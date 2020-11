Los hospitales rurales de EEUU no tienen recursos para mantener la vacuna de Pfizer a 70 grados bajo cero: “Nos estamos quedando atrás”

REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Mientras los grandes hospitales urbanos de Estados Unidos se apresuran a comprar costosos congeladores ultrafríos para almacenar lo que probablemente sea la primera vacuna COVID-19 aprobada, la mayoría de los hospitales rurales no pueden pagar estas unidades de alta gama, lo que podría dificultar que trabajadores de la salud y residentes de esas comunidades reciban las vacunas, afirma el medio especializado en salud y medicina STAT.

La vacuna desarrollada por la estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech afirma proporcionar un 90% de inmunidad según los primeros datos publicados el lunes pasado. Pero el problema radica en que la vacuna debe almacenarse a -70 grados Celsius y los congeladores típicos no se enfrían tanto, lo que convierte su distribución en una pesadilla logística.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han recomendado a los departamentos de salud de los distintos estados de EE.UU. que no compren congeladores ultrafríos, que cuestan entre 10.000 y 15.000 dólares cada uno, ya que, según ellos, pronto estarán disponibles otras vacunas con requisitos de almacenamiento menos exigentes. Sin embargo, los hospitales con dinero de sobra hicieron caso omiso a la recomendación: cuatro importantes sistemas de salud de Carolina del Norte, Ohio, Dakota del Norte y California señalaron a STAT que ya compraron congeladores ultrafríos adicionales, al tiempo que Jefferson Health en Filadelfia aseguró haber alquilado cinco unidades.

Las zonas rurales y los pequeños hospitales estarían en desventaja

Aproximadamente el 20% de los hospitales que trabajan con Vizient, uno de los mayores compradores grupales de hospitales de EE. UU., han adquirido congeladores de -80 C, afirmó Azra Behlim, su directora senior de abastecimiento farmacéutico y servicios del programa. Vizient trabaja con el 60% de los hospitales de todo el país, lo que sugiere que más del 10% de los hospitales se han dedicado a comprar sus propios congeladores. Behlim no proporcionó un desglose, pero otra importante organización de compras grupales, Premier, indicó que la mayoría de sus clientes que compran congeladores ultrafríos son centros médicos académicos.

“Las zonas rurales y los pequeños hospitales estarían en desventaja”, dijo Soumi Saha, farmacéutico y director de promoción de Premier.

Esta compra está fuera del alcance de los hospitales más pobres, especialmente aquellos en áreas rurales que apenas pueden manejar los gastos diarios. Casi la mitad de los hospitales rurales de EE. UU. operan con pérdidas desde abril de este año, expresó Alan Morgan, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Salud Rural. Y la pandemia ha debilitado aún más sus finanzas.

Las poblaciones rurales son precisamente las más vulnerables al COVID-19 y las más necesitadas de una vacuna, señaló Morgan: “Cientos de pequeñas ciudades rurales en todo EE. UU tienen un mayor porcentaje de ancianos, de bajos ingresos [residentes], un mayor porcentaje de la comunidad con múltiples problemas de salud crónicos”. Sin embargo, agregó que “en este entorno financiero, se puede imaginar que simplemente no hay consideración de que los hospitales rurales compren equipos de almacenamiento para esta distribución ultra fría”.

De esta manera, los hospitales urbanos más ricos tienen una gran ventaja para obtener acceso a la vacuna que se espera sea una de las primeras autorizadas para su distribución generalizada. “La óptica es horrible. Estamos en medio de la elección más dividida de mi vida, y yo tengo más de 70 años, y una de las más divididas en la historia de nuestro país”, aseguró Tim Size, director ejecutivo de Rural Wisconsin Health Cooperative. “Gran parte de esa división es rural y urbana, y nos estamos quedando atrás”.

En este entorno financiero, no se considera comprar equipos de almacenamiento para esta distribución ultra fría

Consultado sobre los desafíos de distribuir la vacuna en las áreas rurales, un portavoz de Pfizer manifestó que la compañía “está comprometida en garantizar que todos tengan la oportunidad de acceder a nuestra vacuna en estrecha colaboración con el gobierno local”. Pfizer se encuentra trabajando en la distribución y el almacenamiento de la vacuna como parte de su ensayo clínico de fase 3, agregó el vocero.

Aún sin la cuestión del congelador ultrafrío, existen otros obstáculos para que la vacuna Pfizer esté disponible en las comunidades rurales. La compañía planea enviar la vacuna a los distribuidores en contenedores de almacenamiento de 1.000 a 5.000 dosis.

