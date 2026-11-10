México

El Museo de Historia Natural tendrá noche de estrellas con música y danza gratis: cuándo y a qué hora será

El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental abrirá sus puertas a una velada gratuita que combinará observación con telescopios, experimentos, charlas, música y danza para acercar la ciencia y el cielo nocturno a visitantes de todas las edades

Adultos y niños miran por telescopios apoyados en trípodes en un patio bajo una pérgola de madera y un cielo nocturno estrellado.
El evento reunirá en un mismo espacio actividades de divulgación científica y expresiones artísticas bajo el cielo nocturno del Bosque de Chapultepec (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental (MHNCA) celebrará una nueva edición de la Noche de las Estrellas el sábado 14 de noviembre de 2026, según informó la institución en sus redes sociales.

La jornada combinará observación astronómica con telescopios, talleres, charlas, demostraciones científicas, música y danza, en una propuesta pensada para toda la familia.

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El evento reunirá en un mismo espacio actividades de divulgación científica y expresiones artísticas bajo el cielo nocturno del Bosque de Chapultepec. La entrada es completamente gratuita y se extenderá durante tres horas y media, desde las seis de la tarde hasta las 21:30 horas, con cupo abierto para público general.

La propuesta se enmarca dentro del programa nacional Noche de las Estrellas, que organiza actividades simultáneas de astronomía en distintos puntos del país y cuenta con el respaldo del Comité Nacional de la Noche de las Estrellas.

Un guía del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental recorre las instalaciones y presenta la agenda de eventos para el mes de noviembre. (Instagram)

Fecha, lugar y horario de la actividad

El museo confirmó que la cita es el sábado 14 de noviembre de 2026, con un horario de 18:00 a 21:30 horas.

La sede será el propio Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. El acceso será libre y sin costo para todas las edades.

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Entre las actividades anunciadas por el museo se encuentran:

  • Observación con telescopios
  • Talleres y experimentos
  • Charlas de divulgación
  • Música
  • Danza
  • Demostraciones científicas

La organización invitó a asistir en compañía de familia y amigos para disfrutar de lo que describió como una velada en la que “la naturaleza, la ciencia y los astros se fusionan”.

El museo detalló que la observación se realizará mediante telescopios dispuestos en distintos puntos del recinto, acompañada de charlas a cargo de especialistas y talleres con experimentos pensados para distintas edades.

A esto se suman las demostraciones científicas y las presentaciones de música y danza, que se desarrollarán de forma paralela durante las tres horas y media que dura el evento.

Cartel con fondo espacial, una galaxia espiral, un haz multicolor y textos sobre el evento Noche de las Estrellas con logotipos institucionales
Un cartel del Comité Nacional de la Noche de las Estrellas anuncia actividades de divulgación científica en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de Ciudad de México. (Museo de Historia Natural y Cultura ambiental/Instagram)

Qué conmemora esta edición de la Noche de las Estrellas

El material de difusión del museo señala que esta edición coincide con varios aniversarios relacionados con la astronomía y la ciencia.

Se cumplen 75 años del descubrimiento de la radiación de 21 centímetros del hidrógeno, un hallazgo que permitió a los astrónomos detectar y mapear el gas de hidrógeno en el espacio mediante ondas de radio.

También se conmemoran 115 años del nacimiento de Paris Pismis, astrónoma mencionada en la difusión del evento.

A estas efemérides se suma el 20º aniversario de la definición de planeta establecida por la Unión Astronómica Internacional (IAU), así como 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia, ambos datos incluidos en el material del Comité Nacional de la Noche de las Estrellas.

Maqueta esférica del planeta Tierra, paneles informativos redondos en una pared oscura y una semiesfera iluminada al fondo en una sala de museo
Una sala del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental expone maquetas de planetas y paneles educativos sobre el origen de la Tierra. (Museo de Historia Natural y Cultura ambiental/Instagram)

Instituciones que respaldan la Noche de las Estrellas

La organización del evento involucra a distintas instituciones públicas y privadas vinculadas con la ciencia y la cultura.

Entre los organismos mencionados en la difusión del museo figuran la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y su Instituto de Radioastronomía y Astrofísica.

También aparecen la firma Celestron, dedicada a la fabricación de telescopios, la Alianza Francesa de México y el espacio cultural Obsidiana, además de otras organizaciones que forman parte del Comité Nacional de la Noche de las Estrellas.

La participación conjunta de estas instituciones responde al carácter nacional del programa Noche de las Estrellas, que coordina actividades de divulgación astronómica en sedes de todo el país durante la misma fecha.

Vista aérea de estructuras semiesféricas de colores azul, fucsia y turquesa con figuras geométricas, rodeadas de vegetación y senderos
Una toma aérea registra las cúpulas decoradas del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, ubicado en la avenida de los Compositores. (Museo de Historia Natural y Cultura ambiental/Instagram)

Cómo llegar al Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental

El museo se ubica en avenida de los Compositores s/n, dentro de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de acuerdo con la información publicada por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).

Existen varias alternativas de transporte público para llegar hasta la sede. Desde la estación Metro Chapultepec, de la Línea 1, se puede abordar la Ruta 24 con dirección a Panteón Dolores; el recorrido pasa frente al museo.

Letras volumétricas con el nombre del museo sobre un muro gris, bajo un techo de vigas de madera y metal, con un cartel informativo detrás
Otra opción es partir desde Metro Constituyentes, de la Línea 7. Desde ahí es posible tomar el Ecobús Ruta 34-A o la combi Ruta 24 hasta la parada General José María Mendívil (Museo de Historia Natural y Cultura ambiental/Instagram)

Otra opción es partir desde Metro Constituyentes, de la Línea 7. Desde ahí es posible tomar el Ecobús Ruta 34-A o la combi Ruta 24 hasta la parada General José María Mendívil. También existe la alternativa de usar el Cablebús hasta la estación Panteón Dolores y continuar caminando unos minutos hasta el recinto.

Quienes partan desde Metro Observatorio, también de la Línea 1, pueden tomar la Ruta 47 con dirección al Hospital de Perinatología, que tiene parada identificada como “Museo de Historia Natural”.

Para quienes se trasladen en automóvil, el acceso es por el Circuito Correr es Salud, sobre avenida de los Compositores, dentro del Bosque de Chapultepec. En las inmediaciones del museo hay estacionamientos disponibles para los visitantes.

El recinto forma parte de un conjunto de espacios públicos dentro de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, área a la que también se puede acceder caminando desde distintos puntos del parque para quienes ya se encuentren dentro de sus instalaciones antes del horario de inicio del evento.

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