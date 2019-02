Tanto Miami como South Beach presentan construcciones de alta densidad en franjas de tierra planas y arenosas. Las constructoras se empeñan en construir en áreas propensas a las inundaciones. Y aunque la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para exigir que las agentes inmobiliarios divulguen los riesgos de inundación, el Senado no lo ha revisado, y persiste una cultura de "no divulgación sistemática y fraudulenta" en las áreas de alto riesgo, así lo explicó el diario británico The Guardian.