Los contenedores mantendrán las vacunas a -75 C en hielo seco, durante 10 días. Una vez abiertos, los contenedores se pueden usar durante 15 días más con re-congelación cada cinco días, aunque las cajas se pueden abrir solo por un minuto a la vez no más de dos veces al día. Las dosis pueden sobrevivir cinco días más mientras están refrigeradas.

“Requiere un esfuerzo muy, muy coordinado”, afirmó Paul Biddinger, director médico de emergencias en Mass General Brigham en Boston. La presión del tiempo es más intensa en las áreas rurales, donde el tiempo de entrega se reduce a la cantidad de días en que la vacuna se puede almacenar de manera segura en sus cajas. Las regiones con poblaciones más pequeñas tendrán dificultades para usar el suministro de mil dosis en el período de tiempo necesario, lo que crea el riesgo de que algunas de las vacunas se desperdicien, aunque Pfizer planea tener cajas más pequeñas disponibles para principios de 2021. Por el contrario, la vacuna se puede almacenar en congeladores ultrafríos durante seis meses.

El dilema de una inversión

En Carolina del Norte, se alentó a los sitios de envío de vacunas a tener acceso a congeladores ultrafríos, expresó Chris Ohl, profesor de enfermedades infecciosas en Wake Forest Baptist Health en Winston-Salem. “Sin él, no seremos capaces de tener un programa de vacunas”, dijo. No solo ayudan con la inyección de Pfizer, sino que los congeladores ultrafríos también son un activo para distribuir la vacuna COVID-19 de Moderna, que debe almacenarse a -20 C. Aunque muchos congeladores médicos y farmacéuticos enfrían lo suficiente, un congelador ultrafrío ampliará la disponibilidad de almacenamiento en frío para aquellos que no tienen acceso a uno.

El departamento de salud de Carolina del Norte sostuvo que el almacenamiento ultrafrío no era un requisito para ser un proveedor de vacunas, pero que el gobierno federal aconsejó a los estados que identificaran dichos sitios para las primeras vacunas distribuidas.

En Hamilton, Montana, una ciudad con aproximadamente 4.900 habitantes, Rocky Mountain Laboratories planea contribuir con sus congeladores ultrafríos para el almacenamiento de la vacuna COVID-19. “Hay una gran cantidad de ciudades de nuestro tamaño y más grandes que no tienen a Rocky Mountain Labs”, dijo Marshall Bloom, director asociado de gestión científica en el laboratorio, que forma parte del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. “Será un desafío para estas ciudades cumplir con esos requisitos”, añadió.

Dado el importante valor de los congeladores ultrafríos, muchas personas de la salud están desconcertadas por la recomendación de los CDC en contra de comprarlos. "Muchos de los comentarios del departamento de salud y del estado han sido que no hay que comprar. Eso para mí es un poco arriesgado ", indicó Cameron Wolfe, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital de la Universidad de Duke.

Sería un gran desembolso para todo el sistema de salud del país

Otros señalan que, al principio, habrá un suministro limitado de la vacuna Pfizer COVID-19 y que muchos otros candidatos en proceso no requieren almacenamiento ultrafrío. “Si usted es uno de esos proveedores en un estado o un área donde no es un punto caliente y no tiene una población de alto riesgo, probablemente no sea una buena idea que invierta en el congelador”,aseguró Behlim de Vizient. Los CDC han enfatizado que la mayoría de las vacunas no requerirán soporte de cadena de ultra frío. “Suponiendo que todo vaya bien, habrá más vacunas disponibles y productos que se pueden manipular en los sitios de inmunización de rutina en todo Estados Unidos”, afirmó Jay Butler, subdirector de enfermedades infecciosas de los CDC, durante una conferencia de prensa el mes pasado.

El almacenamiento de vacunas también es un problema menor si no hay muchas vacunas en distribución. “En la primera fase de distribución de la vacuna, OWS [Operation Warp Speed] anticipa tener un suministro limitado de vacunas COVID-19 para distribuir, lo que debería aliviar la preocupación inicial sobre el posible almacenamiento a largo plazo de las dosis de la vacuna”, dijo un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Las vacunas se enviarán a lugares donde puedan ser administradas rápidamente, lo que significa que no será necesario almacenarlas, y las que estén en riesgo de vencimiento se redirigirán a sitios con mayor demanda.

Además, los congeladores ultrafríos son caros. “Sería un gran desembolso para todo el sistema de salud del país”, aseguró Ohl en Wake Forest. Sin una dirección clara sobre quién debería invertir en estos congeladores, los estados y hospitales se han defendido por sí mismos, con resultados variables. Dakota del Norte ha optado por comprar cuatro congeladores y nueve congeladores portátiles por 100.000 dólares, mientras que en Pensilvania, Cindy Findley, directora de la división de inmunización en el Departamento de Salud, dijo que el estado eligió seguir los consejos de los CDC y no comprar sus propias unidades.

