounidenses no vacunados a más de 50 países y territorios que la agencia ha agregado a su lista de recomendaciones de viaje Covid-19, ‘Nivel 3: Alto’.

A principios de este mes, se les pidió a los responsables de la industria de la aviación que abandonaran los requisitos de pruebas de coronavirus previas a la partida para los pasajeros internacionales vacunados que llegan a Estados Unidos. A pesar de los mejores esfuerzos de las industrias aéreas, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, ha destacado que la agencia es optimista de que los casos de Covid-19 continuarán disminuyendo, pero mantendrán los protocolos actuales debido a la incertidumbre del virus.

Las recomendaciones de viaje de COVID-19 se pueden encontrar en dos lugares: en el mapa mundial interactivo que muestra las recomendaciones de viaje de COVID-19 por destino y en la página web del aviso de salud para viajes de COVID-19 de los CDC.

El sistema de 4 niveles clasifica los destinos internacionales en los siguientes niveles. En el 4, considerado como nivel muy alto de COVID-19 cuya sugerencia es “evite viajar a este destino”. El nivel 3 está destinado a los países a los que se recomienda estar totalmente vacunado antes de viajar. El nivel 2 involucra a los países considerados de riesgo moderado en los que si bien recomiendan estar completamente vacunado antes de viajar, se alerta en particular a los viajeros no vacunados que corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente por el COVID-19 para que eviten los viajes no esenciales a este destino. Aunque los CDC indican que si se desea viajar es recomendable hacer una consulta con el médico previamente. Por último, el nivel 1 reúne a aquellos países con riesgo bajo de contagio.

Los CDC utilizan los datos de COVID-19 informados por la Organización Mundial de la Salud y otras fuentes oficiales para determinar los niveles de THN. Si un destino no proporciona datos, su nivel de THN se designa como “desconocido” y se recomienda a los viajeros que sigan las recomendaciones del nivel 4 de THN.

Los umbrales de THN se basan en la cantidad de casos de COVID-19 en un destino. Los criterios incluyen la tasa de incidencia (nuevos casos acumulados en los últimos 28 días por 100.000 habitantes) y trayectoria de casos nuevos (¿han aumentado, disminuido o permanecido estables los casos nuevos diarios en los últimos 28 días?)

Los recuentos de casos informados y las tasas de incidencia dependen de la capacidad de prueba. Los CDC evalúan la capacidad de prueba utilizando dos métricas de criterios secundarios: tasa de prueba de la población y proporción de prueba por caso. La tasa de pruebas de la población es el número de pruebas realizadas por cada 100.000 personas durante 28 días. La relación prueba-caso es el número de pruebas realizadas para cada caso informado durante el mismo período de 28 días. Los datos de prueba se obtienen de múltiples fuentes, incluido Our World, Fundación para el Diagnóstico Innovadoricono y los ministerios de salud de los países.

Los CDC elevan el nivel de THN de un destino cuando la tasa de incidencia (o el recuento de casos) y las métricas de prueba alcanzan el umbral de THN para un nivel más alto y permanecen en ese nivel durante 14 días consecutivos . El nivel de THN puede elevarse antes de los 14 días si se informa un gran aumento en los casos de COVID-19.

Los CDC reducen el nivel de THN de un destino cuando la tasa de incidencia (o el recuento de casos) y las métricas de prueba alcanzan el umbral de THN para un nivel más bajo y permanecen en ese nivel durante 28 días consecutivos. Se tendrán en cuenta las tasas de cobertura de vacunación y el rendimiento de la vacuna al determinar si el nivel de THN se puede reducir antes de los 28 días.

La lista completa de los países más riesgosos se puede visitar actualizado aquí.

