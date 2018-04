"Recibo más mensajes después del premio Nobel, pero mi dedicación es la misma de siempre. Nada cambió. Seguiría investigando los relojes biológicos aunque no me hubieran dado el premio. El Nobel no cambió mi pasión por seguir aprendiendo más", le dijo a Infobae, después de dar una conferencia en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.