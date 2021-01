La nueva variante del coronavirus sacude a Sudáfrica con una velocidad “aterradora”

En Sudáfrica, a pesar del regreso a un encierro y un toque de queda más estrictos, muchos hospitales están abrumados, especialmente en Eastern Cape, que se ha convertido en el epicentro de la propagación de la nueva variante (REUTERS)

Sudáfrica ya era uno de los países más afectados por el coronavirus, pero en las seis semanas desde que se anunció públicamente una nueva variante más transmisible, un enorme aumento de nuevos casos y muertes ha superado con creces las oleadas anteriores de la pandemia.

Se cree que la variante surgió en la provincia de Eastern Cape de Sudáfrica, pero ahora se ha encontrado en al menos 32 países, lo que genera temores de que su propagación sin paliativos a nuevas partes del mundo podría dar lugar a nuevas olas de contagio justo cuando el largo trabajo del lanzamiento de la vacuna global se pone en marcha.

La variante identificada en Sudáfrica aún no ha demostrado ser más letal que otras, incluidas variantes igualmente altamente transmisibles detectadas recientemente en Gran Bretaña y Brasil, pero las mutaciones que hacen que sea un 50 por ciento más transmisible, le han permitido llevar la delantera de lo que ya era una transmisión comunitaria fuera de control en Sudáfrica.

“De los casos que hemos secuenciado en Sudáfrica, más del 90 por ciento son la nueva variante”, dijo Richard Lessells, investigador principal de la Plataforma de Secuenciación de Investigación e Innovación de KwaZulu-Natal, o KRISP, que ha jugado un papel pionero en la identificación de variantes de coronavirus en Sudáfrica y en otros lugares. “Es asombroso y aterrador lo rápido que llegó a dominar, y se siente como si estuviéramos en las etapas iniciales de ver esta variante, y las otras nuevas, volverse más dominantes en todo el mundo”.

Se han observado varias mutaciones del coronavirus desde su aparición, aunque la gran mayoría no representan mayores riesgos para la población. Sin embargo, algunos pueden ser más contagiosos (REUTERS)

Su aumento ha llevado a que decenas de países impongan prohibiciones a los viajeros que han estado recientemente en Sudáfrica, incluido Estados Unidos. Durante el día de hoy, funcionarios de Carolina del Sur anunciaron el descubrimiento de dos casos de la variante de Sudáfrica, los primeros en Estados Unidos. Los casos fueron en personas sin antecedentes de viajes a Sudáfrica, lo que, según los funcionarios, implicaba que la propagación comunitaria de la variante ya estaba en marcha.

El episodio tuvo lugar luego de un anuncio del productor estadounidense de vacunas Moderna que decía que los anticuerpos que crea su vacuna eran menos efectivos para neutralizar la nueva variante que las previamente dominantes. La compañía dijo que estaba desarrollando una nueva vacuna de refuerzo y probando un régimen de tres inyecciones como formas de aumentar la eficacia de la vacuna.

El jueves, Pfizer y su socio de investigación BioNTech publicaron un estudio que aún no ha sido revisado por pares que muestra que su vacuna fue solo un poco menos efectiva contra la variante de Sudáfrica, aunque los hallazgos fueron limitados porque analizó el efecto de la vacuna solo en dos de las 23 mutaciones totales en la variante.

Los estudios sudafricanos también han documentado docenas de casos de personas que contrajeron cepas anteriores del coronavirus infectadas con la nueva variante, lo que sugiere que aquellos que habían contraído casos leves o tenían recuentos bajos de anticuerpos podrían ser propensos a la reinfección.

En Sudáfrica, a pesar del regreso a un encierro y un toque de queda más estrictos, muchos hospitales están abrumados, especialmente en Eastern Cape, que se ha convertido en el epicentro de la propagación de la nueva variante. Las desgarradoras estadísticas publicadas esta semana por el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica muestran que el exceso de mortalidad se dispara casi directamente en las nueve provincias del país.

Era probable que en los lugares donde el virus se encontraba con un gran número de personas que ya tenían anticuerpos mutara para encontrar más fácilmente nuevos huéspedes (EFE)

“Las ambulancias y los familiares han dicho que conducirían de un hospital a otro durante hasta seis horas en busca de un lugar para obtener algo de oxígeno”, dijo en diálogo con The Washington Post Imtiaz Sooliman, fundador de una de las organizaciones benéficas más grandes de Sudáfrica, Gift of the Givers, que ha estado ayudando a distribuir máquinas de oxígeno. “Los médicos te dirán que las personas murieron en automóviles mientras esperaban ser admitidas en la sala de urgencias, o que murieron antes de que pudieran ser atendidas”.

