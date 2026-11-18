La presidenta de México y Donald Trump se reúnen hoy en China. (Infobae México | Jovani Pérez)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este miércoles con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, en Shenzhen, China.

La mandataria mexicana llegó primero al Hotel The Langham en Shenzhen, sede del encuentro. Trump arribó después al mismo lugar, a las 5:56 de la tarde, con un fuerte dispositivo de seguridad. Antes de las siete de la noche la mandataria mexicana se retiró del lugar, sin emitir opiniones a la prensa.

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El encuentro se dio después de días de incertidumbre sobre si habría o no una bilateral entre ambos. Horas antes de la cita, la propia Sheinbaum había adelantado a medios: “Va a ser una reunión breve, y evidentemente, pues vamos a tratar el tema del Tratado y cómo vamos avanzando en las negociaciones, entre otras cosas”. A la reunión la acompañan el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el canciller, Roberto Velasco.

Una caravana de vehículos, que se cree transportaba al presidente estadounidense Donald Trump, llega al hotel Langham durante su visita a China para asistir a la Reunión de Líderes Económicos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el 18 de noviembre de 2026. REUTERS/Edgar Su

Sobre si el encuentro tendría carácter bilateral, la presidenta dejó la decisión en manos de su homólogo: “Si es interés del presidente Trump, vamos a hablar de ello, pero esencialmente... va a ser una reunión breve y pues, un poco de resumir en qué vamos con los temas comerciales”.

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Después del encuentro, Sheinbaum asiste a la cena de jefes de Estado ofrecida en el marco de la cumbre.

Sheinbaum visitó un hospital inteligente y se reunió con el presidente de Vietnam

Claudia Sheinbaum visita hospital en China. (Captura de pantalla)

Previo a su encuentro con el mandatario estadounidense, Claudia Sheinbaum recorrió un hospital de 1,500 pacientes que combina atención médica especializada con inteligencia artificial.

“Es un hospital de mil quinientos pacientes que son atendidos de una manera, además de humana, con los médicos especialistas, también utilizando la inteligencia artificial y los mejores equipos. Muy, muy impresionante”, declaró a su salida.

La presidenta destacó la capacidad del centro para identificar enfermedades mediante inteligencia artificial, usada como apoyo tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. También llamó la atención el uso de robots para trasladar análisis de sangre y medicamentos entre distintas áreas del hospital.

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Sheinbaum señaló que el sistema chino de salud es similar al mexicano, con atención primaria, secundaria y terciaria, aunque calificó como “extraordinaria” la capacidad de atención del centro visitado. “Sí queremos llevarlo a México”, afirmó, tras acordar con el embajador de China en México, quien la acompaña en la gira, y con médicos del hospital establecer una relación para incorporar estos avances científicos al país.

(@Claudiashein)

Momentos antes, Sheinbaum sostuvo una reunión bilateral con el presidente de Vietnam, Tô Lâm, en el hotel donde se hospeda en Shenzhen, en la que abordaron comercio y la organización de la APEC 2028, cumbre que México será sede. La próxima edición del foro, en 2027, se realizará en territorio vietnamita, lo que convirtió el encuentro en un primer acercamiento de cara al relevo entre ambos países.

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Vietnam ocupa el cuarto lugar entre los países de los que México importa, de acuerdo con datos del INEGI hasta julio de 2026, mientras que México se ubica en la posición 43 en exportaciones hacia ese país, un desequilibrio que marca la relación comercial bilateral. México es, a su vez, el principal socio comercial de Vietnam en América Latina.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, difundió detalles del encuentro en su cuenta de X: “Como parte de sus reuniones bilaterales, la presidenta Claudia Sheinbaum dialogó con Tô Lâm, presidente de Vietnam, en Shenzhen, China, en el marco de la APEC, a fin de reafirmar los vínculos de colaboración e impulsar el crecimiento de ambos países”. A la reunión acudieron las titulares de Turismo, Ciencia y Tecnología, y Medio Ambiente y Energía, además de los secretarios de Economía, Salud y Relaciones Exteriores.

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La reunión con Xi Jinping y la invitación a la APEC 2028

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro bilateral con el mandatario Xi Jinping en Shenzhen. (Gobierno de México)

En la víspera, Sheinbaum también se reunió con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con quien acordó ampliar las relaciones bilaterales, en un escenario donde ambos países mantienen tensiones comerciales con Washington en el marco de la renovación pendiente del T-MEC.

De igual forma, sostuvo su primera reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, en la que lo invitó a visitar México en 2028 y planteó que la relación bilateral “representa una nueva era”. Según relató la propia presidenta en conferencia de prensa, conversaron sobre cooperación científica y académica, temas ambientales, agricultura y salud, con énfasis en los hospitales inteligentes que China desarrolla con inteligencia artificial.

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@Claudiashein

Sheinbaum detalló que China participa en el desarrollo de trenes que se construyen actualmente en México y que ambos gobiernos buscan aumentar las exportaciones mexicanas hacia el mercado chino, “desde el aguacate hasta el tequila”. Mencionó además que en 2027 se cumplen 55 años de relación diplomática entre ambos países y reveló que pidió a Xi un panda para el Zoológico de Chapultepec como parte de ese vínculo.

Horas antes de esa reunión, la presidenta presentó el Plan México ante más de mil empresarios reunidos en el APEC CEO Summit, donde expuso su estrategia de inversión en infraestructura y defendió que el desarrollo debe centrarse en las personas y no solo en atraer inversiones a cualquier costo.

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La reunión de líderes de las 21 economías de la APEC, que comenzó el miércoles en Shenzhen bajo la presidencia de China, concluye este jueves.