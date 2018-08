El segundo día, cuando ya había comprendido los elementos esenciales ("formación del predicado, cómo cuantificar, la negación, los pronombres, los números, las calificaciones"; también "verbos de supervivencia como necesitar, comer, ver, beber, querer, caminar, comprar y enfermarse") del idioma desconocido, buscó un guía. Pero no se adaptó fácilmente a la ayuda: "Por favor no me digas si el verbo es regular o no. Quiero que mi cerebro haga el trabajo de clasificar", le dijo una tarde.