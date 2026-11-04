América Latina

Kast abordó con el papa León XIV la crisis de natalidad, la migración y los desafíos por la paz mundial

El mandatario chileno volverá a Madrid para ser parte de la Cumbre Iberoamericana

El presidente Kast abordó con el papa León XIV la crisis de natalidad, la migración y los desafíos por la paz mundial
El mandatario le regaló al pontífice una imagen de la Virgen del Carmen, un libro de un cura benedictino chileno y una caja de vinos nacionales.
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La agenda internacional del presidente José Antonio Kast tuvo esta jornada una parada en el corazón del Vaticano. El mandatario chileno llegó hasta la Santa Sede para sostener una audiencia con el papa León XIV, instancia en la que ambos intercambiaron puntos de vista sobre algunos de los principales desafíos que enfrenta el mundo, entre ellos los conflictos internacionales, la caída de la natalidad y los fenómenos migratorios.

Una vez finalizado el encuentro, Kast entregó sus impresiones desde la Plaza de San Pedro y destacó la cercanía que el pontífice mantiene con Chile. “Ha sido una muy buena reunión (...) El Santo Padre nos ha manifestado su cariño y aprecio por Chile, país que conoce muy bien”, señaló el jefe de Estado, recordando que León XIV visitó en reiteradas ocasiones territorio nacional durante su período como superior de los agustinos.

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Entre los asuntos que marcaron la conversación estuvo la inquietud del Papa por el escenario de paz internacional y los cambios que experimenta la sociedad. Según explicó Kast, el pontífice también puso especial atención en la importancia de la familia y en la disminución de los nacimientos, una realidad que comienza a generar preocupación en distintos países. En ese contexto, el mandatario sostuvo que la natalidad es un desafío “que está siendo cada vez más difícil en las distintas naciones”.

El presidente Kast abordó con el papa León XIV la crisis de natalidad, la migración y los desafíos por la paz mundial
Kast señaló que el Santo Padre envió "muchas bendiciones" a Chile.

Los regalos al Santo Padre

La audiencia también estuvo acompañada de una serie de obsequios que el presidente chileno llevó especialmente para León XIV. El principal fue una imagen de la Virgen del Carmen, patrona de Chile, cuyo centenario se celebra durante este año.

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La figura religiosa tiene una historia que cruza distintos países y épocas. Su fabricación se remonta a España, aunque posteriormente pasó a formar parte de un convento de religiosas francesas en Argentina. Está confeccionada con una antigua técnica de pasta de madera que actualmente se encuentra en desuso y posee ojos de cristal alemán, un material cuya producción dejó de realizarse después de la Segunda Guerra Mundial. La pieza fue sometida a trabajos de restauración por parte del equipo de Patrimonio de La Moneda.

El mandatario complementó los presentes con el libro “La Edad Media en Chile”, del monje benedictino Gabriel Guarda, publicación que profundiza en el desarrollo histórico de la Iglesia católica en el país. A ello agregó una caja de vinos chilenos como muestra de productos nacionales.

La actividad presidencial no terminó con la audiencia papal. Posteriormente, Kast sostuvo una reunión con Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, encuentro en el que se revisaron los vínculos diplomáticos y el papel que desempeña la Iglesia en la sociedad chilena.

A través de una declaración oficial, la Santa Sede entregó detalles de la conversación y destacó la relación entre ambas partes.

“Durante las cordiales conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado, se destacaron las buenas relaciones existentes entre la Santa Sede y Chile y se hizo referencia a la importante contribución de la Iglesia católica a la vida social del país, así como a la vida espiritual, a través de la religiosidad popular”, indicó el comunicado.

Tras completar sus actividades en Italia, el presidente chileno continuará su recorrido europeo con destino a España, donde tiene contemplado participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, que se desarrolla en Madrid.

Kast inició su visita a Italia el martes, jornada en la que sostuvo encuentros con dos de las principales autoridades institucionales del país: la primera ministra Giorgia Meloni y el presidente Sergio Mattarella.

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