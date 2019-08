En 2007 el museo inglés decidió realizar una publicación sobre esta curiosa figura, para lo que realizaron un exhaustivo estudio técnico que incluyó numerosas radiografías. El estudio reveló tantos secretos que el gato acabó ocupando un lugar de honor en la exposición "Divine Cat: Speaking to the Gods in Ancient Egypt" ("El gato divino: hablando con los dioses en el Antiguo Egipto").