‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’ tendrá función especial con menú temático en México

Con estreno previsto para 2026, la nueva entrega mostrará la génesis de los juegos y los primeros enfrentamientos entre distritos y Capitolio, desde una óptica distinta y más sombría. (X / @TheHunger Games)

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Un menú de temático Los Juegos del Hambre acompañará algunas funciones especiales de Amanecer en la cosecha en cines mexicanos.

La cita será el 17 de noviembre, dos días antes del estreno comercial programado para el 19. La nueva entrega lleva al público a los 50.º Juegos del Hambre y sigue la juventud de Haymitch Abernathy en el Distrito 12.

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La película dirige Francis Lawrence, responsable de Los Juegos del Hambre: En llamas y Los Juegos del Hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes. Joseph Zada interpreta al joven Haymitch, mientras que Jennifer Lawrence regresa como Katniss Everdeen junto con Josh Hutcherson y Woody Harrelson.

¿Cuál es el menú?

La experiencia gastronómica de Cinépolis VIP se presenta como un menú de tres tiempos inspirado en elementos de la franquicia creada por Suzanne Collins.

Imágenes de "Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha" (Lionsgate)

La entrada consiste en jalapeño pops: bolitas crujientes de papa rellenas de queso y jalapeño.

El plato fuerte será un baguette de queso, pollo, tocino y miel. El alimento retoma uno de los sabores asociados con el universo de la saga y será servido como parte del menú fijo de la experiencia.

Para el cierre se incluye un pay de fresa. El paquete también integra dos bebidas sin alcohol: una de pitahaya y mango con bobas, además de otra bebida de pitahaya con fresa deshidratada.

El menú no tendrá modificaciones. Cinépolis informó que los asistentes no podrán cambiar los alimentos ni las bebidas tras completar la compra, debido a que cada combinación fue diseñada para esta función.

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¿Cuánto cuesta el paquete y qué más incluye?

El Menú Temático VIP de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha tendrá un costo de 599 pesos por persona. La compra contempla un boleto para la película en sala VIP, el menú de tres tiempos y las dos bebidas sin alcohol.

Ralph Fiennes en "Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha" (Captura de video)

La experiencia está planteada para una sola persona. Quienes asistan en grupo deberán comprar un paquete individual por cada lugar, debido a que cada boleto se vincula con su respectivo menú.

El precio reúne la entrada para la función especial y los alimentos que se entregarán durante la proyección. La preventa se habilita antes del estreno comercial de la cinta, por lo que será una opción para quienes quieran ver la película con una experiencia temática.

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Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha se ubica 24 años antes de los hechos de la primera película de la saga. La historia muestra a Haymitch Abernathy cuando es elegido como tributo del Distrito 12 para competir en los 50.º Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

El elenco también incluye a Elle Fanning como Effie Trinket, Ralph Fiennes como el presidente Coriolanus Snow, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee, Kieran Culkin como Caesar Flickerman y Glenn Close como Drusilla Sickle.

¿Cuándo inicia la preventa y cuándo es la función?

La preventa estará disponible desde el 6 de noviembre en los canales digitales y físicos de Cinépolis. Los boletos podrán adquirirse en la App Cinépolis, el sitio cinepolis.com y en taquillas de los complejos seleccionados.

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'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha'. (Lions Gate Films)

La función especial será el martes 17 de noviembre en 49 complejos Cinépolis VIP de la República Mexicana. Ciudad de México concentra nueve sedes, entre ellas Paseo Arcos Bosques, Miyana, Mítikah, Samara, Universidad, Plaza Fortuna, Portal San Ángel, Oasis y Gran Terraza Coapa.

También habrá funciones en Estado de México, Guadalajara, Zapopan, Monterrey, Morelia, Pachuca, Puebla, Querétaro, Mérida, Cancún, Veracruz, Xalapa, Saltillo, Torreón, León, Irapuato, Reynosa, Tampico, Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuernavaca, Acapulco, Culiacán, Campeche, Tijuana, Mexicali y Aguascalientes.

Las sedes de Cinépolis VIP incluidas en la experiencia pueden consultarse en la aplicación y el sitio web de la cadena. La empresa advierte que el cupo es limitado para la función con menú temático.

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La película llegará a salas el 19 de noviembre y tendrá una duración de 158 minutos, la más extensa entre las adaptaciones cinematográficas de la franquicia.