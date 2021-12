La despedida del Kun Agüero: de la emoción que le impidió iniciar la conferencia a una broma con el presentador

* La emoción de Sergio Agüero al dar la noticia de su retiro

Una vez que se vio la primera imagen de Sergio Agüero en la transmisión, su cara lo decía todo. Con una emoción que le brotaba, el Kun anunció su retiro del fútbol profesional. Pero antes de brindar las primeras palabras con un imponente Camp Nou de fondo, el atacante argentino estuvo más de dos minutos sin poder hablar.

“Ya va, eh. Voy a respirar un poco más”, se le escuchó decir por lo bajo mientras tenía el micrófono abierto. Al mismo tiempo, mientras todos los presentes se mantenían en silenció, la emoción no se podía ocultar en Agüero.

“He decidido dejar de jugar al fútbol...”, dijo el argentino y se quebró. “Es un momento muy duro. Estoy feliz igual, por la decisión que tomé. Primero es mi salud, ya saben porque tomé está decisión, por el problema que tuve hace un mes”, agregó visiblemente conmocionado por tener que ponerle punto final a una carrera profesional gloriosa.

La emoción del Kun Agüero en su despedida (REUTERS/Albert Gea)

“Estuve en buenas manos de los médicos que han hecho lo mejor, que me han dicho que lo mejor era dejar de jugar. Tomé la decisión hace 10 días, una semana. Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había mucha”, sumó en su discurso.

Pocos minutos antes del comienzo de la presentación, en la que estuvo acompañado junto al presidente Joan Laporta, toda la plantilla del Barcelona se hizo presente. El equipo llegó hace algunas horas proveniente de Arabia Saudita tras disputar la Maradona Cup contra Boca Juniors y también se sumó a la despedida del Kun. Lo mismo que Pep Guardiola y otros representantes del Manchester City.

“Estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Siempre soñé con jugar al fútbol, desde los cinco años que toqué una pelota”, sumó el ex delantero surgido en las divisiones inferiores de Independiente.”La selección argentina es lo que más amo”, dijo a pocos meses de haber podido festejar con su amigo Lionel Messi la consagración de la Copa América en el mítico estadio Maracaná contra Brasil.

Sus mejores momentos y la broma con el presentador

Ya en la parte final del anuncio, uno de los periodistas presentes le consultó por sus mejores momentos en su gloriosa carrera. Y eligió tres: el recordado gol contra Racing en Avellaneda, el tanto en los últimos segundos ante el Queens Park Rangers que le permitió al City ganar por primera vez en su historia la Premier League y el reciente título con la Albiceleste.

Y como lo demostró en decenas de ocasiones en diferentes ámbitos de su vida, Agüero dejó un guiño para el mundo barcelonista y compartió una broma con el presentador. “Y bueno, el último al Real Madrid. No está mal, ¿no?”, dijo entre risas por el que quedó en la historia como el último gol que anotó en su trayectoria.

“Hice lo mejor para ayudar a ganar. Me voy con la cabeza alta, muy feliz. No sé qué me esperará en la otra vida”, dijo en una despedida que fue a puro aplauso de todos los que tuvieron el honor de ser parte del anuncio despedida de uno de los mejores goleadores que tuvo el fútbol mundial en el siglo XXI. A partir de hoy, ya es una leyenda.

