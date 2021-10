5 innovaciones de vanguardia: desde eliminar el coronavirus en el aire al monitoreo de la salud desde el inodoro

Una de las novedades es un dispositivo que permite monitorear parámetros del cerebro para detectar tempranamente enfermedades neurológicas (EFE/EPA/Alex Plavevski)

El ingenio, la paciencia y el trabajo en equipo entre investigadores que trabajan en medicina, ingeniería, física, enfermería, entre otros rubros, sobresalieron en las 5 innovaciones de tecnologías para la salud de startups de Israel que se presentaron en la HealthTech Summit, un encuentro virtual organizada por la Embajada de Israel en Argentina y Startup Is Real, la división de innovación y tendencias de la consultora Think Thanks.

Sirven para detectar y eliminar el coronavirus en el aire de espacios interiories, monitorear la salud del cerebro, detectar tempranamente enfermedades en la orina cuando se va al baño, tomar muestras de sangre y analizarlas en el domicilio, y hacer colposcopías en el útero de las mujeres para tener los resultados al instante.

Las 5 innovaciones contribuirán a que el personal de la salud pueda seguir más de cerca la salud de sus pacientes, se podrá diagnosticar alteraciones en el cuerpo humano más tempranamente y se facilitará el acceso a la atención médica y a los estudios en personas que viven muy distantes de los hospitales, entre otros beneficios. Son también tecnologías que se destacan por su fácil uso o por ser portátiles.

En algunos casos, como el sistema de monitoreo del aire interno ya se ha sido incorporado recientemente en 60 países para reducir el riesgo de contagio del COVID-19 porque hoy se sabe que la vía principal de transmisión del coronavirus es por el aire y puede quedar suspendido en los ambientes cerrados.

- Eliminar el coronavirus del aire en espacios cerrados

El argentino Eitan Mileguir, de la empresa Aura Air -que fue fundada en 2018 en Israel- presentó el sistema para monitorear y eliminar al coronovirus en el aire interior

Antes de la pandemia del coronavirus, ya Naciones Unidas (ONU) había advertido que el aire interno puede estar 5 veces más contaminado que el aire del exterior. El argentino Eitan Mileguir, de la empresa Aura Air -que fue fundada en 2018 en Israel- contó cómo se usa hoy la plataforma para gestionar el aire interno que crearon. “Nuestro objetivo fue proveer aire limpio, seguro y controlable para mejorar las experiencias de las personas en un ambiente cerrado”, dijo. Ya se usa en las industrias del transporte público, la construcción, la salud, la minería, la educación, entre otras. “Ya estamos en 60 países”.

El sistema recibió varios premios por el diseño industrial. “Con la aparición del COVID-19, todo el mundo empezó a tener más conciencia sobre la calidad del aire que respiramos”, comentó. El sistema incluye un dispositivo inteligente que es fácil de usar. Funciona en diferentes pasos. El primero, obtiene información del ambiente, tanto del interior como del exterior, a través de una matriz inteligente. “Si una persona tiene asma, el dispositivo le puede decir si tiene o no que abrir las ventanas”, ejemplificó Mileguir, quien es licenciado en administración de empresas. Después el sistema filtra y desinfecta el aire.

“Es efectivo para neutralizar bacterias, virus y parásitos”. También atrapa los malos olores. Hicieron un estudio en colaboración con Sheba Medical Center para comprobar que el sistema Aura Air también elimina el coronavirus. “Es como una aspiradora para mitigar el riesgo de contagio”, comentó.

Una innovación israelí es que el sistema de Aura Aire permite abrir y cerrar las ventanas en función del polen del exterior. Es ideal para personas con asma (Getty)

- Monitor cerebral personalizado

En tanto, otra innovación fue presentada por Ziv Yekutieli, ingeniero eléctrico y científico en el área de las neurociencias. Es el Ceo de la startup Montfort Brain Monitor. Desarrollaron un monitor cerebral remoto en tiempo real que es barato, inclusivo y personalizado para cada paciente, así como una app que permite realizar evaluaciones neurológicas de las habilidades motoras y cognitivas a cualquier persona en cualquier momento. Tiene una versión para los médicos y otra versión doméstica. Cuentan con aprobación de la autoridad regulatoria de tecnologías médicas de Estados Unidos, la FDA.

Consideran que los dispositivos van a ser útiles para el monitoreo de diferentes enfermedades neurológicas, como Parkinson, la enfermedad Huntington e incluso para monitorear los síntomas neurológicos del post-Covid-19. Permiten registrar las distancias de caminatas que puede hacer cada pacientes, los patrones de tipeo, y las posturas, entre otras cuestiones, que posibilitan que el personal de la salud monitoree mejor la salud del cerebro.

- Sensor de salud en el inodoro

En el inicio de la presentación de la tercera innovación durante la HealthTech Summit se recordó a la película de ciencia ficción The Island, del 2005, en la que una persona va al baño y tiene un sensor de la orina. En la empresa Olive Diagnostics crearon el sensor realmente que se encuentra en el inodoro. Una persona va al baño, y el sensor está instalado en el inodoro y puede medir algunos parámetros que dan cuenta del estado de la salud de la persona, según contó Guy Goldman, Fundador de Olive Diagnostics.

“Es una solución pasiva que ayuda a mantenerse sano”, dijo. Está basada en la idea de que la orina también es una fuente de datos para monitorear la salud. En el futuro, dijo Goldman, esa tecnología en base al monitoreo de la orina podría detectar también los niveles de vitamina C, consumo de alcohol, indicadores de cáncer de próstata, estrógenos, y creatinina, entre otros parámetros. Se enfocarán también en el acceso de la tecnología para las personas mayores.

- Test de sangre portátil

Otra opción para monitorear la salud y detectar enfermedades a tiempo fue presentada por Amir Lubashevsky, de Engineering for All de Israel. Es una prueba que implica un pinchazo en el dedo para tomar sangre de la persona y se puede usar en cualquier lugar.

Se basa en la técnica de microscopía y aporta los resultados en 10 minutos. Se estudió en un ensayo clínico al Hospital Maccabi de Israel. “Es simple de usar y es portable”, dijo Lubashevsky. La empresa incluye en su consejo científico al Premio Nobel 2004 Aaron Ciechanover.

Mariella Vega, representante en América Latina de la empresa israelí Mobile ODT, comentó los detalles del dispositivo para hacer colposcopías en las mujeres con un dispositivo portátil con resultados rápidos (HealthTech Summit)

Este desarrollo fue acelerado por la pandemia. Se puede usar en cuidados primarios de la salud. También en los comercios de productos de venta libre, y en pacientes que reciben quimioterapia y necesitan un monitoreo frecuente con análisis de sangre, detalló Lubashevsky.

- Colposcopía en tiempo real

La última oradora del encuentro fue Mariella Vega, representante en América Latina de la empresa Mobile ODT de Israel. Contó los detalles del dispositivo Eva, que es portátil y puede hacer el procedimiento de la colposcopía en tiempo real. Puede detectar células alteradas en el útero de las mujeres. La colposcopía era un procedimiento común para examinar detenidamente el cuello del útero, la vagina y la vulva en busca de signos de enfermedades. Durante la colposcopía, el médico utiliza un instrumento. Pero la innovación permite tener los resultados más rápido.

