En 1975 Wallace S. Broecker tituló un estudio "Climate Change: are we on the brink of a pronounced global warming?" ("Cambio climático: ¿Estamos al borde de un calentamiento global pronunciado?"). El trabajo, que alertaba sobre el efecto que podría tener el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera, utilizó por primera vez la expresión que, cuatro décadas más tarde, es de uso común.