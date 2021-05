Choque de pandemias: científicos descubrieron que el COVID-19 estimula la diabetes

Diabetes y Covid-19

Cuando el equipo de investigación de Ziyad Al-Aly le comunicó la frecuencia con la que la diabetes parecía afectar a los sobrevivientes del covid-19, pensó que los datos debían ser erróneos, así que pidió a sus cinco colegas que volvieran a hacer números.

Semanas más tarde, volvieron a encontrar los mismos resultados tras examinar millones de registros de pacientes. Para entonces, Al-Aly también había indagado en la literatura científica y empezaba a aceptar una realidad alarmante: el covid-19 no sólo es más mortífero para las personas con diabetes, sino que también está desencadenando la enfermedad metabólica en muchos que no la padecían anteriormente.

“Tardé en convencerme”, afirma Al-Aly, que dirige el centro de epidemiología clínica del Veterans Affairs St. Louis Health Care System de Misuri. “Era difícil creer que covid pudiera hacer esto”.

Entre los muchos efectos secundarios del covid-19, el empeoramiento de la carga de diabetes en el mundo podría tener un alto coste para la salud pública. Los mecanismos subyacentes que alimentan la diabetes de nueva aparición no están claros, aunque algunos médicos sospechan que el virus SARS-CoV-2 puede dañar el páncreas, la glándula que produce la insulina necesaria para convertir el azúcar de la sangre en energía. El estilo de vida sedentario provocado por los cierres también podría estar desempeñando un papel, al igual que los diagnósticos tardíos después de que la gente evitara las consultas médicas. Incluso algunos casos leves de coronavirus en niños pueden ir seguidos de la rápida aparición de diabetes, según los científicos.

Considerada exclusivamente una enfermedad pulmonar en los primeros días de la pandemia, el covid-19 se reconoce cada vez más por su capacidad de devastar múltiples órganos y sistemas corporales, causando síntomas persistentes y a veces debilitantes en 1 de cada 10 enfermos meses después de su aparente recuperación.

Las complicaciones metabólicas persistentes, que a veces requieren altas dosis de insulina, sugieren que un subgrupo de sobrevivientes está desarrollando diabetes, engrosando las filas de los más de 463 millones de personas que padecen esta enfermedad crónica.

La enfermedad, en la que el organismo no produce suficiente insulina o no la utiliza adecuadamente, supuso un coste estimado de 760.000 millones de dólares en el año anterior a la aparición de la covariación, debido a complicaciones que acortan la vida y que van desde los accidentes cerebrovasculares y la insuficiencia renal hasta las úlceras en los pies y la ceguera.

Al-Aly y sus colegas fueron los primeros en medir el efecto en Estados Unidos a partir de las bases de datos nacionales de atención sanitaria del Departamento de Asuntos de Veteranos. Descubrieron que los sobrevivientes del covirus tenían un 39% más de probabilidades de sufrir un nuevo diagnóstico de diabetes en los seis meses posteriores a la infección que los usuarios no infectados del sistema sanitario del VA. El riesgo equivale a unos 6,5 casos adicionales de diabetes por cada 1.000 pacientes con covirus que no acaban en el hospital. Para los que sí lo están, la probabilidad se dispara a 37 por cada 1.000, y es incluso mayor para los pacientes que requieren cuidados intensivos.

Según Al-Aly, estas cifras deben considerarse en el contexto del amplio alcance del covid. Durante el pico invernal, más de 130.000 pacientes fueron hospitalizados con el coronavirus sólo en Estados Unidos. En todo el mundo, el SARS-CoV-2 ha infectado a más de 153 millones de personas, entre ellas más de 20 millones en la India, el país con más habitantes después de China.

Los datos de Al-Aly se publicaron el mes pasado en Nature, tres semanas después de que un estudio sobre casi 50.000 pacientes de coronavirus hospitalizados en Inglaterra descubriera que tenían un 50% más de probabilidades de padecer diabetes unas 20 semanas después del alta que los controles emparejados.

“Corremos el riesgo de que se produzca un choque de dos pandemias”, afirma Francesco Rubino, catedrático de cirugía metabólica y bariátrica del King’s College de Londres, que ha creado un registro mundial de casos de diabetes relacionados con el covid junto con Paul Zimmet, profesor de diabetes de la Universidad Monash de Melbourne.