Phumla Mnyanda, que dirige un hospital de 260 camas en la capital del Cabo Oriental, Bhisho, aseguró que las publicaciones en las redes sociales habían difundido información errónea sobre las formas de evitar los hospitales donde las personas morían, lo que impidió que un número aún mayor de personas ingresara cuando sintieron los primeros síntomas. Pero a medida que los pacientes se acercaban a la muerte, las familias los llevaban al hospital solo para descubrir que poco se podía hacer para salvar a sus familiares.

“Llegaban demasiado tarde y para entonces sus niveles de oxígeno eran muy bajos, y lo veías bajar y bajar, y no había nada que pudiéramos hacer”, dijo en una entrevista telefónica con el diario estadounidense. “La gente está muy asustada porque hay muchos que han muerto”.

Las cifras de exceso de mortalidad del South African Medical Research Council (SAMRC) indican que es probable que más de 110.000 hayan muerto de COVID-19 en Sudáfrica desde mayo, a pesar de que la cifra oficial está apenas por encima de 41.000. Solo en enero se han registrado más de 30.000 muertes en exceso. Si la mayoría de estas muertes excesivas se pueden atribuir al COVID-19, que la mayoría de los expertos sudafricanos creen que pueden, entonces el número de muertos del país sería el más alto como proporción de su población en el mundo.

Debbie Bradshaw, investigadora de SAMRC, reconoció que aunque Sudáfrica en general tenía una buena reputación de registrar la mayoría de las muertes, las que ocurrieron fuera de los hospitales a menudo no fueron diagnosticadas y, por lo tanto, escaparon al peaje oficial. “Creemos que la mayoría de las muertes por COVID-19 confirmadas en realidad solo se informan desde los hospitales, mientras que hay muchos que abandonan los hospitales antes de morir o nunca llegan a los hospitales en primer lugar”, dijo.

Las cifras de exceso de mortalidad del South African Medical Research Council (SAMRC) indican que es probable que más de 110.000 hayan muerto de COVID-19 en Sudáfrica desde mayo (REUTERS)

A pesar de ser potencialmente la causa de decenas de miles de muertes, los investigadores han secuenciado la variante sudafricana menos de 700 veces. La variante británica, por otro lado, se ha secuenciado casi 30.000 veces. Casi el 80 por ciento de las secuencias variantes sudafricanas se han encontrado en Sudáfrica y otro 10 por ciento en Gran Bretaña.

Otros treinta países conforman el resto, pero Lessells en KRISP dijo que era probable que la variante estuviera circulando mucho más ampliamente, especialmente en países africanos con vínculos económicos más estrechos con Sudáfrica, pero donde la capacidad de secuenciación es limitada o inexistente.

Las fronteras terrestres de Sudáfrica se han cerrado a los viajes no esenciales, pero una larga lista de excepciones significa que miles de personas aún las cruzan cada semana. También permanecieron abiertos durante las vacaciones de diciembre, cuando muchos trabajadores migrantes regresaron a sus países de origen con licencia.

Algunos de esos países vecinos o cercanos del sur de África, como Zimbabwe, Zambia, Mozambique y Malawi, han experimentado un aumento vertiginoso de los casos después de meses de relativa calma.

Lessells dijo que su laboratorio esperaba liberar secuencias de muestras tomadas del vecino Mozambique esta semana. “Estamos comprometidos en una gran cantidad de ciencia colaborativa con socios de todo el mundo que intentan comprender qué causó su auge”, dijo.

El consenso, subrayó, es que no es una coincidencia que surgieran nuevas variantes en Sudáfrica, Gran Bretaña y Brasil, que sufrieron algunas de las mayores olas iniciales del virus del mundo. Era probable que en los lugares donde el virus se encontraba con un gran número de personas que ya tenían anticuerpos mutara para encontrar más fácilmente nuevos huéspedes.

“Nuestras fallas en tomar medidas drásticas contra la propagación comunitaria, donde sea que se encuentren, conducirán casi con certeza a aún más variantes nuevas”, concluyó Lessells.

