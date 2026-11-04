Colombia

Estas son las 8 medidas de la reforma económica de Abelardo de la Espriella que no le gustaron a la activista Jerome Sanabria: “Esperemos que el Congreso tumbe estos artículos”

La joven de 20 años publicó un video en TikTok en el que pidió retirar disposiciones sobre IVA, parafiscales, renta e impuestos al consumo

Jerome Sanabria cuestionó el IVA a alimentos, gasolina e internet - crédito soyjerome_/X

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Jerome Sanabria, joven de 20 años que fue integrante del empalme del presidente Abelardo de la Espriella, cuestionó ocho disposiciones de la ley de rescate económico en un video publicado en su cuenta de TikTok.

La vocera sostuvo que el Congreso de la República debería eliminar los artículos que, según su análisis, aumentarían la carga tributaria sobre la clase media y los sectores de menores ingresos. “Hoy les cuento las peores cosas que tiene la ley”, afirmó al inicio de la grabación, en la que repasó las medidas una por una.

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El primer cuestionamiento se concentró en el aumento del impuesto al valor agregado, IVA, del 5% al 19% para productos como café, azúcar, pastas, chocolates y aceites.

La joven sostuvo que el impacto recaería sobre los hogares de ingresos medios, incluso si la iniciativa contempla un mecanismo denominado Efectiva, con el que se devolvería el IVA a 19 millones de personas.

Jerome Sanabria rechazó nuevos gravámenes y pidió al Congreso modificar la Ley de Rescate - crédito soyjerome_/X
Jerome Sanabria rechazó nuevos gravámenes y pidió al Congreso modificar la Ley de Rescate - crédito soyjerome_/X

“Somos las clases medias que también pagamos por esos alimentos los que nos vamos a ver más afectados”, dijo Sanabria.

La joven también rechazó el incremento de la tarifa para la medicina prepagada, que pasaría del 5% al 19%, según expuso. Planteó que, ante la situación del sistema sanitario colombiano, el gravamen debería reducirse a 0% para facilitar el acceso a ese servicio.

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El aumento de parafiscales fue el segundo punto cuestionado

En segundo lugar, Sanabria se refirió al artículo 20 de la propuesta, que contempla un mayor pago de aportes parafiscales por parte de los empleadores destinados al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Para la joven, el incremento encarecería la contratación formal y podría afectar a los trabajadores si las compañías enfrentan dificultades financieras. “¿Quiénes terminan siendo los perjudicados si las empresas se quiebran? Nosotros los trabajadores”, expresó.

El tercer punto de su lista abarcó los impuestos al consumo incluidos, según indicó, en los artículos 27 a 36 y en el artículo 56. Estas disposiciones alcanzan a licores, cigarrillos, vapeadores y cervezas.

Jerome Sanabria pidió eliminar ocho artículos de la Ley de Rescate por su impacto tributario - crédito soyjerome_/X
Jerome Sanabria pidió eliminar ocho artículos de la Ley de Rescate por su impacto tributario - crédito soyjerome_/X

Sanabria aclaró que su planteamiento no pretende promover esos consumos. Su argumento fue que un aumento de precios favorecería el contrabando y las ventas informales. “No hacen que las personas dejen de tomar cerveza o de fumarse un cigarrillo”, señaló, al sostener que los compradores podrían acudir a productos ilegales para pagar menos.

A su juicio, esa situación tendría tres consecuencias: no mejoraría los indicadores de salud, reduciría el recaudo tributario y ampliaría los mercados ilegales en Colombia.

Las compras por plataformas internacionales también entraron en la lista

El cuarto aspecto mencionado fue el IVA para compras efectuadas en mercados internacionales, incluidas plataformas como Temu, Shein y Amazon. Sanabria señaló que, hasta ahora, el impuesto aplicaba para adquisiciones superiores a USD 200, mientras que la nueva norma gravaría todas las compras.

“Este impuesto no lo paga Temu, Shein o Amazon, esto lo pagamos los consumidores”, afirmó. También rechazó el argumento de que la medida busque proteger al comercio local, al considerar que los consumidores de productos de bajo costo importados no necesariamente coinciden con quienes adquieren ropa o accesorios de marcas colombianas.

La quinta objeción fue el IVA a la gasolina en estaciones de servicio. Sanabria afirmó que el gravamen no solo tendría efecto en quienes usan automóvil o motocicleta, sino en toda la cadena de precios. Según explicó, los transportadores enfrentarían mayores costos, que luego trasladarían al valor de los alimentos y otros bienes.

“Afectan a la clase media”, las críticas de Jerome Sanabria a la Ley de Rescate - crédito @SoyJerome__/X
“Afectan a la clase media”, las críticas de Jerome Sanabria a la Ley de Rescate - crédito @SoyJerome__/X

El sexto punto se centró en la reducción de las rentas exentas dentro de la declaración de renta. La joven indicó que el límite del 25% quedaría sujeto también a un tope en unidades de valor tributario, UVT, equivalente a cerca de $33 millones.

Para Sanabria, la modificación reduciría deducciones y beneficios de asalariados que ya cumplen con sus obligaciones fiscales. “Ahora les va a tocar pagar más”, dijo.

El acceso a internet para los estratos bajos fue otra de las críticas

La séptima medida cuestionada fue la eliminación de la exención de IVA para el internet de los estratos uno, dos y tres. La joven aseguró que el cobro afectaría a los usuarios con menores ingresos y entraría en contradicción con el objetivo de proteger a los sectores vulnerables.

Por último, pidió suprimir el mecanismo de devolución denominado Efectiva. Según su planteamiento, si el Congreso elimina el aumento del IVA para alimentos y otros productos señalados en su video, ya no sería necesaria la devolución prevista para 19 millones de personas.

“Las peores medidas que tiene esta ley son las que contemplan más impuestos y las que van dirigidas a afectar el bolsillo del consumidor, esperemos que el Congreso tumbe estos artículos”, concluyó Sanabria. La joven pidió al Congreso revisar los artículos mencionados y anunció que en su próximo video expondrá las medidas que considera favorables dentro de la Ley de Rescate.

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