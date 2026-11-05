España

La inscripción en el registro civil de una niña en Portugal destapa la presunta venta de seis menores en España: detienen a la madre y a otros cinco implicados

Los arrestados están acusados de forma provisional de tráfico de menores, grupo criminal organizado, abandono de menores, simulación de delito y tenencia ilícita de armas

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional (Europa Press)
Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional (Europa Press)
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Una solicitud de filiación remitida desde Portugal por una niña de un año ha abierto una investigación que ha derivado en el hallazgo de seis menores presuntamente vendidos en España. Una de las personas implicadas en esta red habría sido la madre de los niños, además de otros cinco implicados. Según la información transmitida por la Policía Nacional a EFE, las pesquisas comenzaron en abril, cuando las autoridades españolas recibieron la petición de las autoridades lusas.

La investigación ha contado con la participación de unidades de la Policía Nacional, la Policía Judicial, la Guardia Civil y la Guardia Nacional Republicana de Portugal. Además, los arrestados, tres hombres y tres mujeres de entre 31 y 59 años, están acusados de forma provisional de tráfico de menores, grupo criminal organizado, abandono de menores, simulación de delito y tenencia ilícita de armas. Todos cuentan con antecedentes policiales y pasarán a disposición judicial.

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Los menores han sido localizados en Badajoz, Montijo y Linares

Durante las diligencias para esclarecer la filiación de la niña localizada en Portugal, los investigadores identificaron a sus progenitores y comprobaron que la madre tenía otros cuatro hijos menores de edad. También constataron la existencia de una sexta hija, tutelada por las autoridades portuguesas, que presuntamente habría sido vendida con anterioridad.

Vehículo de de la Policía Nacional en el centro de Granada. (Europa Press)
Vehículo de de la Policía Nacional en el centro de Granada. (Europa Press)

El operativo ha permitido localizar a los seis niños, de entre uno y 11 años. Dos menores, de uno y tres años, permanecen bajo la tutela de la administración portuguesa. Otros dos están tutelados por la Junta de Extremadura. Los dos restantes viven con familiares o personas de su entorno. Los menores fueron localizados en distintos puntos de Badajoz, la localidad pacense de Montijo y Linares, en Jaén.

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Al conocer la identidad de los implicados en la red y la ubicación de los menores, los agentes desplegaron dos dispositivos simultáneos en Montijo y Badajoz, que permitieron detener a cinco de los sospechosos. La principal investigada, la madre de los menores, fue arrestada en Montijo junto a su actual pareja. En Badajoz fueron detenidas dos mujeres y un hombre. La sexta detención se produjo en Linares, donde fue arrestado un hombre con el que reside uno de los niños.

Durante los registros, los agentes intervinieron documentación española y portuguesa. También hallaron una escopeta de caza sustraída en Almendralejo, otra escopeta con el número de serie borrado, un machete de grandes dimensiones y munición de varios calibres. Por el momento, la investigación continúa abierta para determinar cómo operaban las personas implicadas en la presunta compraventa de los menores.

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