Marcelo Ebrard descarta cambios inmediatos en aranceles de Trump tras elecciones intermedias en EEUU

Marcelo Ebrard considera prematuro anticipar los efectos electorales en la relación comercial entre México y Estados Unidos.

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos no modifican las facultades del presidente Donald Trump para imponer aranceles a los productos mexicanos.

Sin embargo, reconoció que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría derivar en ajustes al acuerdo comercial.

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El funcionario consideró que todavía es pronto para evaluar las consecuencias de la jornada electoral del 3 de noviembre sobre la relación económica entre ambos países, debido a que el conteo de los votos aún no había concluido.

Durante su participación en un evento de InnovaFest, en Mérida, Yucatán, Ebrard explicó que es necesario distinguir entre las decisiones relacionadas con los gravámenes comerciales y las posibles modificaciones al tratado, pues ambas cuestiones tienen procesos y alcances diferentes.

Ebrard señala que Trump conserva facultades para imponer aranceles

Al ser cuestionado sobre las implicaciones de la nueva composición política del Congreso estadounidense para México, el secretario de Economía sostuvo que el resultado electoral no representa un cambio inmediato en las atribuciones del mandatario republicano en materia arancelaria.

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Ebrard afirma que Donald Trump mantiene la facultad de imponer aranceles a productos mexicanos, independientemente de los cambios en el Congreso estadounidense. REUTERS/Evan Vucci

Explicó que buena parte de las facultades para establecer estos impuestos comerciales corresponden directamente al presidente de Estados Unidos, por lo que un cambio en el equilibrio legislativo no necesariamente modificaría las condiciones actuales de la relación comercial.

En ese sentido, anticipó que las negociaciones relacionadas con los aranceles no tendrían modificaciones importantes como consecuencia directa de las elecciones intermedias.

Ebrard insistió en que cualquier evaluación sobre el impacto de los comicios debe esperar a que concluya el proceso electoral, aunque adelantó que, por el momento, no observa cambios sustanciales en ese ámbito.

Revisión del T-MEC podría incorporar modificaciones

En contraste con el panorama de los aranceles, el funcionario reconoció que el proceso de revisión del T-MEC sí podría abrir la posibilidad de incorporar modificaciones al acuerdo que comparten México, Estados Unidos y Canadá.

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Ebrard distingue entre el futuro de los aranceles de Trump y los posibles cambios al T-MEC. (RS)

Indicó que hasta ahora no se han concretado adiciones al tratado, pero existe la posibilidad de que durante las conversaciones se planteen nuevos elementos.

El secretario aclaró que todavía no es posible anticipar cuáles serían esos cambios ni determinar si finalmente se incorporarán al documento.

La revisión del acuerdo comercial continúa en curso y, de acuerdo con Ebrard, las conversaciones con las autoridades estadounidenses se encontraban a la espera de una nueva ronda de negociaciones, luego de que se acordara dejar pasar las elecciones de medio término.

¿Qué aspectos de la relación comercial podrían cambiar?

Las declaraciones del titular de Economía establecen una diferencia entre las condiciones arancelarias actuales y el futuro del tratado comercial. Entre los puntos que mencionó destacan:

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Aranceles : las facultades del presidente Donald Trump para establecerlos se mantienen, independientemente del resultado electoral.

T-MEC : el proceso de revisión podría incluir adiciones o ajustes al acuerdo.

Negociaciones : México espera continuar las conversaciones con Estados Unidos después de la pausa relacionada con los comicios.

Resultados electorales: todavía es prematuro determinar sus efectos sobre el comercio bilateral.

La revisión del T-MEC podría abrir la posibilidad de incorporar nuevas disposiciones al acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. (Foto: Shutterstock)

Ebrard resumió esta diferencia al señalar que la mayor parte de la relación arancelaria no tendría cambios significativos, mientras que el contenido del tratado sí podría modificarse, aunque todavía no existen definiciones al respecto.

Demócratas avanzan en el Congreso de Estados Unidos

Las elecciones intermedias del 3 de noviembre modificaron el panorama político estadounidense, luego de que los demócratas lograran avances que les permitirían asumir el control del Senado y de la Cámara de Representantes, de acuerdo con las proyecciones electorales.

Este escenario representa un cambio en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo durante los últimos dos años del mandato de Donald Trump.

La nueva composición del Congreso también podría influir en el proceso de revisión del T-MEC, debido a la participación que tienen las instancias legislativas estadounidenses en el seguimiento de las negociaciones comerciales.

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Vista exterior del Congreso de Estados Unidos en Washington (EE.UU.). EFE/Michael Reynolds/Archivo

Especialistas han advertido que un Congreso dividido podría generar nuevas tensiones en la relación bilateral, particularmente en asuntos de seguridad y política exterior.

También han señalado que un eventual debilitamiento político de Trump podría llevarlo a buscar mayor respaldo interno mediante una postura más firme frente a México.

Por ahora, Ebrard evitó anticipar los efectos que tendrá la reconfiguración legislativa en las negociaciones comerciales y reiteró que será necesario esperar el desarrollo de las siguientes conversaciones para conocer si el T-MEC tendrá modificaciones y cuáles serían sus alcances.