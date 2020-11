Poner el cuerpo para detener la pandemia: 3 voluntarios que se aplicaron las vacunas de Oxford-AstraZeneca, Pfizer y Sputnik V

Infobae dialogó con distintos voluntarios que ya se aplicaron las dosis que se requieren para las vacunas que están en curso REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Photo

Mientras los laboratorios disputan una carrera para la obtención de una vacuna que neutralice el virus SARS-CoV-2, actualmente son varias las que se encaminan en la Fase III y necesitan de la aprobación de los distintos entes que autorizan la utilización de las mismas. Los ensayos de esta etapa son el último paso crítico necesario para que las vacunas se prueben a gran escala en seres humanos antes de que sean aprobadas para su distribución. Y para eso se requieren voluntarios, personas que pongan el cuerpo para lograr un desarrollo seguro y eficaz para inocular a la población y poner fin a esta crisis.

Los ensayos, que tienen cada uno decenas de miles de participantes, son doble ciego, lo que significa que la mitad de ellos recibe una solución salina u otro placebo y los pacientes no saben qué tratamiento está recibiendo cada uno.

Infobae dialogó con distintos voluntarios que ya se aplicaron las dosis que se requieren para las vacunas que están en curso.

María Isable Sánchez - Locutora, periodista y escritora

María Isabel Sánchez, reconocida locutora de amplia trayectoria, se ofreció como voluntaria de la desarrollada por Pfizer: “En principio pensé que todos teníamos que tratar de hacer algo por esta situación tan complicada y aportar nuestro granito en algo y pensaba la manera en la que yo lo podía hacer. Cuando entrevistamos al doctor Fernando Polack, director de Infant, contó que iban a necesitar muchos voluntarios y en ese momento se me ocurrió decirle que yo iba a ser voluntaria hasta que finalmente me llamaron”.

Además, señala: “Quería ayudar porque soy una persona sana, soy apta para la prueba de la vacuna porque no tengo ninguna complicación de salud. En ese momento se pedía solamente personas que no tuvieran comorbilidades y yo era apta para eso. En la primera dosis solamente tuve una inflamación en el brazo, que me duró un día y medio".

Si bien durante los próximos dos años se realizará un testeo permanente, desde análisis de sangre y pruebas de embarazo, confía en la vacuna alemana que lleva adelante el laboratorio Bion Tech. En la actualidad 8000 personas ya se colocaron la vacuna en un rango de edades desde los 16 años y sin límite de edad. Pero no todos los casos son iguales.

Fernando Rodríguez

Fernando Rodríguez, de nacionalidad colombiana, tomó la decisión de aplicarse la Sputnik V. “A la primera dosis me la colocaron el día 15 de octubre y la segunda el 5 de noviembre”, dice Fernando, quien hasta el momento no ha sentido ningún síntoma desde que tomó la decisión de colocársela. En los primeros días de diciembre, conocerá los resultados de sangre para saber si desarrolló anticuerpos o no, haciendo la salvedad de que ningún integrante de la familia ha cursado la enfermedad.

“El Ministerio de Salud convocó para la vacunación de la Sputnik V, y decidí inscribirme y me convocaron”. Así, el 2 de diciembre sabrá si padeció de COVID-19 y constatará si estuvo contagiado. “Confío 100% en el desarrollo de la vacuna a pesar de tener compañeros que accedieron a colocársela y presentaron cuadros de fiebre con más de 38 grados”.

Joan Pons Laplana - Enfermero español y voluntario de la vacuna contra el SARS-CoV-2

Joan Pons Laplana es un enfermero español que se puso a disposición para saber si la vacuna contra el COVID-19 funciona o no, en este caso, la de AstraZeneca y Oxford. “Por mi amor a la humanidad y por la esperanza en la que la gente nos está dando, pues he decidido hacerme voluntario, porque hay que acabar con este virus. Hay que vencerlo y poder mirar al 2021 con ilusión y esperanza”, asevera.

“Este es un momento crucial. Aquí en Europa la incidencia ha bajado pero la gente se ha confiado y ya tenemos la segunda ola. Está pasando en Inglaterra, China, España y no quiero que haya una segunda ola en Sudamérica”, afirma el español radicado en Sheffield.

Ahora solo resta esperar la aprobación de los distintos organismos para que este disponible en el mercado y pueda ser aplicada masivamente a toda la población priorizando a las poblaciones más vulnerables. La seguridad y la eficacia son determinantes en las distintas variantes de todas las pruebas que se están practicando en el desarrollo de los proyectos de vacunas posibles, ya que son 11 las que están en fase III. En el primer trimestre del próximo año se espera poder tener acceso al fármaco contra el CODID-19.

