Claudia Sheinbaum se reunirá con Xi Jinping en APEC: espera conversar con Donald Trump durante su visita a China

Claudia Sheinbaum y Xi Jinping Crédito: Presidencia de México

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum confirmó que se reunirá con su homólogo Xi Jinping durante su visita en China por el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).

“Sí va a haber una reunión bilateral con el Gobierno de China, con el presidente de China, con secretarios del Gobierno de China y el Gobierno de México”, afirmó en la mañanera del pueblo de este 5 de noviembre en Palacio Nacional.

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Sheinbaum prevé reunión con Donald Trump en China

Durante su intervención de este jueves la mandataria mexicana declaró que hasta el momento el presidente de EEUU, Donald Trump, no ha confirmado su participación en el evento internacional, pero de asistir buscará un encuentro bilateral para hablar de diversos temas que involucran a ambas naciones.

“Todavía no tenemos la certeza que el presidente Trump vaya a ir. Si va, por supuesto, nos interesa reunirnos con él, y ya dependerá de cuánto tiempo está allá, pero todavía no hay la confirmación de que él va a ir a esta reunión”, dijo.