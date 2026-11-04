Habló la hermana de la niñera colombiana que murió en el accidente de una avioneta en Florida: “Que se haga justicia si falló algo”

Ana María Ramírez Cetina, una colombiana de 23 años nacida en Bogotá, murió en el accidente de un avión privado Learjet 60 que se precipitó el domingo 1 de noviembre en el condado de Palm Beach, Florida - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

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Una joven colombiana de 23 años figura entre las nueve víctimas del accidente de un avión privado Learjet 60 que se precipitó el domingo 1 de noviembre de 2026 en el condado de Palm Beach, Florida, Estados Unidos. Se trata de Ana María Ramírez Cetina, nacida en Bogotá y residente en Colorado, que trabajaba como niñera de los hijos de Adam Robinson y Helen Sharp, también fallecidos en el siniestro.

La identidad de la joven fue difundida por el periodista Steven Liévano, mientras las autoridades estadounidenses aún no habían publicado una lista oficial completa de las víctimas.

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Angie Alejandra Ramírez Cetina, hermana de Ana María, pidió que se esclarezcan las versiones que han circulado tras el accidente.

En diálogo con Noticias Caracol, señaló que la familia ha recibido información contradictoria sobre quién pilotaba la aeronave, la existencia de los cuerpos y hasta la edad de su hermana. “Necesitamos que nos den respuestas, que se haga justicia si falló algo, que nos ayuden, que nos escuchen”, afirmó.

Presidente Abelardo de la Espriella lamentó la muerte de la joven colombiana de 23 años, que trabajaba de niñera (@ABDELAESPRIELLA/X)

También explicó que habló con Ana María mediante una videollamada el domingo por la mañana: la joven le mostró a los niños que cuidaba, el aeropuerto y luego le envió fotografías del avión. “Me dijo que ya vería el video cuando aterrizara. Y ya de ahí no supe más información de ella”, relató.

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La joven trabajaba desde hacía cerca de un año para la familia Robinson y cuidaba a Emma, de cuatro años, y Charlie, de dos. Su hermana la describió como una persona “bondadosa” y “amorosa”, muy unida a los niños y a sus empleadores.

Además, contó que Ana María planeaba viajar en diciembre para reunirse con su familia y que tenía el proyecto de comprar una vivienda en Florida: “Quería volver a vivir pues conmigo, con mi hijo”. Un amigo de la colombiana aseguró que, un día antes del vuelo, había comprado regalos para su madre.

El Learjet 60, matrícula N722BD, despegó del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino al aeropuerto North Eleuthera, en Bahamas. La aeronave cayó cerca de Military Trail y 10th Avenue North, en la zona de Greenacres y Lake Worth Beach, en el condado de Palm Beach.

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Una serie de retratos individuales y en pareja presenta a personas vinculadas al entorno de Maren Morris, Greg Kurstin y Sarah Aarons.

Las nueve personas que viajaban a bordo murieron y no se registraron víctimas en tierra, pese a que el impacto ocurrió junto a una vía con tránsito y cerca de áreas residenciales.

La estación local WPBF identificó como una de las pilotos a Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años. Allegados también mencionaron entre las víctimas a Rachael Reed y Charmi Fehr. En los primeros reportes apareció el nombre de Anita Maria Cetina, aunque el periodista Steven Liévano identificó a la colombiana fallecida como Ana María Ramírez Cetina.

Padre de Ana María Ramírez recordó cómo fue la llamada que confirmó la muerte de su hija

El padre de Ana María, relató cómo conoció la noticia sobre la muerte de su hija. En conversación con La FM, Alejandro Ramírez aseguró que recibió la primera llamada durante la mañana, mientras trataba de establecer qué había ocurrido con el vuelo en el que viajaba la joven.

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“La mamá de la niña me llamó y me dijo: ‘Ana María se murió, la niña se nos murió’”, contó Ramírez.

El padre de la joven se mostró conmovido por su partida (@lilianaf523/X y Entrevista La FM/X)

La confirmación llegó poco después a través de otra persona cercana a la familia. El padre señaló que una segunda llamada le ratificó que Ana María había muerto en el accidente aéreo. Tras conocer la información, buscó reportes en redes sociales y medios de comunicación para comprender las circunstancias del siniestro.

“Es complicado decir lo que uno siente ahorita. Desde que me enteré, es una noticia muy dura, tanto para mí como para nosotros, la familia”, expresó. Ramírez añadió que no suele seguir con frecuencia las noticias, por lo que comenzó a dimensionar la gravedad de lo ocurrido a partir de las publicaciones y los informes periodísticos sobre el accidente.

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