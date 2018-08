La neurocientífica Maryanne Wolf ama la literatura. Leyó con avidez toda su vida y escribió varios libros entre ellos, Proust and the Squid (Proust y el calamar), en el cual analizó cómo, aunque la especie no nació programada para leer, el ser humano inventó la lectura porque el cerebro se reorganiza a sí mismo para aprender cosas nuevas. Por eso le llamó la atención que hace poco, mientras leía El juego de los abalorios, de Hermann Hesse, se sintiera aburrida.