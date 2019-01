La última cuestión que plantea Tell Your Children: The Truth About Marijuana, Mental Illness, and Violence es si el cannabis es una droga de iniciación a otras. Una posibilidad indicaría que activa ciertos circuitos neurológicos que facilitarían el comienzo de adicciones más graves. La segunda posibilidad indicaría que constituye una alternativa más segura: si se puede controlar el dolor, por ejemplo, con marihuana, no harán falta los opioides.