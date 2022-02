Para qué sirve el chip cardíaco que le colocaron a Sergio Kun Agüero

El Kun mostró la cicatriz y bromeó sobre que se siente como Iron Man

“Tengo un chip”, señaló el ex jugador de la selección argentina Kun Agüero, quien hizo una transmisión por Twitch para charlar con sus fans. En un momento, se levantó la remera y mostró la pequeña cicatriz que tiene en su pectoral izquierdo. “Esto es un tajito, que me abrieron acá y me pusieron un chip”, explicó. Agüero le llama “chip”, pero se trata de un dispositivo que consiste en un monitor implantable de eventos cardíacos.

Agüero anunció su retiro del fútbol como delantero del equipo Barcelona, luego de que el pasado 30 de octubre se le detectara una afección por arritmia . Lo mismo había sucedido con el jugador danés Christian Eriksen durante un partido de la Eurocopa a mediados de año, a quien se le detectó una arritmia ventricular; y con el basquetbolista argentino Fabricio Oberto, que a partir de una descompensación en un partido descubrió una arritmia congénita y se encuentra en tratamiento.

El futbolista argentino jugó su último partido como profesional el 30 de octubre de 2021, defendiendo los colores del Barcelona en un duelo ante el Alavés. Por un dolor en el pecho tuvo que abandonar el campo de juego del Camp Nou y, tras varios estudios y consultas médicas, los especialistas le aconsejaron dejar de jugar al fútbol. El 15 de diciembre se despidió públicamente en una conferencia de prensa: “Primero está mi salud, me voy con la cabeza en alto”.

Agüero junto a su novia, este verano en Punta del Este (RS Fotos)

En el caso del Kun Agüero, se trata de una persona joven y deportista profesional. Hay evidencia que sugiere que el alto rendimiento deportivo implica una exigencia mayor para el sistema cardiovascular durante mucho tiempo y eso aumenta el riesgo de que se desarrollen arritmias, como la fibrilación auricular, o la taquicardia ventricular. Por eso, los médicos le recomendaron abandonar la práctica profesional de alto rendimiento.

Sin embargo, Agüero puede seguir haciendo actividades deportivas recreativas. Estuvo en Uruguay recientemente, en donde disfrutó del verano en José Ignacio: entre otras actividades hizo paseos a caballo y jugó partidos de tenis.

“Agüero tiene colocado un monitor implantable de eventos cardíacos” , dijo a Infobae el doctor Mario Fitz Maurice, director del Instituto Nacional de Arritmias y jefe de arritmias del Hospital Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires. En este hospital público, llevan implantados varios monitores similares al del Kun. “Ese tipo de monitores funciona como un registrador de eventos. Se implanta con anestesia local y su funcionamiento dura dos años en el paciente”, afirmó.

El especialista médico comentó que ese tipo de dispositivos ya se usan hace más de 10 años, pero los últimos modelos incluyen Bluetooth. “Un profesional de la salud le implanta el registrador en el pecho al pecho. Registra el ritmo cardíaco y sirve para hacer un monitoreo del ritmo cardíaco del paciente y así tener un mejor diagnóstico de la arritmia. Al tener el registro, se puede decidir cuál es el mejor tratamiento para ese paciente. Es un dispositivo para el diagnóstico y no es de tratamiento”, resaltó el doctor Fitz Maurice.

Los médicos pueden recomendar el uso de un registrador de eventos implantable si los pacientes tienen latidos del corazón anormales, un ataque cerebrovascular sin causa aparente o un desmayo sin causa aparente. Puede captar información que podrían no tener en cuenta un electrocardiograma o un monitor Holter, especialmente arritmias breves o no frecuentes.

Es muy importante controlar la hipertensión y ponerse en tratamiento en caso de que sea necesario (iStock)

En algunos pacientes con arritmias, tras los estudios con el monitor se indican luego los tratamientos. En algunos casos, pueden necesitar medicamentos. En otros, tratamiento por cardioversión y ablación por radiofrecuencia.

También se usa el tratamiento con desfibrilador cardioversor implantable subcutáneo. “Es un dispositivo que sirve para monitorear el ritmo cardíaco del paciente. Cuando el paciente tiene un ritmo rápido, como el de una taquicardia ventricular que degenere en fibrilación, le dará una descarga eléctrica para evitar un paro cardíaco”, explicó a Infobae Fernando Scazzuso, médico cardiólogo y coordinador del programa de arritmia del Instituto Cardiovascular (ICBA). Se usa la vía subcutánea para implantar el dispositivo porque se trata de una persona joven. Por lo general, se usa la vía endovascular en las personas mayores que se aplica en la vena subclavia izquierda.

El síntoma principal de la arritmia es la palpitación, que es la percepción del latido cardíaco. Puede acompañarse de mareos, falta de aire, dolor de pecho y —muy raramente— pérdida del conocimiento”, explicó el doctor Scazzuso.

Algunas arritmias, como la fibrilación auricular, están íntimamente relacionadas con el estilo de vida. De esta manera, mantener un peso adecuado, realizar ejercicio de forma regular, controlar la presión arterial y la diabetes son condiciones fundamentales para prevenirlas. El tabaquismo es otro factor de riesgo. Otras arritmias -especialmente las de los jóvenes como el caso de Agüero- son de nacimiento y es poco lo que se puede hacer para lograr modificar la situación.

SEGUIR LEYENDO: