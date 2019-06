"Varios sitios web educativos -escriben los autores-, como The Planets and Space Dictionary, publican las distancias que han entre cada par de planetas, y todos muestran que Venus es el más cercano a la Tierra como promedio. Pero todos están equivocados. Incluso la literatura de la NASA nos dice que Venus es 'nuestro vecino planetrio más cercano', lo cual es cierto solo si estamos hablando de qué planeta tiene la aproximación más cercana a la Tierra, pero no si queremos saber cuál es el planeta que, como promedio, está más cerca de nosotros", aseguran en el estudio.