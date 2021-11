Cuándo fue la última vez que un asteroide golpeó la Tierra

Un asteroide, de aproximadamente 330 metros de largo, del tamaño de la Torre Eiffel, se dirige hacia la Tierra y se espera que pase cerca en diciembre, según el rastreador de asteroides de la NASA NASA

Según informa el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, unos 26.115 asteroides han pasado rozando la Tierra desde 1990. De ellos, 888 tenía un diámetro de más de un kilómetro, lo que los hacía dos veces y media más altos que el Empire State Building de Nueva York, por ejemplo.

Pero, ¿cuándo fue la última vez que un asteroide chocó contra la Tierra?

Según Marina Brozovic, científica del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, la respuesta depende de su definición de ser alcanzado por un asteroide. Los asteroides más pequeños golpean la Tierra casi todo el tiempo, dijo Brozovic en el programa “We Asked a NASA Scientist” de la NASA, por lo que muchos de ellos ni siquiera alcanzan la superficie de la Tierra, lo que hace que no haya impacto en suelo o mar o que el mismo no tenga ninguna consecuencia grave.

Esta concepción artística ilustra grandes asteroides que penetran en la atmósfera pobre en oxígeno de la Tierra. (SWRI/DAN DURDA, SIMONE MARCHI)

La NASA ha etiquetado cualquier asteroide de 140 metros o más, que se acerque al planeta como un asteroide potencialmente peligroso (PHA), debido a la posibilidad de que cause un daño catastrófico a la Tierra. Durante el siglo pasado, e l asteroide más importante que chocó contra la Tierra fue uno del tamaño de un pequeño edificio que voló sobre Rusia en 2013. Ese asteroide se desintegró solo 20 km. sobre el suelo, lo que provocó que una gran cantidad de meteoritos se dispersaran sobre la ciudad rusa de Chelyabinsk.

Pero, ¿cuándo fue el último asteroide que causó un gran impacto en nuestro planeta, dejando cráteres a su paso y causando enormes cantidades de devastación? “Tenemos que remontarnos en el tiempo para tal evento. Esos viejos cráteres no son fáciles de detectar. Por ahora, están llenos de sedimentos o pueden estar en el fondo del océano”, respondió Brozovic.

Durante los primeros años de la Tierra, el planeta fue bombardeado furiosamente por asteroides antiguos masivos, 10 veces más a menudo de lo que se creía anteriormente, y puede haber retrasado la capacidad del planeta de sustentar la vida. Sin embargo, incluso hoy, los asteroides pueden pasar por la Tierra sin que nadie se dé cuenta. En octubre, un asteroide pasó rozando la Tierra a solo 3.000 kilómetros de la superficie del planeta, menos de una cuarta parte del diámetro del planeta, pero nadie se dio cuenta hasta después del hecho.

Una impresión artística de un sobrevuelo cercano del asteroide cercano a la Tierra rico en metales 1986 DA. Los astrónomos que utilizan la instalación del telescopio infrarrojo de la NASA han confirmado que el asteroide está compuesto en un 85% de metal. (ADDY GRAHAM/UNIVERSITY OF ARIZONA)

Pero el peligro de una colisión sigue latente. Otro asteroide, de aproximadamente 330 metros de largo, del tamaño de la Torre Eiffel, se dirige hacia la Tierra y se espera que pase cerca en diciembre, según el rastreador de asteroides de la NASA.

Según cálculos científicos, pasará a 3,9 millones de kilómetros de la Tierra. Es uno de los cuatro acercamientos cercanos a la Tierra en este siglo por el asteroide 4660 Nereus de 330 metros de diámetro, que fue descubierto en 1982, y orbita alrededor del Sol cada 664 días.

El paso del asteroide cerca de la Tierra ocurrirá mientras la NASA lanzará lo que describe como la primera misión de prueba de defensa planetaria del mundo. Esa misión, llamada DART (Prueba de redireccionamiento de doble asteroide, por sus siglas en inglés) implicará estrellar una nave espacial contra un pequeño asteroide para intentar cambiar ligeramente su órbita.

Nereus se acercaría a 3,9 millones de kilómetros de la Tierra, que es un poco más de 10 veces la distancia promedio entre la Tierra y la Luna. Aunque está clasificado como “potencialmente peligroso”, las posibilidades que sea una amenaza latente para nuestro planeta son bajas debido a su distancia de nuestro planeta.

Se espera que el asteroide 99942 Apophis, que tiene un diámetro similar a Nereus, pase a 32.000 km de la Tierra en abril de 2029 (Getty)

Nereus también pasó cerca de nuestro planeta en 2002, y lo hará de nuevo en 2060 y 2071. En el evento de 2060, se proyecta que Nereus pasará a unos 1,2 millones de kilómetros de la Tierra, un poco más de tres veces la distancia media entre la Tierra y la Luna.

Se espera que el asteroide 99942 Apophis, que tiene un diámetro similar a Nereus, pase a 32.000 km de la Tierra en abril de 2029. En marzo de este año, la NASA publicó un comunicado asegurando al mundo que sus cálculos “no muestran ningún riesgo de impacto [de Apophis] durante al menos los próximos 100 años”.

Eso no ha impedido que la agencia trabaje en formas de defender la Tierra en caso de que el planeta termine en curso de colisión con un objeto grande en el espacio.

La nave espacial que planea estrellarse contra un pequeño asteroide en la misión DART se encuentra en un sitio de lanzamiento en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, California, y se lanzará el próximo 23 de noviembre.

Ilustración de la nave Lucy junto a un asteroide troyano ( NASA)

La nave espacial se dirigirá al pequeño asteroide Dimorphos, que orbita un asteroide compañero más grande llamado Didymos, ninguno de los cuales representa una amenaza para la Tierra.

El objetivo es demostrar que una nave espacial puede navegar de forma autónoma hasta un asteroide objetivo y “impactarlo cinéticamente”.

“Luego, utilizando telescopios terrestres para medir los efectos del impacto en el sistema de asteroides, la misión mejorará las capacidades de modelado y predicción para ayudarnos a prepararnos mejor para una amenaza de asteroide real en caso de que alguna vez se descubra”, dijo la NASA.

