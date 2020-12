El telescopio Hubble captó uno de los “anillos de Einstein” más grandes y completos jamás vistos

Esta imagen, tomada con el telescopio espacial Hubble de la NASA/ESA, muestra la galaxia GAL-CLUS-022058s, ubicado en la constelación del hemisferio sur de Fornax (The Furnace)

Un extraño fenómeno astronómico fue captado recientemente por el telescopio espacial Hubble de la Nasa y la Agencia Espacial Europea, y no se trata de la triple conjunción entre Júpiter, Saturno y la Luna de la que todos están hablando.

No, es un evento tan o más raro como este pero que a diferencia de lo ocurrido el pasado 21 de diciembre -que con razón llenó todos los titulares pues no volverá a pasar en cientos de años- no se puede ver con el ojo desnudo.

Por el contrario, se necesita un telescopio de la capacidad asombrosa del Hubble para captar uno de los más grandes y completos “anillo de Einstein” jamás descubiertos en todo el universo.

Así lo comunicó la NASA al anunciar que el Hubble había logrado observar un “extraño y muy raro” lente gravitacional, correspondiente a la galaxia GAL-CLUS-022058s, que está ubicada en la constelación del hemisferio sur de Fornax (también conocida como el horno).

Por su apariencia y la constelación donde se ubica los astrónomos lo han denominado “anillo fundido”, pero en realidad es un ejemplo casi perfecto de uno de los fenómenos derivados de la teoría general de la relatividad planteada por el físico alemán Albert Einstein.

La "herradura cósmica" es otro ejemplo de anillo de Einstein (ESA / Hubble y NASA)

Gracias a los postulados de la relatividad general los astrofísicos pueden explicar como la luz procedente de un objeto cósmico lejano se dobra y arrastra por el campo gravitacional de los cúmulos de galaxias más cercanos.

Este efecto se le conoce como lente gravitacional y produce un fenómeno observable conocido como “anillo de Einstein”.

Lo sorprendente es que la forma distorsionada de GAL-CLUS-022058s crea un anillo casi perfecto, un efecto óptico que solo puede ser percibido de esta manera al ser observado desde la Tierra, pues en realidad la galaxia no está deformada-

Cuando la luz pasa por el capo de gravedad de la galaxia se curva produciendo este efecto.

Una de las ventajas de este efecto de lente es que en realidad permite a los científicos estudiar mejor la galaxia más lejana, que de otro modo podría haber sido completamente invisible.

Si bien este no es el único ejemplo conocido del fenómeno que está sucediendo, es uno de los más sorprendentes.

