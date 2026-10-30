Así lucieron Máximo y Domenic, los hijos de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, en la fastuosa boda en Zipaquirá

Máximo y Domenic acompañaron a Pipe Bueno antes de su boda con Luisa Fernanda W - crédito @pipebueno/ Instagram

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La boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno tuvo entre sus protagonistas a sus hijos, Máximo y Domenic, quienes acompañaron a sus padres antes de la ceremonia que se celebró el 29 de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá.

El cantante compartió en sus historias de Instagram un video previo al momento en que la pareja dio el “sí, acepto”. En las imágenes aparecieron los dos niños junto a su padre, vestidos con trajes oscuros y camisas blancas para la ocasión.

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“Los tres hombres de la casa, estamos listos”, escribió Pipe Bueno al publicar la grabación. La secuencia mostró al artista pendiente de los detalles de la vestimenta de Máximo y Domenic antes de dirigirse al altar.

Las imágenes circularon en redes sociales durante las horas posteriores a la ceremonia y sumaron comentarios de seguidores de la pareja, que destacaron la participación de los menores en la celebración. Hasta ese momento, los novios no habían difundido una publicación con el registro completo del evento.

Los niños lucieron conjuntos de chaqueta y pantalón en tono azul petróleo para la boda de sus padres - crédito @pipebueno/ Instagram

Máximo y Domenic vistieron conjuntos formales en tono azul petróleo, compuestos por chaquetas de solapas anchas y pantalones del mismo color. Ambos llevaron debajo camisas blancas de cuello redondo, con una hilera de botones en la parte delantera, una elección que contrastó con el tono oscuro de sus trajes.

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Máximo, el mayor de los dos, sumó un moño oscuro al atuendo y zapatos blancos con cordones. Domenic lució el mismo tipo de calzado y mantuvo una versión sin corbatín, con la camisa blanca visible bajo la chaqueta. Los dos acompañaron a Pipe Bueno, quien eligió un esmoquin negro, camisa blanca y moño a juego para la ceremonia.

La Catedral de Sal de Zipaquirá fue el escenario de la ceremonia

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se casaron después de varios años de relación y tras formar una familia con sus dos hijos. La ceremonia tuvo lugar en la Catedral de Sal de Zipaquirá, uno de los escenarios turísticos y religiosos más conocidos de Colombia.

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Las primeras fotografías divulgadas en redes sociales mostraron a la creadora de contenido con un vestido blanco de silueta ajustada y un velo que cubría su rostro durante su llegada. Pipe Bueno eligió un esmoquin oscuro para la ceremonia.

La presencia de Máximo y Domenic sumó un componente familiar a la jornada. Los niños estuvieron con su padre en los minutos previos a la entrada de la novia y participaron de una de las fechas más relevantes para la pareja.

Pipe Bueno mostró el momento previo al “sí, acepto”

El video publicado por el cantante permitió ver una parte de la preparación antes de la ceremonia. Pipe Bueno apareció junto a sus hijos y verificó que sus prendas estuvieran en orden antes de salir al acto religioso.

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La publicación fue uno de los primeros contenidos que los protagonistas compartieron desde el lugar. Las imágenes de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, así como las de sus hijos, empezaron a circular en distintas cuentas dedicadas al entretenimiento colombiano.

Según informó Superlike, los atuendos de los menores llamaron la atención de los usuarios que siguieron las novedades de la boda. Los dos llevaron prendas oscuras combinadas con camisas blancas, en sintonía con la vestimenta elegida por su padre.