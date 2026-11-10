Se viene un nuevo “bencinazo” en Chile y camioneros se manifiestan en todo el país

Las movilizaciones tienen carácter indefinido y afectan arterias estratégicas del país como las rutas 5 y 68.

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Este jueves las bencinas y el diésel tendrán una sexta alza consecutiva de $40 (USD 0,04), razón por la cuál el presidente José Antonio Kast informó que ingresará al Congreso un proyecto de ley con discusión inmediata que buscará establecer un límite de $20 (USD 0,02) por litro, para las variaciones que se produzcan durante los próximos 90 días.

El anuncio se produjo este lunes después de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipara que el Gobierno estaba trabajando para que el próximo ajuste se ubicara en el mínimo técnico permitido por la legislación vigente y el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

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Tras participar en el Comité Político Ampliado en La Moneda, Kast volvió a poner énfasis en los recursos públicos comprometidos para enfrentar esta situación. Según cifras entregadas por el Ejecutivo, entre agosto y octubre se han destinado cerca de $1,1 billones (USD 1.122.271.503) a contener el precio de los combustibles. De ese total, aproximadamente $860 mil millones (USD 876.246.460) corresponden a medidas relacionadas con el diésel.

La principal apuesta del Gobierno está puesta en lo que ocurra durante los próximos tres meses. Para ello, el jefe de Estado aseguró que existe respaldo de los partidos políticos y los jefes de bancada para acelerar la tramitación de esta iniciativa que permita moderar los incrementos.

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“Ojalá se pueda tramitar esta semana para que cualquier alza que venga en los próximos 90 días no supere el techo de $20 tanto en bencinas como diésel (...) Es un esfuerzo fiscal muy importante, pero va a garantizar una estabilidad para los transportistas, para las familias en Chile”, señaló el mandatario.

El presidente Kast anunció un proyecto para contener futuras alzas.

Camioneros bloquean rutas en todo el país

El anuncio llegó en medio de un escenario de creciente tensión en las carreteras, pues distintas organizaciones de transportistas comenzaron a movilizarse durante la noche tanto en el norte como en el sur, manifestaciones que este martes se extendieron a otros puntos bloqueando importantes rutas del país.

El reclamo apunta tanto al precio del diésel como al costo de los peajes, dos factores que, según los movilizados, están golpeando directamente la rentabilidad de la actividad.

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Aunque las principales confederaciones del transporte de carga han sostenido conversaciones con el Ejecutivo, las organizaciones independientes consideran que las gestiones realizadas hasta ahora no han entregado soluciones suficientes para enfrentar el aumento de sus gastos operacionales.

La preocupación se concentra especialmente en los pequeños y medianos transportistas, quienes aseguran tener cada vez menos margen para absorber nuevos incrementos sin trasladarlos al valor de sus servicios.

De acuerdo a las agrupaciones convocantes, las movilizaciones tienen carácter indefinido y a esta hora afectan arterias estratégicas de la conectividad nacional, entre ellas las rutas 5 y 68.