Ricardo Roa negó que hubiera irregularidades en la adquisición de un lujoso apartamento en Bogotá: “Nunca se compró por debajo del precio”

La defensa de Ricardo Roa ha sostenido que la compra se realizó de forma legal con recursos propios y créditos bancarios. - crédito Luisa González/REUTERS - Google Maps

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El expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, defendió la compra del apartamento en un exclusivo sector en Bogotá que es objeto de una investigación por presunto tráfico de influencias. Aseguró que el inmueble, por el que pagó $ 2.727 millones, estaba deteriorado, llevaba años desocupado y exigió gastos posteriores en reparaciones.

En diálogo con Indagatoria, emitido el 3 de noviembre, Roa, que salió de la presidencia de la estatal petrolera el 30 de julio, se refirió a la controversia que ha causado esta adquisición y por la que afronta cargos en la Fiscalía General de la Nación, por presunto tráfico de influencias. Un caso que se suma al de presunta violación de topes electorales.

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“Ese apartamento estaba en un estado de dejación bastante grande”, afirmó Roa en el diálogo, en el que insistió en que el precio final corresponde a las condiciones en las que se encontraba el inmueble en mención. “No puede decir uno que fue barato, hay que conocer el estado en el que estaba. Llevaba más de cinco años de abandono”.

El apartamento, según Ricardo Roa, tiene filtraciones de agua y ha requerido otras reparaciones que no estaban contempladas - crédito Colprensa - @pizoestudio/Instagram

La Fiscalía investiga si la adquisición del penthouse, en el sector de Chicó, tuvo relación con contratos o beneficios que habrían recibido empresarios relacionados con la firma que intervino en la operación. Ante esto Roa negó cualquier irregularidad y sostuvo que la compraventa ocurrió antes de su llegada a la presidencia de Ecopetrol.

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“Yo no le compré ni al señor Mancera ni al señor Iácono”, dijo en referencia a Juan Guillermo Mancera y Serafino Iácono, que son dos de los nombres mencionados dentro del expediente. “Yo le compré el apartamento a una firma que se llama Princeton International Holding”, agregó en su defensa el expresidente de Ecopetrol.

“Todavía tengo un apartamento que se entra el agua cuando llueve”, reveló Roa

El exdirectivo atribuyó el precio de compra a las condiciones del apartamento y a los problemas que, según indicó, todavía persisten. Mencionó filtraciones, dificultades asociadas a la terraza y costos de administración. “Tenía líos complejos desde hace más de diez años por el uso y la tenencia de la terraza que había encima”, explicó Roa.

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Ricardo Roa fue presidente de Ecopetrol entre 2023 y julio de 2026, durante el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Según el también exgerente de campaña del hoy expresidente Gustavo Petro, el bien registra dificultades. “Todavía tengo un apartamento que se entra el agua cuando llueve. Entonces, hay problema de goteras por esa terraza, estructuralmente, por el diseño de esa terraza”, destacó el exfuncionario en relación con este delicado asunto.

Afirmó que el negocio se hizo por encima del avalúo catastral. “Nunca se compró por debajo del precio de la referencia legal que hay que establecer”, sostuvo y cuestionó la descripción de la operación como una compra a bajo precio. “Todo es relativo”, declaró Roa, que alegó que debe asumir una administración “costosa”, aunque sin dar detalles.

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De acuerdo con Roa, la promesa de compraventa, los pagos y los trámites notariales se efectuaron con Jean Siegmund Vallenilla, que, según su versión, actuó como apoderado de la compañía Princeton International Holdings. “Con esas dos personas hice la promesa de compraventa, con esa persona natural y jurídica bajo su responsabilidad”, dijo.

La Fiscalía General de la Nación ya imputó a Ricardo Roa por la compra, al parecer irregular, de un apartamento en el norte de Bogotá - crédito Fiscalía - Colprensa

Roa dijo que no conocía a Mancera ni a Iácono cuando adquirió el inmueble

Según el ejecutivo, cuando compró el penthouse, no conocía a Mancera ni a Iácono y tampoco tenía certeza de que asumiría la presidencia de la petrolera. “Primero, yo no los conocía en el momento en que yo hice esa compra. Dos, yo no sabía que iba a ser el presidente de Ecopetrol. Tres, lo hice antes de ingresar a Ecopetrol”, enumeró.

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Y añadió que solo conoció después la estructura societaria relacionada con la firma que participó en la operación inmobiliaria. Según su explicación, Mancera tendría una participación indirecta en una empresa situada por encima de la compañía que vendió, en consecuencia, el apartamento en el norte de la capital de la República.

“Hasta donde supe, ya después de todos estos cuestionamientos públicos, el señor Mancera nunca ha hecho parte ni está en la titularidad del apartamento”, insistió. “Entiendo que tenía el 16% de la propiedad de una holding y no de la empresa de real estate que me vendió el apartamento”, agregó, en lo que respecta al negocio.

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Él el Juan Guillermo Mancera, el coronel retirado que habría vendido el apartamento a Roa - crédito LinkedIn

“No hay un solo contrato” que hubiera favorecido a esos empresariosg, afirmó Roa

En ese orden de ideas, Roa negó que desde Ecopetrol hubiera intervenido para beneficiar a Mancera, Iácono o compañías relacionadas con ellos. “Yo nunca privilegié ni beneficié ni protegí ni propuse a una de las compañías, ni al doctor Juan Guillermo Mancera ni al doctor Serafino Iácono”, refirió el exdirectivo de Ecopetrol.

“No hay un solo contrato o un solo proyecto al que yo haya promovido o privilegiado de ninguna manera al señor Serafino Iácono o al señor Juan Mancera, ni a ninguna de sus empresas”, reiteró Roa, que especificó que sobre un contrato adjudicado a una empresa de la que Mancera sería accionista, Hocol, indicó que fue mediante proceso público.

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“Era un contrato regulado y un proceso público abierto que por ley o regulación había que hacer”, afirmó, en relación con el contrato para abastecer de gas a la refinería de Cartagena. “No se ha despachado, no ha funcionado, no ha sido movido un metro cúbico de gas por ese contrato”, precisó en lo que sería su defensa en el caso.

En la actualidad, Ricardo Roa también afronta cargos por presunta violación de topes de campaña, como gerente de la aspiración de Gustavo Petro en 2022 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Y destacó que la adjudicación no estaba bajo el control directo de la presidencia de Ecopetrol. “Eso tiene toda la trazabilidad y todas las muestras de que es un proceso público regulado, que no tiene ninguna injerencia ni posibilidad de potencial injerencia de ninguno de los trabajadores de Ecopetrol ni del presidente bajo ninguna circunstancia”.

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La remodelación del apartamento terminó en un acuerdo por cerca de $490 millones

La controversia también alcanzó las obras posteriores a la compra, en denuncias a las que Roa respondió que llegó a un acuerdo con la persona encargada de la remodelación por una cifra cercana a $ 490 millones. “Yo hice un acuerdo de transacción con la persona que me hizo la remodelación”, declaró el exfuncionario, que se desmarcó de la polémica.

En ese sentido, el exdirectivo rechazó que las obras hubieran costado más de lo reportado por su parte, contrario a versiones de prensa. “Nunca hubo una remodelación, como dicen allá, de miles de millones (...) Yo hubiera sido el más absurdo, el más tonto: comprar un apartamento cuya reparación va a valer más que el apartamento. Eso jamás lo habría”.