Niños expuestos a un virus más contagioso: el debate para sumarlos pronto a la vacunación contra el COVID-19

204.000 casos de niños con COVID-19 se añadieron la semana pasada, alcanzando los peores niveles del invierno pasado

La pandemia de coronavirus se está acelerando entre los niños, situación que se exacerba con el retorno del año escolar en el hemisferio norte y con variantes altamente contagiosas. Los datos de Estados Unidos actúan como un mensaje premonitorio: el país está atravesando récords de niños hospitalizados por COVID-19 .

La última semana de agosto ha visto multiplicar por cinco la incidencia del coronavirus en menores de edad de todo el país con respecto a hace un mes, con una media de 330 ingresados en hospitales, un récord, muchos de ellos de menos de dos años.

La situación es preocupante para las autoridades sanitarias estadounidenses. En total, 204.000 casos se añadieron la semana pasada, alcanzando los peores niveles del invierno pasado, un salto mayúsculo con respecto a los 38.000 del 22 de julio de 2020. El país nuevamente afronta un duro momento por la pandemia, con un grupo de 48 millones de personas que no tienen la opción de vacunarse: los niños menores de 12 años

Si bien en Europa esta realidad no es exactamente extrapolable, los expertos no dudan en atribuir al bajo nivel de vacunación el aumento de contagios entre chicos. Con estos números, variantes más virulentas del SARS-CoV-2, impulsan un debate que muchos especialistas reconocen “incómodo”: los pediatras no descartan que deban administrarse vacunas anti coronavirus a niños, incluso para bebés a partir de 2022.

En esa línea, un grupo de científicos internacionales, así como miembros de la comunidad educativa del Reino Unido, publicaron este viernes en la revista British Medical Journal una carta abierta en la que exigen medidas para evitar una “infección masiva entre los niños” al reabrir los colegios británicos.

Los cerca de 30 investigadores que firman la misiva, procedentes de Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, India y Noruega, alertan de que la prevalencia de casos en suelo británico es 26 veces mayor que cuando comenzó el curso el año pasado y advierten de que la variante mayoritaria, la Delta, es más contagiosa que las anteriores.

Para minimizar el aumento de infecciones, urgen al Ejecutivo a ofrecer vacunas contra el coronavirus a los menores de entre 12 y 15 años, una medida que el Gobierno todavía está estudiando. La medida no sólo busca protegerlos de eventuales cuadros complejos de una infección por coronavirus, sino detener la propagación del virus.

¿Una tendencia creciente?

Desde que comenzó la pandemia los niños han representado un 14,8% de los casos positivos en Estados Unidos, de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría (AAP). La semana pasada ese porcentaje creció casi 8 puntos, hasta el 22,4%, y ya son 4,8 millones los casos de una infección que parecía inofensiva para la población más joven pero que ya se ha cobrado 496 vidas , según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de ese país (CDC, por sus siglas en inglés).

Observando lo que ocurre en las distintas regiones, la incidencia de casos presenta una situación similar con la población adulta. Los estados del sur están registrando más hospitalizaciones en menores que ninguna otra parte del país, con especial incidencia en lugares como Wyoming, Mississippi, Louisiana - golpeado por el paso del huracán Ida- y Florida, el estado con más personas ingresadas por coronavirus en la actualidad.

Para las autoridades médicas del país, el significativo aumento en los niños y jóvenes está vinculado al bajo nivel de inmunización, en particular, en estados donde las tasas de vacunación son menores, pero que además tienen grupos importantes de negacionistas y escépticos de los inoculantes anti COVID 19.

Precavidos por lo que pueda generar el comienzo de clases, autoridades del Reino Unido, Alemania y Francia, han sumado mayor observación a la comprobación de esta tendencia. Sobre este tema, el presidente francés, Emmanuel Macron no excluyó la apertura de la vacunación a menores de 12 años , aunque la condiciona a los consejos de “especialistas”.

"En cuanto los científicos digan que lo abrimos a los más jóvenes , lo haremos”, dijo Emmanuel Macron, sobre la vacunación para niños

“En cuanto los científicos digan que lo abrimos a los más jóvenes , lo haremos”, pero “por el momento seguimos con los mayores de 12”, dijo Macron.

Para el Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, es una cuestión de tiempo. El plazo para una vacuna para niños menores de 12 años, inicialmente previsto para este otoño, parece haberse ralentizado, ya que los funcionarios consideran la seguridad, la eficacia y la dosis . Fauci adelantó recientemente que una inyección podría estar disponible para los niños pequeños “con suerte para mediados, finales del otoño y principios del invierno”. Primero se esperan vacunas para niños de 5 a 11 años; los niños de tan solo seis meses pueden tener que esperar más.

Aunque las dudas abundan, especialistas en Alemania también se expresan a favor de inmunizar a los niños. El secretario general de la Asociación Interdisciplinaria Alemana de Medicina Intensiva y de Emergencia (DIVI), Florian Hoffmann, le dijo a la prensa del país: “Asumimos firmemente que habrá vacunas para todos los grupos de edad a partir del próximo año, incluso aprobadas hasta los recién nacidos”.

Actualmente se están realizando varios estudios de Pfizer/BioNTech y Moderna, algunos incluso con bebés. A partir de esa información, se espera una vacuna para niños menores de doce años para fines de este año, dijo Hoffmann. Se espera que este grupo reciba una dosis de vacuna reducida.

Luego de haber insinuado que hubo padres que vacunaron a sus hijos sin autorización, según The Times, el gobierno de Boris Johnson dejó trascender que se necesitará el consentimiento por escrito de los adultos a cargo, antes de que los niños reciban un inoculante anti COVID-19.

Se dice que el gobierno está ultimando los planes, cuyo objetivo es evitar enfrentamientos con los padres, aunque el gobierno inglés quiere instalar centros de vacunación en las escuelas. Boris Johnson dice que el Reino Unido necesita ‘ir más rápido’ con la vacunación de los jóvenes y confirma el plan de vacunación de refuerzo de septiembre.

El caso de Israel

Los niños de entre 5 y 11 años susceptibles de sufrir complicaciones graves ligadas al coronavirus pueden ser vacunado desde el 1 de agosto en Israel.

Los niños de entre 5 y 11 años susceptibles de sufrir complicaciones graves ligadas al coronavirus pueden ser vacunado desde el 1 de agosto en Israel

En un documento publicado en julio pasado, el Ministerio israelí de Salud aprobó que los niños sean vacunados, pero en los casos “de una autorización especial donde cada vacunación será estudiada caso por caso”, dijo.

Mientras se estudia la vacunación para los menores, el estado hebreo decidió exigir pruebas de COVID-19 a niños de 3 a 11 años para entrar en escuelas, piscinas, hoteles o gimnasios, en un momento en el que los contagios han incrementado, pese a la extensa campaña de vacunación entre adultos.

