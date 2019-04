Las razones por las que los fármacos no funcionan igual al principio del tratamiento que después de algunos años no son las mismas para cada caso. En algunos, la medicina tiene problemas para absorberse debido a que el intestino y el estómago trabajan igual de lento que las extremidades. En otros, la cantidad de levodopa no se absorbe totalmente, a veces compite por transportadores para llegar al sistema nervioso central.