Pero el sistema de salud Jefferson Health en Filadelfia decidió alquilar congeladores. “No quería quedarme atrapado en una situación en la que los productos estaban disponibles, pero no podíamos recibirlos porque no podemos almacenarlos”, explicó Brian Swift, director de farmacia del sistema. “Eso sería una tragedia en lo que a mí respecta”.

“Un baile perfectamente coreografiado”

Dejando a un lado la vacuna de Pfizer, los congeladores ultrafríos solo son útiles para la investigación, lo que significa que son compras más atractivas para los centros médicos académicos, que tienden a tener su sede en las ciudades.

“Obviamente, las personas que tienen más dinero y mejor acceso a la cadena de suministro están comprando congeladores”, dijo Size, de la Cooperativa de Salud Rural de Wisconsin. “En lugar de un plan nacional cohesivo, hemos creado el tener contra el no tener, el estado contra el estado”.

La distribución de la vacuna COVID-19 será una hazaña compleja incluso con congeladores ultrafríos. “Las condiciones de almacenamiento ultra bajas no tienen precedentes que para tener éxito tiene que ser un baile perfectamente orquestado y coreografiado”, manifestó Saha de Premier.

La administración de las vacunas es tan urgente que el Hospital de la Universidad de Duke hará que las personas viajen a sitios con congeladores ultrafríos para recibir sus vacunas, dijo Wolfe. Para aquellos que no pueden viajar, como los residentes de hogares de ancianos, el plan es obtener el consentimiento por adelantado para que las personas estén listas para recibir las vacunas a su llegada, añadió.

Nuestros hospitales rurales están al final de una cadena de suministro

La división entre las áreas urbanas y rurales no es absoluta: Sanford Health, el sistema de atención médica rural sin fines de lucro más grande del país, optó por comprar seis congeladores de -80 C, una decisión impulsada en parte por la pandemia que llevó a muchos de sus hospitales casi al límite.

“Todo esto está sucediendo en un momento en que nuestro volumen en hospitales está aumentando a un punto alto”, dijo Jesse Breidenbach, director ejecutivo senior de servicios de apoyo farmacéutico en Sanford Health, con sedes en Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota y Iowa, todos estados entre los más afectados del país. Cuando las unidades de cuidados intensivos estén llenas y el personal agotado, es posible que los hospitales no tengan los recursos para responder a una llegada de último minuto de vacunas de rápida descomposición a tiempo.

Tener congeladores “nos permite planificar nuestra estrategia para hacerlo en nuestros términos en lugar de tener que responder de inmediato cuando llega el envío”, agregó Breidenbach.

Es el salvaje oeste de la cadena de suministro; no es así como se lucha contra una pandemia

Los congeladores ultrafríos también parecen mucho más simples que depender del hielo seco, que debe almacenarse y manipularse con cuidado. "Puedes quemarte los dedos si tocas esas cosas sin la protección adecuada. Es un aditivo de empaque complicado que viene con su propio conjunto de riesgos ", dijo Swift de Jefferson. El hielo seco tiene su regulación: se considera peligroso cuando se envía por aire o agua, pero no si se conduce, por lo que la mayoría del hielo seco en los Estados Unidos proviene de proveedores locales, en lugar de nacionales. Behlim dijo que Vizient anticipa una escasez de hielo seco en algunas áreas rurales.

Si a los CDC les preocupaba la escasez de congeladores ultrafríos, todavía no ha sucedido. Una empresa, Helmer, alcanzó su capacidad y ahora no puede entregar nuevos congeladores hasta marzo, pero, en su mayor parte, los proveedores están entregando congeladores ultrafríos en dos a seis semanas, indicó Behlim. Sin embargo, al igual que con las vacunas, la distribución de congeladores ultrafríos ni siquiera se encuentra en todo el país. Un hospital local de Wisconsin investigó la posibilidad de adquirir congeladores, expresó Size, pero le dijeron que la entrega demoraría de dos a tres meses. Los hospitales más grandes con presupuestos para compras múltiples son prioridad, agregó.

“Es otro buen ejemplo de cómo todos nuestros hospitales rurales están al final de una cadena de suministro con menos apalancamiento para realizar compras importantes”, dijo. “Es el salvaje oeste de la cadena de suministro; no es así como se lucha contra una pandemia”, finalizó.