Los investigadores han formulado hipótesis sobre las vías por las que el coronavirus podría aumentar la probabilidad de que se diagnostique la diabetes, incluida la posibilidad de que las células beta del páncreas que excretan insulina sean destruidas por el virus o por la respuesta del organismo a la infección.

Otras explicaciones pueden ser una respuesta de estrés agudo a la infección, el uso de tratamientos con esteroides que ayudan a la supervivencia pero aumentan el azúcar en la sangre, o simplemente el desenmascaramiento de casos de diabetes que antes habían escapado al diagnóstico, según John Nicholls, profesor clínico de patología de la Universidad de Hong Kong.

Un paciente infectado de la COVID-19 ingresa en una cápsula Covid al área de Urgencias del Hospital General de Zona 1-A "Venados" ubicado al sur de la Ciudad de México (México). EFE/José Pazos/Archivo

Casi 500 médicos de todo el mundo han aceptado compartir datos a través del registro de diabetes de Rubino. En él cargarán los factores de riesgo conocidos de los pacientes, los resultados de las pruebas de laboratorio, las características clínicas, el tratamiento y la evolución de la enfermedad, información que ayudará a identificar la forma más prevalente de la enfermedad, las posibles causas y los pronósticos probables.

Hasta ahora, se han documentado cerca de 350 casos a través del registro y las anécdotas descriptivas fluyen casi a diario a través de correos electrónicos de pacientes y padres preocupados.

“La gente nos escribe y nos dice: ‘A mi hijo le acaban de diagnosticar diabetes. Tiene 8 años. Acaba detener covid el mes pasado o hace dos meses. ¿Podría estar relacionado?” dijo Rubino.

La cuestión de si el SARS-CoV-2 es capaz de inducir la diabetes es controvertida. La vigilancia de la diabetes a partir de datos poblacionales puede ser una forma más clara de calibrar el impacto de la pandemia, dijo Jonathan Shaw, subdirector del Instituto Baker del Corazón y la Diabetes en Melbourne.

En Los Ángeles, mientras tanto, los médicos informan de un patrón preocupante entre los niños con nuevos casos de diabetes de tipo 2, la forma crónica vinculada a la obesidad y el sedentarismo que se observa principalmente en los adultos.

Descubrieron que uno de cada cinco nuevos casos pediátricos de tipo 2 requirió el año pasado hospitalización por cetoacidosis diabética, una peligrosa acumulación de ácido en la sangre debida a un suministro inadecuado de insulina. En cambio, solo el 3% de los nuevos pacientes se enfrentaron a este problema potencialmente mortal en 2019. Aunque ninguno de los niños de 2020 tenía covid-19 activo, los médicos no estaban haciendo pruebas sistemáticas para detectar una infección previa por SARS-CoV-2. De los que se sometieron a las pruebas, un tercio dio positivo.

“¿Podría eso explicar parte del aumento? Realmente no lo sabemos”, dijo Lily Chao, directora médica interina de diabetes en el Hospital Infantil de Los Ángeles. “Pero es algo que nos ronda la cabeza”.

Los médicos de Canadá sugieren que la disminución de la utilización de los servicios médicos durante la pandemia podría haber retrasado la atención a los niños con diabetes de tipo 1 de nueva aparición, la forma más rara causada por una reacción autoinmune que destruye las células productoras de insulina en el páncreas. Un estudio de la provincia de Alberta reveló que la incidencia de cetoacidosis diabética grave en estos pacientes se duplicó con creces, hasta alcanzar el 27% en 2020.

Chao ve otros factores plausibles relacionados con el covid-19. La propia pandemia también ha provocado cambios en el estilo de vida que pueden estar poniendo a los niños en riesgo de padecer diabetes. “En el caso de Los Ángeles, las escuelas estuvieron cerradas durante todo un año”, dijo. “Muchos de nuestros niños han estado en casa y, francamente, no han recibido la mejor nutrición y han ganado más peso. Es una situación compleja”.

Rubino tiene previsto publicar las primeras conclusiones de los datos del registro de diabetes a mediados de año, y ofrece ya una palabra de advertencia: hay suficientes pruebas de las consecuencias a largo plazo del covid-19 como para evitarlo a cualquier edad. “Esto no es sólo una gripe que, de acuerdo, tienes y ya has terminado con ella”, dijo. “Puede que no hayas terminado. Es algo serio”.

Con información de Bloomberg

SEGUIR LEYENDO: